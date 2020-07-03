7 522 151
Супруга президента Зеленского вылечилась от COVID-19, - ОП
Первая леди Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Поборов COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.
16 июня Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.
Топ комментарии
+53 oleg1966
показать весь комментарий03.07.2020 17:58
+27 wake up-UA
показать весь комментарий03.07.2020 18:01
+26 peremoga ua
показать весь комментарий03.07.2020 18:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Маски бесполезны как дырявый презерватив, так как вирусы настолько маленькие что пролетают через маску, как рой пчел через лес.
Вирусы отлично умеют попадать в организм не только через нос и рот а и через глаза и ранки на коже!
Как бы жестоко и кощунственно не звучало, но для выживания и конкуренции с другими видами живых существ на нашей планете - нашим иммунным системам нужно постоянно знакомится с новыми вирусами, чтобы уметь эффективно защищаться от новых угроз.
Это как обновление антивирусных баз в компьютере, которое знакомит антивирусную программу с новыми врагами.
Вместо того чтобы мешать людям нормально жить, нужно привести в порядок медицину, искать и разрабатывать дешевые тесты и эффективные лекарства!
Знову викрутилася
Вообще первые леди в военное время занимаются лечением раненных
(или хотя бы интересуются).
а так только свечку за упокой поставить.