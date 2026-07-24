Ціни на нафту прямують до зростання за результатами тижня через ескалацію на Близькому Сході

Ціни на нафту в п'ятницю, 24 липня, знизилися, але досі перебувають в очікуванні тижневого зростання через можливе порушення потоків енергоносіїв у Червоному морі та побоювання щодо подальшої ескалації війни між США та Ізраїлем з Іраном.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent упали на $1,82, або 1,81%, до $98,87 за барель після того, як на попередній сесії вони вперше з травня зросли на 7%, вище $100, після того, як пов'язані з Іраном хусити заявили про атаку на два саудівські нафтові танкери в Червоному морі.

Контракт цього тижня залишається на шляху до зростання на 12%.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на $1,6, або на 1,74%, до $90,59 за барель, що прямує до тижневого зростання на 9,7%.

Прогноз ціни

Аналітики банку JPMorgan зазначили, що кожен додатковий місяць перебоїв із постачанням нафти додаватиме до ціни на нафту Brent приблизно на $7-8 за барель, що підвищуватиме середньомісячні ціни приблизно до $114 за барель, якщо перебої триватимуть три місяці.

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Нафтовий ринок

Раніше повідомлялося, що китайські нафтопереробні заводи збільшили закупівлі російської нафти на тлі нових перебоїв із постачанням сировини з Близького Сходу.

Нагадаємо, світові ціни на нафту вперше з травня перетнули позначку у $100 за барель на тлі першої атаки єменських хуситів на саудівські танкери в акваторії Червоного моря.

Як повідомлялось раніше, у районі Ормузької протоки зафіксували серію атак на нафтові танкери: екіпаж одного із суден був змушений евакуюватися після влучання снаряда, а ще два кораблі зазнали пожежі.

Чому країни Близького Сходу масово оминають Ормуз

Як повідомлялося раніше, Ірак перенаправив логістичні потоки нафтопродуктів сушею через територію Сирії прямо до портів у Середземному морі.

Ситуація навколо Ормузької протоки загострилася після того, як Тегеран оголосив про її фактичне закриття у відповідь на удари США по військових об'єктах Ірану.

Зокрема, напередодні рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку майже повністю зупинився через різке зростання ризиків для судноплавства після нових ударів США по Ірану та дій у відповідь з боку Тегерана.

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

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