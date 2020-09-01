Оккупанты отпустили из здания ФСБ 3 из 4 задержанных крымских татар

Сначала из здания ФСБ в Симферополе под подписку о невыезде выпустили Айдера Аблякимова и Энвера Топчи. Позднее оттуда также под подписку о невыезде вышел Ридван Умеров.

Об освобождении Аблякимова и Топчи сообщила правозащитница Лутфие Зудиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

По ее словам, им вменяют "несообщение о преступлении" (статья 205.6 Уголовного кодекса России).

"Пока что без подробностей, более полно смогут рассказать адвокаты, когда изучат материалы дела. В здании находятся еще два человека: Айдер Кадыров и Ридван Умеров. Адвоката Алексея Ладина до сих пор так и не допустили к его подзащитному. Аблякимов и Топчи подтверждают, что долгое время находились без юридической помощи, у них отобрали телефоны и они никому не могли позвонить. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде", – рассказала Зудиева.

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Позднее в общественном объединении "Крымская солидарность" сообщили, что 22:35 из здания ФСБ в Симферополе вышел Ридван Умеров. Его также отпустили под подписку о невыезде и ему вменяют ту же статью.

"Он отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции России, позволяющую не свидетельствовать против себя", – добавили в КС.

МИД Украины заявил, что от России ждут выполнения резолюций ООН и освобождения задержанных крымских татар.

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Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сказала, что в МИД Украины резко осуждают очередные обыски в домах крымских татар и задержания активистов на полуострове.

Напомним, 31 августа в Крыму оккупанты провели обыски в домах крымских татар. Четверых из них задержали и отвезли в здание ФСБ России в Симферополе.

Ранее Представительство президента в АР Крым прокомментировало обыски у крымских татар, назвав это очередным преступлением оккупационных властей.