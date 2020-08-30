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Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом у руках. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом у руках. ФОТО

Російське державне інформагентство "РИА Новости" опублікувало фотографію "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з автоматом в руках.

Видання стверджує, що отримало цю фотографію від прессекретаря Лукашенка у відповідь на питання про його місце перебування, інформує Цензор.НЕТ.

На фото видно, що Лукашенко йде  територією перед палацом Незалежності. На ньому біла сорочка і бронежилет, в руках - автомат. Навколо - інші люди, один з них у камуфляжній формі і з рацією.

Фото опублікували 30 серпня о 18:11. На момент публікації знімка над палацом падав дощ, на фотографії світить сонце.

Лукашенко знову зявився на публіці з автоматом у руках 01

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Це вже друга поява Лукашенка зі зброєю перед камерами. Тиждень тому, 23 серпня, "президент" Білорусі під час протестів літав над Мінськом на вертольоті в бронежилеті і з автоматом Калашникова в руках.

З Лукашенком тоді був його 15-річний син Микола, в руках підліток тримав автомат. Пізніше член президії координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова заявила, що опозиція вимагає від правоохоронних органів з'ясувати, як автомат потрапив в руки неповнолітнього.
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Топ коментарі
+48
клоун
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30.08.2020 19:08
+41
Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках - Цензор.НЕТ 2887
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30.08.2020 19:16
+31
Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках - Цензор.НЕТ 1715
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30.08.2020 19:15
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Дай бог ему нечаянного выстрела себе в голову,. за беспредельную власть
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30.08.2020 23:41 Відповісти
Ему магазин даже не снаряжвют
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31.08.2020 06:58 Відповісти
"Няма таго что ранш было". И ня будэ......,падаль
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31.08.2020 07:21 Відповісти
У деда кукуха улетела...
Ему бы санитаров а не автомат...
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31.08.2020 08:33 Відповісти
ссыкло старое
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31.08.2020 12:20 Відповісти
Повістку йому - і не й 2 тижні на переготовці побігає з калашом по полігонах )
Приїде - і згадає - що йому більше макарова не положено носити ..................0
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31.08.2020 12:56 Відповісти
Знає,що йому кінець....а перед колею і дівчатками-дівками хоче бути рембо ...а получається чмо;його ненавидять за брехню...а він їм путькіну мать,то єсть -хєрь.
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31.08.2020 19:02 Відповісти
Знає,що йому кінець....а перед колею і дівчатками-дівками хоче бути рембо ...а получається чмо;його ненавидять за брехню...а він їм путькіну мать,то єсть -хєрь.
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31.08.2020 19:03 Відповісти
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