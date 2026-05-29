НБУ проти Гетманцева: Нацбанк перейшов до відкритої публічної конфронтації

Національний банк України вступив у відкриту конфронтацію з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим через скандал довкола державного "Сенс Банку".

Правління НБУ в спеціальній заяві звинуватило Гетманцева в "безпідставних та маніпулятивних звинуваченнях", а також заявило про "політично вмотивований тиск" на регулятор.

"Безпідставні прямі публічні звинувачення ми розцінюємо як заангажованість та політично вмотивований тиск на Національний банк", – заявили в НБУ.

Також регулятор наголосив, що протягом повномасштабної війни надав відповіді на всі 119 депутатських звернень Гетманцева та передав до правоохоронних органів і Державної податкової служби 13 звернень за результатами перевірок "Сенс Банку", а також чотири листи до Держфінмоніторингу.

Причина конфлікту

Заява стала відповіддю на серію жорстких публічних звинувачень з боку голови податкового комітету Верховної Ради щодо ситуації в "Сенс Банку".

На початку травня під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що кейс "Сенс Банку" є "показовим прикладом масштабної злочинної схеми" та фактично звинуватив Національний банк у бездіяльності.

"Це кейс про створення організованої злочинної групи, яка, використовуючи посади в державному банку, за мовчазною згодою регулятора і правоохоронних органів, протягом тривалого часу здійснювала злочинну діяльність", – говорив Гетманцев.

За його словами, через банк могли проходити нелегальні платежі, пов'язані з гральним бізнесом, тоді як Національний банк нібито "системно закривав очі" на порушення.

Відповідь Нацбанку

У відповідь НБУ заявив, що до його повноважень не належить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків або встановлення фактів легалізації кримінальних доходів, а також нагадав про проведені перевірки та застосовані санкції.

За даними регулятора, протягом останніх чотирьох років щодо "Сенс Банку" було проведено п'ять перевірок із питань фінансового моніторингу, а сам банк двічі штрафували – у 2023 році на 47,7 млн грн та в 2025 році – на 4,1 млн грн.

Протистояння між НБУ та "Укрпоштою"

Варто зазначити, що це вже другий великий публічний конфлікт за участю голови НБУ Андрія Пишного за останні місяці.



Раніше у відкриту фазу перейшло протистояння між Нацбанком та "Укрпоштою" після накладення штрафів на державну компанію.

У відповідь генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський публічно критикував позицію регулятора та вступив у заочну суперечку з керівництвом НБУ.

У середині травня глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про прибутковість компанії за підсумками перших чотирьох місяців 2026 року та фактично публічно відповів голові Національного банку України Андрію Пишному, який раніше критикував плани "Укрпошти" щодо розвитку банківського напрямку.

Він нагадав, що вісім місяців тому голова НБУ Андрій Пишний у листі до прем'єр-міністерки фактично поставив під сумнів здатність компанії розвивати банківський напрямок та отримати банківську ліцензію.

Таким чином, після конфлікту з "Укрпоштою" Національний банк опинився ще й у прямому публічному протистоянні з одним із найвпливовіших парламентських союзників влади – головою податкового комітету Данилом Гетманцевим.

Що відбувається із "Сенс Банком"

Як повідомлялося, на початку травня 2026 року голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання своїх повноважень за власною ініціативою на період, необхідний для з'ясування всіх обставин у межах негативної інформації про банк, поширеної у медіа.

До того заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в справі "Мідас" заявив, що з 2012 року "Альфа-Банк", який зараз називається "Сенс Банк", активно кредитував пов'язаних осіб і мав подвійну бухгалтерію.

У листопаді минулого року голова правління державного "Сенс Банку" Олексій Ступак заперечив наявність "смотрящих" від влади у банку. Він запевнив, що колишній радник наглядової ради банку Василь Веселий, якого ЗМІ називали "смотрящим" у банку, там вже не працює.

На початку травня 2026 року стало відомо, що українські бізнесмени та брати Андрій та Василь Веселі завдяки своїм зв'язкам із Андрієм Єрмаком отримали державний контроль над Sense Bank та зайшли у склад власників, акціонерів "Карпатнафтохіма" саме в інтересах ексголови Офісу президента.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що державний "Сенс Банк" має бути приватизований у 2026 році.