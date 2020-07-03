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Новини Коронавірус і карантин
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Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП

Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП

Перша леді України Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Вона почувається добре і щаслива знову бути з родиною. Поборовши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двосторонньої пневмонії і буде проходити його вдома", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил

Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП 01

Автор: 

карантин (18172) Олена Зеленська (252) Офіс Президента (2025) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+53
А она болела?
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03.07.2020 17:58
+27
Супруга президента Зеленского вылечилась от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 2437
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03.07.2020 18:01
+26
Она безмозглая. За такого торчка дебильного замуж попереться!
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03.07.2020 18:10
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Певно, десь з лікарні ви фото бачили))))
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03.07.2020 19:16 Відповісти
Вы любите фотографироваться, когда болеете, и выкладывать фотки в пабликах?
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04.07.2020 00:44 Відповісти
у тебя есть фото Ленки под капельницей? если нет, то не писди
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03.07.2020 19:17 Відповісти
а його і не повинно бути. то совкам і 73%ним так думається, що воно повинно бути. це приватна інформація.
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03.07.2020 20:15 Відповісти
Вот, как раз, если бы это было фейком, то легко можно было бы слепить такую фотку. Только идиоты пиарятся на болезнях. Она бы на публичной деятельности пропиарилась в 100 раз больше, чем на больничной койке. Не судите по пиарщику попареднику.
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04.07.2020 00:47 Відповісти
Бубачка фоткам с Омана был не рад.
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03.07.2020 21:28 Відповісти
а що є фотку когось із депутатів у Олександрівській лікарні?
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04.07.2020 01:00 Відповісти
у кого сьогодні колгоспний сонячний удар? совки воопще мізки розплавили - захист приватних даних з любофью до Зе плутають. бідненькі.
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03.07.2020 20:19 Відповісти
шкода.
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03.07.2020 18:44 Відповісти
Если она болела, а муж не болел, то, наверное, должен заболеть их сосед...
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03.07.2020 18:47 Відповісти
а наркоман так хотел заболеть... не получилось. смешно. Может она техническая жена?
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03.07.2020 19:00 Відповісти
занятой клоун, некода жену лобьізать.
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03.07.2020 20:17 Відповісти
Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 2336
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03.07.2020 18:48 Відповісти
ляшко вилічив.
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03.07.2020 18:48 Відповісти
Сложную пневмонию вылечить за две недели,да гавно вопрос! Сложнее загар будет скрыть
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03.07.2020 18:51 Відповісти
😂
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04.07.2020 00:07 Відповісти
НЕ ОПРАВДАЛА НАДЕЖДЫ
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03.07.2020 18:56 Відповісти
нежить пройшла
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03.07.2020 19:03 Відповісти
лечили интенсивно...аналом...
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03.07.2020 19:08 Відповісти
Ну раз Лена з лікарні виписалась , то у Вови цієї ночі медовий місяць буде.
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03.07.2020 19:09 Відповісти
Як у нього в політиці - секс в гумці, рух є, а прогресу немає.
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03.07.2020 19:36 Відповісти
Приступила до роботи першої сосни, корабельної.
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03.07.2020 19:20 Відповісти
мабуть як і всі укранці БЕЗКОШТОВНО
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03.07.2020 19:24 Відповісти
Виртуально заболела и виртуально выздоровела. Вот так у нас со всей статистикой по коронавирусу...
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03.07.2020 19:33 Відповісти
да она болела по просьбе вислюка....
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03.07.2020 19:51 Відповісти
Зеленая семейка воссоединится)))Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 5690
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03.07.2020 19:54 Відповісти
ЧМО ещё светло-зелёное и в костюме не его размера
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03.07.2020 20:03 Відповісти
Это криворожский шик!
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03.07.2020 20:31 Відповісти
Чинарик костюм на вырост купил, но не срослось - так и остался росточком с плоть синего кита
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04.07.2020 00:10 Відповісти
Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6870Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 9288
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04.07.2020 08:51 Відповісти
Какое убожество...
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05.07.2020 20:15 Відповісти
Похоже, что Ленка лечилась на пляжах в Омане..., а Бубочку лечила Мандель
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03.07.2020 19:59 Відповісти
"Первая леди"! А лорд кто?
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03.07.2020 20:14 Відповісти
Клоун
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03.07.2020 21:20 Відповісти
Англійські лорди таке не переживуть.
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03.07.2020 21:58 Відповісти
у Мендель сегодня выходной...
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03.07.2020 20:17 Відповісти
29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу.. . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г."8 апреля 2020 г. в Рим вылетает самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. - 15-квартирным домом стоимостью 3 509 302 евро.")
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03.07.2020 20:50 Відповісти
Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 7308
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03.07.2020 20:51 Відповісти
Пора прекратить эту бесполезную и тупую затею с карантином и масками, люди устали от запретов, которые только мешают жить!

Маски бесполезны как дырявый презерватив, так как вирусы настолько маленькие что пролетают через маску, как рой пчел через лес.

Вирусы отлично умеют попадать в организм не только через нос и рот а и через глаза и ранки на коже!

Как бы жестоко и кощунственно не звучало, но для выживания и конкуренции с другими видами живых существ на нашей планете - нашим иммунным системам нужно постоянно знакомится с новыми вирусами, чтобы уметь эффективно защищаться от новых угроз.
Это как обновление антивирусных баз в компьютере, которое знакомит антивирусную программу с новыми врагами.

Вместо того чтобы мешать людям нормально жить, нужно привести в порядок медицину, искать и разрабатывать дешевые тесты и эффективные лекарства!
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03.07.2020 21:00 Відповісти
Ленка "выздоровела" и займётся созданием "института" первой леди. Интересно, сколько туда вольют из бюджета лимонов гривен
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03.07.2020 21:19 Відповісти
Так це та, що у Фейсбуці розміщувала заклик до передачі ворогу відео про пересування укр. військ?
Знову викрутилася
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03.07.2020 21:23 Відповісти
Дуже засмагла?
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03.07.2020 21:26 Відповісти
А тональный крем светлых оттенков для чего ? Как раз загар и скрывать.
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03.07.2020 21:31 Відповісти
это ошибочка в заголовке, перва млять 95 квартала, ей до первой леди как до Иванки Трамп раком
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03.07.2020 22:44 Відповісти
По криворожским стандартам она настоящая леди.
Вообще первые леди в военное время занимаются лечением раненных
(или хотя бы интересуются).
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04.07.2020 00:14 Відповісти
Если шалава клоунесса зеленская вылечилась, то короновируса не существует. Вот если бы зеленские клоуны подохли, тогда можно было бы выпить бокал шампанского.
а так только свечку за упокой поставить.
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03.07.2020 23:53 Відповісти
Она заболела, чтобы Зе имел отмазку не ехать в Москву на парад.
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04.07.2020 00:12 Відповісти
Це тільки нам могло так «пощастити», шоб перша лєдя була сєпаршою, яка здавала позиції наших військових. Якби ця ***** здохла - я би не плакала.
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04.07.2020 00:36 Відповісти
Пусть сдаст тест на антитела, а то ходит инфа, что она в Италию ездила
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04.07.2020 04:02 Відповісти
ще раз для тебе особоодарьонного - тільки після тебе і тільки після того, як полижеш.
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04.07.2020 08:31 Відповісти
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