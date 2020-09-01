Окупанти відпустили з будівлі ФСБ 3 із 4 затриманих кримських татар

Спочатку з будівлі ФСБ у Сімферополі під підписку про невиїзд випустили Айдера Аблякімова та Енвера Топчі. Пізніше звідти також під підписку про невиїзд вийшов Рідван Умеров.

Про звільнення Аблякімова і Топчі повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

За її словами, їм інкримінують "неповідомлення про злочин" (стаття 205.6 Кримінального кодексу Росії).

"Поки що без подробиць, більш повно зможуть розповісти адвокати, коли вивчать матеріали справи. У будівлі перебувають ще дві людини: Айдер Кадиров і Рідван Умеров. Адвоката Олексія Ладіна досі так і не допустили до його підзахисного. Аблякімов і Топчі підтверджують, що тривалий час перебували без юридичної допомоги, у них відібрали телефони і вони нікому не могли зателефонувати. Зараз вони перебувають під підпискою про невиїзд", - розповіла Зудієва.

Пізніше в громадському об'єднанні "Кримська солідарність" повідомили, що 22:35 з будівлі ФСБ у Сімферополі вийшов Рідван Умеров. Його також відпустили під підписку про невиїзд і йому інкримінують ту саму статтю.

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"Він відмовився від надання показань, пославшись на 51 статтю Конституції Росії, що дозволяє не свідчити проти себе", - додали в КС.

МЗС України заявило, що від Росії чекають виконання резолюцій ООН і звільнення затриманих кримських татар.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова сказала, що в МЗС України різко засуджують чергові обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів на півострові.

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Нагадаємо, 31 серпня в Криму окупантипровели обшуки в будинках кримських татар. Чотирьох із них затримали і відвезли у будівлю ФСБ Росії у Сімферополі.

Раніше Представництво президента в АР Крим прокоментувало обшуки у кримських татар, назвавши це черговим злочином окупаційної влади.