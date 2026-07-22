Багатоквартирні будинки отримали понад 610 мільйонів гривень на автономне живлення

В Україні триває реалізація урядової ініціативи "СвітлоДІМ", яка допомагає мешканцям багатоквартирних будинків забезпечити автономне джерело живлення під час збоїв у електропостачанні.

Про це повідомляє Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Наразі грошову допомогу вже виділили для 2 442 об'єктів на загальну суму понад 610 млн грн.

Статистика розгляду звернень

Загалом на участь у проєкті надійшло понад 4 200 звернень від жителів.

Спеціальна комісія вже опрацювала 4 205 заявок:

2 442 заявки отримали позитивне рішення та фінансування;

решта заявників отримали відмову через помилки в документах, проте представники співвласників можуть оформити папери повторно та податися знову.

До реалізації програми наразі долучилися 11 банківських установ.

Яке обладнання обирають жителі

Найбільший попит серед учасників мають системи, які не потребують регулярної закупівлі пального.

Зокрема, співвласники житла найчастіше купують акумулятори, інвертори та блоки управління батареями для створення безперебійного живлення.

Урядова програма "СвітлоДІМ" реалізується Міністерством розвитку громад та територій спільно з Міністерством цифрової трансформації та банками-партнерами. Проєкт передбачає надання фінансової допомоги співвласникам житла у розмірі від 100 тис. до 300 тис. грн на придбання автономних джерел живлення.

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Динаміка фінансування програми

Нагадаємо, від початку реалізації урядової програми підтримки багатоквартирних будинків "СвітлоДІМ" співвласники житла подали понад 4 тис. заявок.

Як повідомлялося, 30 січня 2026 року в Україні стартував прийом заявок на участь в урядовій програмі "СвітлоДІМ", яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для встановлення резервного електроживлення.

Станом на 18 червня 2026 року фінансування в межах урядової програми "СвітлоДІМ" отримали 2 228 багатоквартирних будинків у Київській та Харківській областях. Загальна сума спрямованих на той момент коштів становила понад 560 млн грн.

На початку квітня Кабінет Міністрів розширив дію програми "СвітлоДІМ" на Харківську область у межах Планів стійкості регіонів.

Раніше уряд також розширив перелік документів, які уповноважені представники співвласників багатоквартирних будинків можуть подавати для участі в програмі "СвітлоДІМ".

На початку червня 2026 року стало відомо, що державну програму "СвітлоДім", яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для встановлення резервного електроживлення, продовжили до кінця поточного року.

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