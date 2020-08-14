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Освобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании
Украинцы, которых сегодня освободили в Беларуси, заявили, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом белорусском корреспонденту Радио Свобода рассказала правозащитница Татьяна Равяко, которая встречалась с украинцами.
Место их нахождения и дальнейшие планы не разглашаются из соображений безопасности.
Отмечается также, что посольство и в дальнейшем будет заниматься освобожденными украинцами.
Сегодня стало известно, что украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, которых ранее задержали в Беларуси, освобождены. Сейчас ведутся переговоры об освобождении еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в СИЗО Бреста.
Топ комментарии
+8 I Ka #397486
показать весь комментарий14.08.2020 13:51 Ответить Ссылка
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий14.08.2020 13:51 Ответить Ссылка
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий14.08.2020 13:53 Ответить Ссылка
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и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
це добре, страждайте, орки