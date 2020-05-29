САП нужен такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть такой руководитель, как нынешний генпрокурор ЕС и экс-руководитель Национального антикоррупционного директората Румынии Лаура Кевеши.

Об это она сказала в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По закону у нас необходимо уже потихоньку продвигаться к созданию всех законных оснований и коридоров выбора заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы этот конкурс был прозрачным, чтобы мы реально понимали, какой человек должен возглавлять САП. Потому что этот человек зайдет на эту должность на следующие пять лет, и думаю, что все стейкхолдеры процесса, и парламентские комитеты, и правоохранительные органы, и общественные организации уже должны об этом думать", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что новый руководитель САП должен появиться с 30 ноября 2020 года.

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Венедиктова привела пример нынешнего генпрокурора ЕС Лауры Кевеши, которая была сначала шесть лет генеральным прокурором Румынии, а затем пять лет исполнительным прокурором Национального антикоррупционного директората Румынии.

"Как раз ее слава пришла, когда она была этим антикоррупционным прокурором. Поэтому нам нужно искать свою или своего такого прокурора, чтобы мы могли красиво отчитываться в мире о нашей борьбе с коррупцией", - отметила Венедиктова.

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Генпрокурор считает, что сейчас правоохранительные органы, которые занимаются досудебным следствием, активизировали досудебное расследование по всем направлениям. "Это и НАБУ, и ГБР, и СБУ, Нацполиция демонстрируют эффективность досудебного расследования. Я отвечаю за свой участок работы: процессуальное руководство прокуроров должно быть таким же сильным, поэтому я здесь буду следить за прокурорской работой, следить, чтобы их позиция была активной, профессиональной", - указала она.

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Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

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В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.