7 982 130

Национальный совет румын в Украине пожаловался Бухаресту на "принудительную украинизацию" и админреформу

Национальный совет румын в Украине пожаловался Бухаресту на

Национальный совет румын в Украине пожаловался властям Румынии на нарушение прав их общины на образование на родном языке и проекты админреформы.

Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Обращение организации адресовано ряду госучреждений – главам парламента и парламентским комитетам, премьеру, президенту и институциям, ответственным за вопросы румын за рубежом и внешней политики.

Авторы обращений утверждают, что румыны в Украине, которых насчитывается около 500 000 и которые являются вторым по величине национальным меньшинством в стране после россиян, "подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации" во "всех сферах государственной политики".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мова або смерть": под Радой проходит митинг в поддержку украинского языка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прежде всего, они указывают на якобы нарушение права румын в Украине на образование на родном языке, называя это "культурно-языковым геноцидом", а также говорят о рисках для их интересов проектов административной реформы в Черновицкой области.

По их словам, сейчас румынская община компактно проживает в четырех из 11 районов Черновицкой области, но если после админреформы область поделят на 3-4 макрорегиона, румыны в них составят около 10% населения. Это, по их мнению, приведет к тому, что румыны больше не будут иметь своего представителя в Верховной Раде, будут иметь недостаточное представительство на местном уровне, и, таким образом, не смогут защищать свои права на образование, использование родного языка, и национальную идентичность.

Также они критикуют Румынию за недостаточное отстаивание интересов румынской общины в Украине, вспоминая и о защите их интересов на уровне двусторонних отношений, и о так и не открытом Румынском культурном институте.

"В публичном дискурсе в Украине создано представление о том, что только Венгрия, Польша и Россия имеют возражения против украинской ассимиляционной политики, а Румыния довольна тем, что происходит", - отмечают в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Банькова с должности посла Украины в Румынии, - указ

Община просит Румынию достичь с Украиной договоренностей подобных тем, которые уже существуют между Украиной и Венгрией (о сохранении родного языка в школах венгерской общины) и Болгарией (о поддержке единства болгарской общины в территориально-административной реформе).

Национальный совет румын в Украине является объединением 20 неправительственных румынских этнических организаций.

В Черновицкой области этническими румынами себя называют 12,5% населения.

Напомним, недавно Украина и Румыния обсуждали возобновление работы комиссии по вопросам национальных меньшинств – во время встречи посла Румынии в Украине с заместителем главы МИД Василием Боднаром.

Румыния (1147) украинский язык (1203) язык (3787) нацменьшинства (237)
+39
А в Румунії до якого класу в школах навчаються українською мовою?
16.07.2020 12:41 Ответить
+29
А шо по этому поводу думает депутат Дубинеску?
16.07.2020 12:40 Ответить
+26
Чумаданеску - вокзалеску - валинеску в Руманеску.
16.07.2020 12:43 Ответить
Утримання-обслуговування такої хатинки на належному рівні це в межах 10% від вартості.
Тобто на місяць під 10 тис доларів..
16.07.2020 13:00 Ответить
Такие дома строят поколениями. И живут и помирают рядом в халупе десятками лет. В сельской Украине много лет назад в домах были просто комнаты в которых никто не жил а только водили гостей пересчитать подушки на кроватях с железными шишечками.
16.07.2020 13:06 Ответить
замок Дракулы?
16.07.2020 12:54 Ответить
их там несколько десятков, похожих, это поселение Дракулы
16.07.2020 12:55 Ответить
Интересно, румыны когда нибудь жаловались в Бухарест о принудительной русификации?.. кстати это касается и модьяр ...
16.07.2020 12:53 Ответить
Это касается и нас украинцев. При советской власти разве жаловались на тотальную русификацию населения Украины? Кстати как следствие этого процесса мы сейчас имеем огромное количество русскоговорящих граждан Украины. С фамилиями, к примеру, Дужик.
16.07.2020 12:59 Ответить
після пешої скарги, міг поїхати або в дурку, або сибір, а могли і просто прибити
16.07.2020 14:08 Ответить
Не жаловались, потому что могли послать румынизировать Воркуту.
16.07.2020 13:00 Ответить
О том и речь. Теперь толерастость приведет к рванью Украины на куски.
16.07.2020 13:02 Ответить
Ти подивись, ще й циганва звук подати вирішила. Хочете румунської, то нумо ґоу на румунію, то й матимете.
16.07.2020 12:59 Ответить
Они бы с радостью. Но вместе со всеми Черновцами.
16.07.2020 13:01 Ответить
Нехай купуть губозакаточну машинку.

Де вони збираються жити, працювати без достатнього знання української мови?
16.07.2020 13:08 Ответить
гофна им...
16.07.2020 13:41 Ответить
з якої це радості, другий Крим типа.
16.07.2020 14:09 Ответить
В Чернівцях панівна мова зараз українська. Румунська - лише в Ґєрці. Але, в Румунії є цілі села українців, в Південній Буковині та Марамуреші. Проте, на всю Румунію лише один український ліцей в Сиготі. І, 500 тисяч румун... ну ну, Чернівецька область має менше 900 тис населення)))))
16.07.2020 17:02 Ответить
Вони громадяни України? Конституцію читали? Мо хоча б чули про неї? Тому най забирають свого дубінеску та йдуть туди, де їхні щелепи не будуть ґвалтувать іншими мовами...
Московитам вже дорогу вказали, то ще й цим треба розтлумащити: що таке "валіза", де знаходиться "вокзал" та у якому напрямку Румунія.
В Україні лише одна мова, крім державної, може мати привілей - це кримсько-татарська, бо в носіїв цієї мови немає своєї країни. Всі решта або виконують Конституцію, або "валіза"-"вокзал"-"рідні пенати".
16.07.2020 13:04 Ответить
А в "спортлото" не пожалувались? У вас румуни своє, а нам своє творити. Прикро, але це факт. Минулого більше не буде - в Україні буде українська культура і нація зі своєю рідною мовою.
16.07.2020 13:07 Ответить
Дубінський свій табір зібрав?
16.07.2020 13:25 Ответить
Що це за Національна рада румунів? Щось "Великою Румунією" засмерділо із протухлих імперських ініціатив Румунії 1918 та 1941 р.р.
16.07.2020 13:38 Ответить
А ще мають угорці щось там заявити і в кінці - московити.
16.07.2020 13:50 Ответить
Тю! Та в чем вопрос!? Влахи, ау! Я знаю место где нет украинизации и говорят на рідній румунській мові....в Румынии! Не благодарите.
16.07.2020 15:06 Ответить
Тупое проплаченное быдло.
16.07.2020 15:08 Ответить
Шановні румуни, спалкуйтесь вдома, на кухні, між собою румунською, вивчайте, а хочете навчатись румунською - чамАйдан, вокзал, Румунія!
16.07.2020 15:59 Ответить
Шановні румуни, спалкуйтесь вдома, на кухні, між собою румунською, вивчайте, а хочете навчатись румунською - чамАйдан, вокзал, Румунія!
16.07.2020 16:00 Ответить
Почему на россии никого не волнуют полторы сотни государственных языков?
16.07.2020 16:02 Ответить
На разгрузку бетона бегом марш...подрядчикам придержать выдачу наличных шобы не распускали языки...
16.07.2020 16:52 Ответить
Вони відпрацьовують руминські паспорти. 500 тис - це кількість виданих (проданих ?) паспортів, так само як і мадярських. Майже всі розмовляють ламаною російською = в Ів.-Фр. торгують фруктами та овочами. Я приблизно знаю їх, і спецом обламую розмовою на літ.укр.мові, їх аж коробить від цього. Але терплять, бо котрий ********** то я в нього не купляю. В основній масі совкодрочери "вот при саюзе ...." і "какая разница".
16.07.2020 17:46 Ответить
Навибирали довбойоби 73% клоунів пархатих тепер пожинаєм, а те чмо зелене малороське що завгодно віддасть і підпише а потім зїбе в ізраїль жидяра .
18.07.2020 07:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 