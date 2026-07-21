Іспанія допоможе Україні у відновленні цивільної авіації

Україна та Іспанія підписали низку угод, які стануть основою для модернізації української аеронавігаційної інфраструктури відповідно до європейських стандартів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій за результатами зустрічі з високопоставленою іспанською делегацією.

"Відновлення авіаційної галузі є одним із пріоритетів Стратегії розвитку авіації до 2030 року, затвердженої урядом. Водночас ми почали працювати над цим напрямом ще під час підготовки самої Стратегії. Сьогоднішні домовленості з Іспанією – один із перших практичних результатів цієї роботи", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

За йго словами, домовленості довзолять уже зараз почати підготовку до модернізації української аеронавігаційної інфраструктури за європейськими стандартами та наблизять інтеграцію України до європейської авіаційної мережі.

Що заплановано

Під час візиту сторони також підписали угоду про грант FIEM, відповідно до якої уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації української системи управління повітряним рухом.

Окрім того, було підписано з ALG Indra Consulting, яка розробить стратегічну дорожню карту поетапного відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України відповідно до європейських і міжнародних стандартів.

Разом із тим державне підприємство "Украерорух" та компанія Indra уклали меморандум про взаєморозуміння, який визначає рамки довгострокового технічного партнерства в сферах управління повітряним рухом, цифрової трансформації, зв'язку, навігаційних і спостережних технологій, а також післявоєнного відновлення інфраструктури.

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Відновлення польотів

Як повідомлялося, раніше в липні Кабінет Міністрів ухвалив два взаємопов'язані рішення, які спрямовані на системну підготовку до відновлення цивільної авіації в Україні після завершення війни.

У червні цього року заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач заявив, що Україна зможе відновити авіаційне сполучення вже на другий день після того, як це стане безпечним.

У березні Міністерство розвитку громад і територій України створило робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів.

У лютому 2025 року Європейська організація безпеки аеронавігації (Eurocontrol) та державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" спільно розробили сценарії відновлення авіаперельотів та регулярно адаптують їх із урахуванням реальної ситуації на місцях.

Восени 2024 року Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

У січні 2025 року повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

Окрім того, найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.

Разом із ним угорський лоукостер Wizz Air також хоче відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після оголошення про припинення вогню з Росією.

Наприкінці листопада 2024 року повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Пізніше заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що авіасполучення в Україні може відновитися до завершення бойових дій, проте все буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

Раніше старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявляв, що один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року, тоді обговорювалися аеропорти "Львів" або "Бориспіль".

До того джерело в уряді також повідомило, що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року.

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