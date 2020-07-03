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Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП
Перша леді України Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Вона почувається добре і щаслива знову бути з родиною. Поборовши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двосторонньої пневмонії і буде проходити його вдома", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.
16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.
Топ коментарі
+53 oleg1966
показати весь коментар03.07.2020 17:58
+27 wake up-UA
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+26 peremoga ua
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Маски бесполезны как дырявый презерватив, так как вирусы настолько маленькие что пролетают через маску, как рой пчел через лес.
Вирусы отлично умеют попадать в организм не только через нос и рот а и через глаза и ранки на коже!
Как бы жестоко и кощунственно не звучало, но для выживания и конкуренции с другими видами живых существ на нашей планете - нашим иммунным системам нужно постоянно знакомится с новыми вирусами, чтобы уметь эффективно защищаться от новых угроз.
Это как обновление антивирусных баз в компьютере, которое знакомит антивирусную программу с новыми врагами.
Вместо того чтобы мешать людям нормально жить, нужно привести в порядок медицину, искать и разрабатывать дешевые тесты и эффективные лекарства!
Знову викрутилася
Вообще первые леди в военное время занимаются лечением раненных
(или хотя бы интересуются).
а так только свечку за упокой поставить.