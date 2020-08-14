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Новости Революция в Беларуси
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Освобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании

Освобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании

Украинцы, которых сегодня освободили в Беларуси, заявили, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом белорусском корреспонденту Радио Свобода рассказала правозащитница Татьяна Равяко, которая встречалась с украинцами.

Место их нахождения и дальнейшие планы не разглашаются из соображений безопасности.

Отмечается также, что посольство и в дальнейшем будет заниматься освобожденными украинцами.

Сегодня стало известно, что украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, которых ранее задержали в Беларуси, освобождены. Сейчас ведутся переговоры об освобождении еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в СИЗО Бреста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против задержанных в Минске украинцев Реуцкого и Васильева открыли дело за "массовые беспорядки"

Автор: 

Беларусь (7937) избиение (9831) Реуцкий Константин (14)


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Топ комментарии
+8
Поможет ТОЛьКО ЛЮСТРАЦИЯ и КАСТРАЦИЯ Лукашенковского ОМОНа
и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
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14.08.2020 13:51 Ответить
+4
це від надлишку братніх почуттів
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14.08.2020 13:51 Ответить
+4
луб'янку дуже засмучує, що симпатиків Порошенка не б'ють?
це добре, страждайте, орки
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14.08.2020 13:53 Ответить
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Поможет ТОЛьКО ЛЮСТРАЦИЯ и КАСТРАЦИЯ Лукашенковского ОМОНа
и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
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14.08.2020 13:51 Ответить
напиши Ноту.
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14.08.2020 13:57 Ответить
Как правило менты бьют сильно, но аккуратно
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14.08.2020 13:59 Ответить
не оставляя следов. но одно дело когда лупят наркомана, чтобы сознался в краже, другое дело, когда программиста, который не хотел быть бараном, с денег которого данный мент существует
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14.08.2020 22:11 Ответить
Били? Мммм - дя... Это вам не ЗЕ команда. Они даже порохоботов не лупят. Клоуны короче...
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14.08.2020 13:50 Ответить
луб'янку дуже засмучує, що симпатиків Порошенка не б'ють?
це добре, страждайте, орки
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14.08.2020 13:53 Ответить
страждають...
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14.08.2020 13:55 Ответить
це від надлишку братніх почуттів
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14.08.2020 13:51 Ответить
Усыновленный фашизм х-лом и лукой (родитель-1 и родитель-2) по другому поступать и не может. На то он и фашизм.
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14.08.2020 13:51 Ответить
Так бывает, когда диктаторскому режиму удается укрепится. Тоже самое было бы у нас не убрав мы янека в 2014 году
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14.08.2020 13:57 Ответить
А кричали їм при цьому «дорогенькі !!!!»?
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14.08.2020 13:59 Ответить
кто? сябры или путинцы?
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14.08.2020 14:03 Ответить
А что ОМОН будет печеньки раздавать , интересоваться откуда приехал и медальку вручать майдауну ? Им некогда было - план по задержаниям горел . Нужно было успеть себе медальку и звёздочку на погоны заработать .
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14.08.2020 14:08 Ответить
Стесняюсь спросить... А шо там делали?
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14.08.2020 14:09 Ответить
у своїх спитай,Це ж вони українців тримали й били.
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14.08.2020 14:19 Ответить
"Свои" у тебя по спине ползают! Лови, не ленись! Для тупого из Донецка, еще раз: Что там делали Украинцы!? Пополняли обменный фонд с той стороны!? Ждали путешествий в мокшанию и оттуда обменов на "таксистов"!?
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14.08.2020 14:23 Ответить
хамло кацапське,ти отримав відповідь вище.
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14.08.2020 14:29 Ответить
А подебильней фото можно было сделать ?
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14.08.2020 16:13 Ответить
 
 