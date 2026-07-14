Будівництво захисту критичної інфраструктури Києва завершиться вчасно, – Агентство відновлення

Агентство відновлення наразі будує фізичний захист на майже 30 об'єктах критичної інфраструктури в Києві.

Як повідомив голова Агентства Сергій Сухомлин, ще майже на такій самій кількості об'єктів фізичний захист будує місто Київ.

"Роботи в межах Планів стійкості на переважній більшості об'єктів розпочалися в травні цього року. Всі вони виконуються за графіком і будуть завершені у визначені терміни", – наголосив Сухомлин.

Підготовка Києва

За його словами, одним із таких обєктів у Києві є електрична підстанція, будівництво захисту на якій розпочали 14 травня поточного року, і наразі її готовність уже становить 85%.

"Тому, я думаю, для киян ця зима буде трошки легшою, коли весь цей захист буде добудований", – зауважив Сухомлин.

Прифронтові регіони

Він також нагадав, що в жовтні минулого року Агентству відновлення доручили побудувати понад 100 об'єктів захисту у прифронтових регіонах.

При цьому, як наголосив Сухомлин, попри постійні обстріли та складні зимові умови на сьогодні 90% із них уже повністю готові.

Скільки коштує будівництво

Розповідаючи про вартість будівництва, Сухомлин зазначив, що Агентство відкрито публікує на своєму сайті ціни на основні матеріали – арматуру, бетон, легоблоки, металоконструкції – без прив'язки до конкретних адрес об'єктів, і кожен охочий може перевірити ці дані самостійно.

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Захист інфраструктури

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів України визначив Державну спеціальну службу транспорту Міністерства оборони замовником робіт із захисту критичної інфраструктури.

Перед тим Кабінет Міністрів схвалив розроблені Міністерством економіки зміни до правил публічних закупівель. Вони дозволять громадам швидше готуватися до викликів воєнного часу.

Окрім того, уряд сформував портфель із 26 спеціальних проєктів для захисту критичної системи водопостачання. Йдеться про інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд і ключових елементів інфраструктури.

14 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

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