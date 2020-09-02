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НБУ (1455) Суркіс (150) Приватбанк (685)

НБУ продовжить захищати законність рішень про націоналізацію "ПриватБанку", - заява

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НБУ продовжить захищати законність рішень про націоналізацію

Національний банк України прокоментував рішення Печерського суду про те, щоб стягнути з "ПриватБанку" $350 млн на користь компаній, пов'язаних із братами Суркісами.

Заяву розміщено на сторінці НБУ в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Національний банк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку і докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків", - сказано в заяві.

У НБУ нагадали, що довкола "ПриватБанку" тривають судові процеси.

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"Сьогодні ПриватБанк є частиною стабільної і прозорої банківської системи. З моменту набуття права власності на акції банку державою цей банк підкріпив свою інноваційність і зручність сервісів надійністю й ефективним корпоративним управлінням", - додали в НБУ.

Увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку".

НБУ продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку, - заява 01
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Бедные ЗЕбилы и их кураторы в Шапито 95 сейчас судоржно думают как же сюда приплести Порошенко и сделать его виноватым в ЗЕбильном шабаше ЗЕмародёров..
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02.09.2020 23:20 Відповісти
Щас ане апиляссыю месяц писсять будут. НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление - Цензор.НЕТ 1858 НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление - Цензор.НЕТ 1858 НБУ продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка", - заявление - Цензор.НЕТ 1858
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02.09.2020 23:30 Відповісти
Если бы НБУ действительно защищало законность национализации привата - то решения суда в пользу Сурков бы не было бы сегодня по сути !!! .. Вывод - договорняк был, и все что сейчас гонят со всех сторон все кому не лень - это просто "белый шум" для дымовой завесы.
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02.09.2020 23:32 Відповісти
Как только поменяли руководство НБУ тут суркисам и поперло. Совпадение конечно)
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03.09.2020 00:11 Відповісти
я никогда не был сторонником сурков в политике, но мне вот интересно: у челов в банке лежало больше 300 лямов вечнозеленых. Нацбанк без их согласия принял решение перевести вклады в акции банка, а потом выкупил их по 1 гривне. Много тут найдется умников, которые на месте сурков признали бы это правильным и не стали судиться, особенно имея для этого возможности?
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03.09.2020 02:06 Відповісти
О какой законности может идти речь если политик (президент) отбирает у частного лица банк, а доказать и посадить само это лицо не может. Это явно какая то афёра в которой завяз сам петя и его соучастница гонтарева.
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03.09.2020 11:03 Відповісти
систематическая работа бени продолжается
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03.09.2020 11:57 Відповісти
 
 