Наслідки війни в Ірані: Ryanair заявила про квартальне падіння прибутку на 34%

Ірландська авіакомпанія Ryanair – найбільший авіаперевізник Європи – повідомила про чистий прибуток за перший квартал у розмірі 538 млн євро, що на 34% менше, ніж у першому кварталі минулого року, коли сума становила 820 млн євро.

Як повідомили в компанії, причиною падіння прибутку стало подорожчання пального: ціна на незахищену хеджуванням частку авіаційного гасу (20% від загального обсягу) за квартал подвоїлася до $150 за барель.

У Ryanair це пов'язують насамперед із конфліктом на Близькому Сході.

Виторг авіакомпанії збільшився на 0,9% – до 4,38 млрд євро з 4,34 млрд євро, тоді як операційні витрати зросли на 11% – до 3,81 млрд євро з 3,42 млрд євро.

Перевезення пасажирів за перший квартал цьогоріч склали 61,3 млн пасажирів, що на 5,9% більше, ніж роком раніше (57,9 млн).

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Ситуація на Близькому Сході

Як повідомлялося, ціни на нафту зросли приблизно на 3% у понеділок, 20 липня, а ціни на нафту марки Brent перевищили $90 за барель, оскільки ескалація воєнних дій між США та Іраном обмежила поставки нафти через Ормузьку протоку.

У п'ятницю, 17 липня, ціни на нафту зросли після того, як США та Іран посилили взаємні атаки у Перській затоці, що майже заблокувало постачання з регіону.

16 липня американські військові завдали нових ударів по території Ірану. Атака відбулася на п’ятий день після різкого скорочення судноплавства через Ормузьку протоку.

Днем раніше, 15 липня, США запровадили санкції проти низки фізичних і юридичних осіб, яких у Вашингтоні вважають причетними до постачання зброї Ірану.

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