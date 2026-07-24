ЄБРР надасть до 70 мільйонів євро на будівництво двох вітроелектростанцій в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання кредитного пакету на суму до 70 млн євро для будівництва двох вітроелектростанцій (ВЕС) в Україні.

Про це йдеться на сайті банку.

Кредит призначений для проєктних компаній ТОВ "Дністровська вітроелектростанція" та ТОВ "Віндпарк Вест-Р", які належать Elementum Energy Limited – другому за величиною оператору відновлюваної енергетики в Україні.

Деталі фінансування та розташування об'єктів

Пакет від ЄБРР складається з першочергового кредиту до 60 млн євро та пільгового кредиту CTF (Clean Technology Fund – Фонд чистих технологій) до 10 млн євро.

Це частина більшого фінансового пулу на суму до 250 млн євро, який банк залучає спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та іншими співкредиторами.

Загальна вартість будівництва становить 401 млн євро.

Отримані кошти спрямують на зведення та запуск двох вітропарків сукупною потужністю 258 МВт:

південна ВЕС (58 МВт) розміститься у південному регіоні країни.

західна ВЕС (200 МВт) разом із повітряною лінією електропередачі 110 кВ будуватиметься на заході України.

За розрахунками банку, нові станції генеруватимуть орієнтовно 730 ГВт·год електроенергії на рік, що дозволить зменшити викиди CO2 (вуглекислий газ, або діоксид вуглецю) майже на 469 тис. тонн щороку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як в Україні розвивають вітроенергетику

Нагадаємо, у Волинській області розпочалося громадське обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції (ВЕС) загальною потужністю 50 МВт на території Ковельського району.

Крім того, у Закарпатській області в лютому 2026 року погодили реалізацію масштабного вітроенергетичного проєкту на Полонині Руна.

Як повідомлялося, у червні 2026 року компанія "Укргідроенерго" збирається будувати вітрові турбіни на своїх електростанціях.

Зокрема на початку червня Міністерство енергетики України запустило в тестовому режимі інформаційну платформу для визначення найперспективніших територій для розміщення об'єктів "зеленої" генерації.

Наприкінці травня Кабінет Міністрів України оновив правила проведення аукціонів, за якими визначається підтримка нових проєктів відновлюваної енергетики, та збільшив її обсяг на поточний рік.

Читайте також: В Україні цьогоріч побудовано 324 МВт вітрових електростанцій. Це більше, ніж за попередні два роки