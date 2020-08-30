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Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках. ФОТО

Российское государственное информагентство "РИА Новости" опубликовало фотографию захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с автоматом в руках.

Издание утверждает, что получило эту фотографию от пресс-секретаря Лукашенко в ответ на вопрос о его местонахождении, информирует Цензор.НЕТ.

На фото видно, что Лукашенко идет по территории перед дворцом Независимости. На нем белая рубашка и бронежилет, в руках - автомат. Вокруг - другие люди, один из них в камуфляжной форме и с рацией.

Фото опубликовали 30 августа в 18:11. На момент публикации снимка над дворцом шел дождь, на фотографии светит солнце.

Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Протесты в Беларуси: "Саша, выходи, будем поздравлять". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Это уже второе появление Лукашенко с оружием перед камерами. Неделю назад, 23 августа, "президент" Беларуси во время протестов летал над Минском на вертолете в бронежилете и с автоматом Калашникова в руках.

С Лукашенко тогда был его 15-летний сын Николай, в руках подросток держал автомат. Позднее член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что оппозиция требует от правоохранительных органов выяснить, как автомат попал в руки несовершеннолетнего.

Также на Цензор.НЕТ: Девушки в Минске принесли Лукашенко тыквы: "Любімая цябе не хоча!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
клоун
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30.08.2020 19:08
+41
Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках - Цензор.НЕТ 2887
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30.08.2020 19:16
+31
Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках - Цензор.НЕТ 1715
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30.08.2020 19:15
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Дай бог ему нечаянного выстрела себе в голову,. за беспредельную власть
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30.08.2020 23:41 Ответить
Ему магазин даже не снаряжвют
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31.08.2020 06:58 Ответить
"Няма таго что ранш было". И ня будэ......,падаль
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31.08.2020 07:21 Ответить
У деда кукуха улетела...
Ему бы санитаров а не автомат...
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31.08.2020 08:33 Ответить
ссыкло старое
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31.08.2020 12:20 Ответить
Повістку йому - і не й 2 тижні на переготовці побігає з калашом по полігонах )
Приїде - і згадає - що йому більше макарова не положено носити ..................0
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31.08.2020 12:56 Ответить
Знає,що йому кінець....а перед колею і дівчатками-дівками хоче бути рембо ...а получається чмо;його ненавидять за брехню...а він їм путькіну мать,то єсть -хєрь.
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31.08.2020 19:02 Ответить
Знає,що йому кінець....а перед колею і дівчатками-дівками хоче бути рембо ...а получається чмо;його ненавидять за брехню...а він їм путькіну мать,то єсть -хєрь.
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31.08.2020 19:03 Ответить
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