САП потрібен такий керівник, як генпрокурор ЄС Кевеші, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вважає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинна мати такого керівника, як нинішній генпрокурор ЄС та екскерівник Національного антикорупційного директорату Румунії Лаура Кевеші.

Про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згідно із законом у нас необхідно вже потихеньку просуватися до створення всіх законних підстав і коридорів вибору заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб цей конкурс був прозорим, щоб ми реально розуміли, яка людина має очолювати САП. Тому що ця людина зайде на цю посаду на наступні п'ять років, і думаю, що всі стейкхолдери процесу, і парламентські комітети, і правоохоронні органи, і громадські організації вже мають про це думати", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор нагадала, що новий керівник САП має з'явитися з 30 листопада 2020 року.

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Вона навела приклад нинішнього генпрокурора ЄС Лаури Кевеші, яка була спочатку шість років генеральним прокурором Румунії, а потім п'ять років виконавчим прокурором Національного антикорупційного директорату Румунії.

"Якраз її слава прийшла, коли вона була цим антикорупційним прокурором. Тому нам треба шукати свою або свого такого прокурора, щоб ми могли красиво звітувати у світі про нашу боротьбу з корупцією", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор вважає, що нині правоохоронні органи, які здійснюють досудове слідство, активізували досудове розслідування за всіма напрямами. "Це і НАБУ, і ДБР, і СБУ, Нацполіція демонструють ефективність досудового розслідування. Я відповідаю за свою ділянку роботи: процесуальне керівництво прокурорів має бути таким же сильним, тому я тут стежитиму за прокурорською роботою, стежитиму, щоб їхня позиція була активною, професійною", - зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

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