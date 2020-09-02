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НБУ (4806) Суркис (338) Приватбанк (820)

НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление

Новости Цензор.НЕТ Общество

НБУ продолжит защищать законность решений о национализации

Национальный банк Украины прокомментировал решение Печерского суда о том, чтобы взыскать с "ПриватБанка" $350 млн в пользу компаний, связанных с братьями Суркисами.

Заявление размещено на странице НБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков", - сказано в заявлении.

В НБУ напомнили, что вокруг "ПриватБанка" продолжаются судебные процессы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины"

"Сегодня ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. С момента приобретения права собственности на акции банка государством этот банк подкрепил свою инновационность и удобство сервисов надежностью и эффективным корпоративным управлением", - добавили в НБУ.

Вечером 2 сентября адвокат "ПриватБанка" Пожидаев сообщил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять"

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

НБУ продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка, - заявление 01

Автор: Ольга Лузан
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Бедные ЗЕбилы и их кураторы в Шапито 95 сейчас судоржно думают как же сюда приплести Порошенко и сделать его виноватым в ЗЕбильном шабаше ЗЕмародёров..
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02.09.2020 23:20 Ответить
Щас ане апиляссыю месяц писсять будут. НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление - Цензор.НЕТ 1858 НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление - Цензор.НЕТ 1858 НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление - Цензор.НЕТ 1858
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02.09.2020 23:30 Ответить
Если бы НБУ действительно защищало законность национализации привата - то решения суда в пользу Сурков бы не было бы сегодня по сути !!! .. Вывод - договорняк был, и все что сейчас гонят со всех сторон все кому не лень - это просто "белый шум" для дымовой завесы.
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02.09.2020 23:32 Ответить
Как только поменяли руководство НБУ тут суркисам и поперло. Совпадение конечно)
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03.09.2020 00:11 Ответить
я никогда не был сторонником сурков в политике, но мне вот интересно: у челов в банке лежало больше 300 лямов вечнозеленых. Нацбанк без их согласия принял решение перевести вклады в акции банка, а потом выкупил их по 1 гривне. Много тут найдется умников, которые на месте сурков признали бы это правильным и не стали судиться, особенно имея для этого возможности?
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03.09.2020 02:06 Ответить
О какой законности может идти речь если политик (президент) отбирает у частного лица банк, а доказать и посадить само это лицо не может. Это явно какая то афёра в которой завяз сам петя и его соучастница гонтарева.
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03.09.2020 11:03 Ответить
систематическая работа бени продолжается
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03.09.2020 11:57 Ответить
 
 