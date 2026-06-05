"Оператор ГТС" удвічі переплачував за бетонні блоки для захисту газогонів від обстрілів. Що відомо?

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про схему завищення цін на бетонні легоблоки, які застосовуються для захисту енергетичних об'єктів.

За даними Железняка, державне підприємство "Оператор газотранспортної системи" купувало блоки не напряму у виробника, а через фірми-прокладки, переплачуючи за них удвічі, передають Наші гроші.

Про закупівлі

У лютому поточного року повідомлялося, що "Оператор ГТС" за час зимових обстрілів замовив легоблоки на 518 млн грн. Найбільші контракти отримали ТОВ "Ефе Бетон" (292,31 млн грн), ТОВ "А-Пром" (141,71 млн грн) та ТОВ "ГП Схід-Агро" (83,79 млн грн).

Закуповували блоки чотирьох типорозмірів. Вони відрізнялися лише довжиною – 60, 120, 180 та 240 см. Відповідно й ціна мала б зростати пропорційно кількості бетону.

Утім, у деяких контрактах "Оператора ГТС" ціноутворення виявилося нелогічним.

Так, 120-сантиметровий легоблок у "ГП Схід-Агро" з доставкою до Львівської області коштував 10 800 грн за штуку. Для порівняння, "Укртранснафта" закуповувала такі самі блоки з доставкою в той самий регіон по 5 112 грн, тобто більш ніж удвічі дешевше від "Оператора ГТС".

Реакція компанії

При цьому в "Операторі ГТС" заявили, що ціни легоблоків "ринкові й нижчі за очікувані". Однак жодних доказів ринковості їхніх цін компанія не навела.

"Очікувану вартість розраховано за результатами відкритих ринкових консультацій (березень 2025 року), де підтверджено, що 40–50% ціни блоків складає логістика. Усі торги завершилися суттєво нижче очікуваної вартості", – сказано в повідомленні.

Деталі схеми

За даними розслідування, схема працювала так: фірма-посередник укладала договір з "Оператором ГТС", після чого замовляла блоки на заводі-виробнику.

Виробник відвантажував продукцію безпосередньо на об'єкт замовника, але державне підприємство платило посереднику подвійну ціну.

За підрахунками Железняка, лише за сім місяців 2025-2026 років переплата через компанії "А-Пром", "ГП Схід-Агро" та "Білдінг Груп-А" могла сягнути 70 млн грн. Ще близько 80 млн грн ймовірної переплати було закладено у майбутніх поставках.

Можливі зв'язки

Директором із безпеки "Оператора ГТС" є Олег Доронін. Саме його підрозділ погоджує закупівлі захисних споруд та приймає виконані роботи. У 2025 році бюджет компанії на безпекові заходи становив 1,5 млрд грн.

У розслідуванні також звернули увагу, що дві з трьох компаній-переможців у своїх тендерних пропозиціях вказували виробником продукції ТОВ "Захист Бетон", однак фактично нічого в нього не закуповували.

Натомість виявилися зв'язки між постачальниками та родиною керівника служби безпеки "Оператора ГТС".

Зокрема, дружина Олега Дороніна Наталя є співвласницею компаній "Кленсмейд" та "Марвел Форт". Через спільних власників і бухгалтерів ці підприємства пов'язані з постачальниками легоблоків для "Оператора ГТС".

За словами Железняка, він разом із нардепом Максимом Хлапуком звернувся до Національного антикорупційного бюро. За цими фактами вже відкрито кримінальне провадження.

Про постачальників

ТОВ "Білдінг Груп-А" зареєстроване в Черкаській області в лютому 2024 року. Власниками є Дмитро Загреба та Вадим Куліков.

Загребі разом із Олександром Перевізником також належить миколаївське ТОВ "Захист Бетон". До лютого 2025 року компанія називалася "Фіорд Бот" і займалася будівництвом прогулянкових та спортивних човнів. У фірмі працює не більше шести осіб із зарплатами до 5 500 грн, а власних складів чи виробництва вона не має.

ТОВ "А-Пром" зареєстроване в Києві у вересні 2024 року. Власником є Геннадій Балковий із Дніпропетровської області.

Контракт із "Оператором ГТС України" на 141,71 млн грн став для компанії першим і поки єдиним державним замовленням. До цього фірма лише раз продавала офісний папір і мала одного працівника.

"ГП Схід-Агро" належить Ігорю Коровіну з Луганську.

Із червня 2025 року компанія отримала замовлень на 210,97 млн грн виключно в "Оператора ГТС".

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Захист інфраструктури

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів України визначив Державну спеціальну службу транспорту Міністерства оборони замовником робіт із захисту критичної інфраструктури.

Перед тим Кабінет Міністрів схвалив розроблені Міністерством економіки зміни до правил публічних закупівель. Вони дозволять громадам швидше готуватися до викликів воєнного часу.

Окрім того, уряд сформував портфель із 26 спеціальних проєктів для захисту критичної системи водопостачання. Йдеться про інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд і ключових елементів інфраструктури.