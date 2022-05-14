Hungary condemns Putin's aggression and armed invasion of Ukraine, President Novak said
Hungarian President Katalina Nowak has condemned Russia's armed aggression against Ukraine.
As reported by Censor.NET with reference to The Guardian.
"We condemn Putin's aggression, the armed invasion of a sovereign state. We do not say all the efforts aimed at rebuilding the Soviet Union," she said.
According to Novak, the war in Ukraine was also waged against peaceful Hungarians, adding that Hungary demanded that Russia's war crimes be investigated and punished.
