Полноценная работа культурных учреждений возможна только после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, - и.о. министра Фоменко

В Кабинете Министров считают, что всей культурной сфере, включая кинотеатры и концертные залы, можно начинать работу на последнем этапе снятия карантина. Предварительная дата - 1 июля.

Об этом в комментарии hromadske рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко, передает Цензор.НЕТ.

"В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений. - Ред.), но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", - рассказала она.

В то же время Фоменко уточнила, что точная дата пока не фиксированная и будет зависеть от показателей заболеваемости в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кинотеатры планируем открыть на 4-5 этапе смягчения карантина, где-то в июле, - и.о. министра культуры Фоменко

По ее словам, нормальная работа культурных институтов может начаться только в случае снятия полных ограничений на проведение массовых мероприятий.

"Если, например, фестиваль еще можно рассматривать возможность под открытым небом проводить, то что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожным, так как в первую очередь надо думать о здоровье граждан", - отметила Фоменко.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 22 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

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