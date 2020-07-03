Супруга президента Зеленского вылечилась от COVID-19, - ОП

Первая леди Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Поборов COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

16 июня Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

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