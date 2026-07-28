Українці масово скуповують будинки, готуючись до зими. Де попит зріс найбільше та які ціни?

В Україні зафіксували значне зростання попиту на купівлю приватних будинків у більшості областей.

Про це свідчать дані аналітики OLX Нерухомість, передає LIGA.net.

Зокрема, порівняно із січнем, у червні інтерес до купівлі нерухомості найсильніше зріс у таких областях:

Миколаївська область – +67%;

Київська область – +56%;

Черкаська область – +55%;

Одеська область – +53%;

Дніпропетровська область – +50%.

Стабільне зростання попиту на рівні 33-49% продемонструвала й низка інших регіонів: Полтавська (+49%), Житомирська (+47%), Чернівецька (+42%), Закарпатська (+35%), Хмельницька (+33%) та Кіровоградська (+27%) області.

Помірне зростання в межах 24% зафіксували у Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Київ, Львів та Ужгород – цінові лідери

За даними щоквартального звіту маркетплейсу ЛУН, станом на початок липня 2026 року найвищі ціни на приватні будинки зафіксовано у Києві – медіанна вартість міського будинку сягнула $220 тис. (+10% за рік).

На заході України головними ціновими центрами є:

Львів – медіанна ціна $200 тис. (+3% за рік);

Ужгород – $173 тис. (+8%).

Водночас найвищі темпи подорожчання серед західних обласних центрів показали Тернопіль, де ціни зросли на 33% (до $120 тис.), та Луцьк із приростом у 30% (до $108 тис.).

На півдні лідирує Одеса з медіанною ціною $160 тис. (+7%).

На сході ситуація неоднорідна: у Харкові вартість міських будинків зросла на 22%, сформувавши медіану на рівні $85,5 тис., тоді як у Дніпрі ціни в цьому сегменті знизилися на 5% – до $52,4 тис.

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Нагадаємо, за останній рік приватні будинки у передмісті Києва подорожчали в середньому на 15% – їхня середня вартість зросла зі $100 тис. до $115 тис.

Як повідомлялося, ціни на приватні будинки в Київській області за рік зросли на 8%, навесні 2026 року продажі активізувалися. На початку квітня ціни на заміську нерухомість під Києвом коливаються від $35 тис. до $270 тис. залежно від напрямку траси та типу житла.

Також повідомлялося, що в Україні вартість оренди приватних будинків за рік найбільше зросла в Запоріжжі, де вона зросла на 87% – з 8 тис. грн у березні 2025 року до 15 тис. грн у березні цьогоріч.

До того стало відомо, що Київ посідає друге місце серед міст України за ціною квадратного метра нового житла. Вартість 1 кв. м у новобудові столиці збільшилася на 3%, до $1,3 тис. у грудні минулого року, у гривні – на 4%, до 55,3 тис. грн.

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