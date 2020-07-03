Дружина президента Зеленського вилікувалася від COVID-19, - ОП

Перша леді України Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Вона почувається добре і щаслива знову бути з родиною. Поборовши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двосторонньої пневмонії і буде проходити його вдома", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

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