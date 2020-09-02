НБУ продовжить захищати законність рішень про націоналізацію "ПриватБанку", - заява

Національний банк України прокоментував рішення Печерського суду про те, щоб стягнути з "ПриватБанку" $350 млн на користь компаній, пов'язаних із братами Суркісами.

Заяву розміщено на сторінці НБУ в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Національний банк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку і докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків", - сказано в заяві.

У НБУ нагадали, що довкола "ПриватБанку" тривають судові процеси.

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"Сьогодні ПриватБанк є частиною стабільної і прозорої банківської системи. З моменту набуття права власності на акції банку державою цей банк підкріпив свою інноваційність і зручність сервісів надійністю й ефективним корпоративним управлінням", - додали в НБУ.

Увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку".