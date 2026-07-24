В Угорщині почали перевірки китайської BYD після переходу туди ексглави МЗС Сійярто

Угорська партія "Тиса", яка має більшість у парламенті, пропонує особисто заслухати на засіданні комітету з національної безпеки колишнього міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який після своєї відставки почав працювати у китайській автомобільній компанії BYD.

Як пише Telex із посиланням на угорських представників влади, у партії вважають, що робота колишнього міністра закордонних справ у BYD може становити загрозу національній безпеці, передає LIGA.net.

Зокрема, існує занепокоєння, що Сійярто, який володів важливою інформацією завдяки своїй посаді, тепер працює з компанією з Китаю, який не є членом ані НАТО, ані Європейського Союзу.

Перегляд рішень

Окрім того, раніше цього тижня угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр оголосив про перегляд усіх державних рішень, пов'язаних з інвестиціями BYD в Угорщині.

Зокрема, йдеться про державні субсидії, податкові пільги, прискорені процедури видання дозволів, екологічні винятки та інфраструктурні проєкти, профінансовані за бюджетні кошти.

Мадяр наголосив, що проаналізують усі рішення, які Сійярто ухвалював як міністр закордонних справ у зв'язку з інвестиціями BYD.

Нова робота Сійярто

Як стало відомо раніше в липні, колишній міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто оголосив про складання депутатського мандата та перехід на роботу до китайського автовиробника BYD.

У компанії BYD Сійярто обійме міжнародну керівну посаду, відповідатиме за розвиток бізнесу та зовнішні зв'язки. Його призначення вже спричинило критику в угорських політичних колах через його попередню роль у залученні китайських інвестицій до країни.

Працюючи в уряді колишньоого угорського прем'єра Віктора Орбана, Сійярто був одним із ключових прихильників поглиблення економічної співпраці з Китаєм.

Нагадаємо, у червні нове керівництво Угорщини розпочало масштабну кадрову реформу в Міністерстві закордонних справ, звільняючи співробітників, які раніше працювали під керівництвом колишнього глави відомства Петера Сійярта.

Зі свого боку Сійярто, який залишив свою посаду у травні, заявив, що "ніколи не діяв в інтересах Росії", а лише виступав за прагматичні відносини з Москвою.

BYD у Європі

Китайська BYD побудувала свій перший завод з виробництва електромобілів у Європі в угорському місті Сегед. Тоді Сійярто надав цьому проєкту активну підтримку на політичному рівні.

Початок виробництва очікувався наприкінці 2025 року, однак згодом BYD перенесла запуск масового виробництва на заводі в Сегеді на четвертий квартал 2026 року.

При цьому Європейська Комісія в 2025 році розпочала перевірку державної підтримки будівництва заводу BYD у Сегеді.

У Єврокомісії хочуть з'ясувати, чи не отримав проєкт субсидії або інші переваги, що можуть порушувати правила чесної конкуренції ЄС.

Попри це, BYD підтверджує намір завершити будівництво та використовувати завод в Угорщині як основний виробничий хаб для європейського ринку.

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На початку липня повідомлялося, що китайська компанія BYD Co. готова повернути собі звання найбільшого в світі продавця електричних автомобілів, випередивши американську Tesla.

У травні стало відомо, що BYD Co. веде переговори з корпорацією Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками щодо поглинання недозавантажених заводів у регіоні.

Також повідомлялося, що до 2030 року частка китайських автомобільних брендів на ринку Європи може сягнути 16%. Очікується, що вже до 2028 року власні виробничі потужності компаній із Китаю на європейському континенті становитимуть 1,1 млн автомобілів.

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