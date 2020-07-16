Национальный совет румын в Украине пожаловался Бухаресту на "принудительную украинизацию" и админреформу

Национальный совет румын в Украине пожаловался властям Румынии на нарушение прав их общины на образование на родном языке и проекты админреформы.

Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Обращение организации адресовано ряду госучреждений – главам парламента и парламентским комитетам, премьеру, президенту и институциям, ответственным за вопросы румын за рубежом и внешней политики.

Авторы обращений утверждают, что румыны в Украине, которых насчитывается около 500 000 и которые являются вторым по величине национальным меньшинством в стране после россиян, "подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации" во "всех сферах государственной политики".

Прежде всего, они указывают на якобы нарушение права румын в Украине на образование на родном языке, называя это "культурно-языковым геноцидом", а также говорят о рисках для их интересов проектов административной реформы в Черновицкой области.

По их словам, сейчас румынская община компактно проживает в четырех из 11 районов Черновицкой области, но если после админреформы область поделят на 3-4 макрорегиона, румыны в них составят около 10% населения. Это, по их мнению, приведет к тому, что румыны больше не будут иметь своего представителя в Верховной Раде, будут иметь недостаточное представительство на местном уровне, и, таким образом, не смогут защищать свои права на образование, использование родного языка, и национальную идентичность.

Также они критикуют Румынию за недостаточное отстаивание интересов румынской общины в Украине, вспоминая и о защите их интересов на уровне двусторонних отношений, и о так и не открытом Румынском культурном институте.

"В публичном дискурсе в Украине создано представление о том, что только Венгрия, Польша и Россия имеют возражения против украинской ассимиляционной политики, а Румыния довольна тем, что происходит", - отмечают в обращении.

Община просит Румынию достичь с Украиной договоренностей подобных тем, которые уже существуют между Украиной и Венгрией (о сохранении родного языка в школах венгерской общины) и Болгарией (о поддержке единства болгарской общины в территориально-административной реформе).

Национальный совет румын в Украине является объединением 20 неправительственных румынских этнических организаций.

В Черновицкой области этническими румынами себя называют 12,5% населения.

Напомним, недавно Украина и Румыния обсуждали возобновление работы комиссии по вопросам национальных меньшинств – во время встречи посла Румынии в Украине с заместителем главы МИД Василием Боднаром.