Польща відмовилася від проєкту спрощеного працевлаштування іноземців

Польський уряд несподівано заблокував ключові зміни, які мали спростити компаніям наймання іноземців та боротися з нестачею персоналу.

Як пише видання Dziennik Gazeta Prawna, останні кілька місяців роботодавці розраховували на запровадження списку дефіцитних професій, який дозволив би значно прискорити оформлення дозволів на роботу для іноземних громадян – однак влада Польщі вирішила заморозити цей проєкт, передає Liga.net.

Про проєкт

Проєкт про "дефіцитні професії" 15 січня було направлено на громадські консультації.

Польські роботодавці очікували, що нові правила незабаром набудуть чинності й допоможуть вирішити проблему тривалих процедур у воєводських управліннях, де утворилися великі черги під час легалізації перебування іноземців.

Передбачалося, що компанії, які наймають співробітників за професіями з цього списку, будуть звільнені від необхідності отримувати висновок старости про неможливість знайти працівника на місцевому ринку праці. Саме ця процедура вважається однією з найтриваліших під час оформлення іноземців.

До прискореної процедури отримання дозволів на роботу для іноземців внесли понад 300 професій. Пріоритет планували надавати сектору охорони здоров'я та догляду, транспорту та логістиці, будівництву та промисловості, а також рідкісним професіям, як-от бурильники, зварювальники тощо.

Відміна проєкту

Проте заплановані зміни не будуть реалізовані. Міністерство у справах сім'ї, праці та соціальної політики Польщі підтвердило, що роботу над регламентом призупинено й нині жодних подальших кроків не планується.

Відомство пояснило, що рішення пов'язане зі зростанням безробіття.

При цьому роботодавці не приховують подиву: хоча показник безробіття справді виявився вищим, ніж рік тому, негативна тенденція вже почала змінюватися, і ситуація поступово поліпшується.

Підприємці зазначають, що в багатьох галузях проблема полягає не в нестачі охочих працювати, а в дефіциті людей із відповідною кваліфікацією чи готових влаштуватися на роботу за певними спеціальностями.

Список дефіцитних професій був задуманий як один з інструментів, які допомагають їм швидше реагувати на потреби ринку.

Іноземці на ринку праці в Польщі

Іноземці, які працюють і проживають у Польщі, минулого року забезпечили внесок у ВВП країни на суму від 200 млрд злотих (47,26 млрд євро) до 416 млрд злотих (98,29 млрд євро), або від 5,1% до 10,7% загального ВВП Польщі.

На кінець грудня 2025 року в Польщі легально працювали та були застраховані майже 1,29 млн іноземців. Роком раніше їх було 1,19 млн.

Найчисленнішою групою іноземних працівників у Польщі залишаються громадяни України. На кінець 2025 року в країні легально працювало 857 тис. українців.

Демографічні проблеми

За даними Центрального статистичного управління, Польща стикається з демографічною проблемою. Прогнози вказують на те, що до 2060 року населення скоротиться на 6,7 млн осіб, що вплине на ринок праці.

У звіті Польського економічного інституту прогнозується, що до 2035 року кількість тих, хто працює, скоротиться на 2,1 млн осіб, що становитиме 12,6% від поточної зайнятості.

Іноземці необхідні для заповнення цих прогалин.

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Працевлаштування в Польщі

Раніше повідомлялося, що в Польщі зростає попит на тимчасових працівників – так, у квітні поточного року кількість запитів на такий персонал зросла приблизно на 10%.

У середині березня цьго року повідомлялося що в Польщі спостерігається стійка тенденція зростання безробіття та скорочення зайнятості в бізнес-секторі.

Українці в Польщі

За перший квартал цього року кількість українських працівників у Польщі збільшилася на 9,7% у річному вимірі – майже до 865 тис. осіб.

Раніше Польський економічний інститут із посиланням на звіт Deloitte повідомив, що біженці з України почали відігравати настільки велику роль в економіці Польщі, що їхнє повернення в Україну матиме значний негативний вплив.

За даними Інституту, 40% дорослих мігрантів із високою або дуже високою ймовірністю залишиться в Польщі навіть після завершення війни, але більша частина біженців не має чітко визначених планів щодо майбутнього.

Раніше маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України 23 лютого заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни.

До того стало відомо, що українці залишаються найчисельнішою групою серед іноземців на польському ринку праці, становлячи 67% усіх офіційно працевлаштованих іноземців. Наразі кожен 20 працівник у польській економіці має український паспорт.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Польського економічного інституту (PIE), що 40% дорослих українців мають високу ймовірність залишитися в Польщі назавжди. Незважаючи на те, що 75-85% дорослих українців є економічно активними, саме фактори ідентичності, а не економічні вигоди, визначають рішення про постійне перебування в країні.

Перед тим польський уряд підготував законопроєкт щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

До того повідомлялося, що в 2025 році в Польщі працювали 92% довоєнних українських іммігрантів, а серед тих, хто переїхав після початку повномасштабного вторгнення, таких уже 78%.