НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление

Национальный банк Украины прокомментировал решение Печерского суда о том, чтобы взыскать с "ПриватБанка" $350 млн в пользу компаний, связанных с братьями Суркисами.

Заявление размещено на странице НБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков", - сказано в заявлении.

В НБУ напомнили, что вокруг "ПриватБанка" продолжаются судебные процессы.

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"Сегодня ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. С момента приобретения права собственности на акции банка государством этот банк подкрепил свою инновационность и удобство сервисов надежностью и эффективным корпоративным управлением", - добавили в НБУ.

Вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.

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Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".