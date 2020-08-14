Освобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании

Украинцы, которых сегодня освободили в Беларуси, заявили, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом белорусском корреспонденту Радио Свобода рассказала правозащитница Татьяна Равяко, которая встречалась с украинцами.

Место их нахождения и дальнейшие планы не разглашаются из соображений безопасности.

Отмечается также, что посольство и в дальнейшем будет заниматься освобожденными украинцами.

Сегодня стало известно, что украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, которых ранее задержали в Беларуси, освобождены. Сейчас ведутся переговоры об освобождении еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в СИЗО Бреста.

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