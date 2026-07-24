Аеропорт "Львів" може відновити польоти за кілька тижнів, – Садовий

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького перебуває у повністю робочому стані та готовий відновити авіасполучення впродовж кількох тижнів після розв'язання безпекових питань.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, львівський аеропорт, як і київський "Бориспіль", зберегли інфраструктуру та фахівців.

"Щойно безпекові питання будуть вирішені, я думаю, ці летовища зможуть відновити роботу. Йдеться про тижні, не про місяці", – сказав мер.

Він зазначив, що аеропорт "Львів", як і київський аеропорт "Бориспіль", перебувають у робочому стані.

Водночас Садовий укотре розкритикував плани забудови ділянок поблизу летовища.

Він нагадав, що під час будівництва аеропорту близько 70 га прилеглої території зарезервували спеціально для його подальшого розвитку, тому її не можна віддавати під забудову.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скільки часу потрібно на запуск авіасполучення

Для відновлення цивільного авіасполучення в Україні знадобиться від трьох до п'яти місяців, проте ключовим фактором залишається забезпечення повної безпеки польотів.

Про це раніше зазначав заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Підготовка інфраструктури на перспективу

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вже ухвалив рішення про розвиток авіації в Україні. Однак вони не стосуються відновлення польотів найближчим часом.

Зокрема, уряд затвердив Стратегії розвитку галузі цивільної авіації та використання повітряного простору України до 2030 року.

Водночас в уряді наголосили, що ці рішення не стосуються відновлення польотів найближчим часом, оскільки повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації через повномасштабну війну.

Відновлення польотів в Україні

У червні цього року заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач заявив, що Україна зможе відновити авіаційне сполучення вже на другий день після того, як це стане безпечним.

У березні Міністерство розвитку громад і територій України створило робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів.

У лютому 2025 року Європейська організація безпеки аеронавігації (Eurocontrol) та державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" спільно розробили сценарії відновлення авіаперельотів та регулярно адаптують їх із урахуванням реальної ситуації на місцях.

Восени 2024 року Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

У січні 2025 року повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

Окрім того, найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.

Разом із ним угорський лоукостер Wizz Air також хоче відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після оголошення про припинення вогню з Росією.

Наприкінці листопада 2024 року повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Пізніше заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що авіасполучення в Україні може відновитися до завершення бойових дій, проте все буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

Раніше старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявляв, що один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року, тоді обговорювалися аеропорти "Львів" або "Бориспіль".

До того джерело в уряді також повідомило, що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року.

Читайте також: Транспортна сфера України фактично інтегрувалася в ринок ЄС