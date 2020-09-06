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Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе

Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе

В Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram-канале.

Как отметил министр, завершающая операция включает следующее:

  • откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого положения на грунте (были высокие волны и ветер на днях);
  • испытания водоточности;
  • перемещение на глубину;
  • заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";
  • подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi арестовали

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.

Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе 01

Автор: 

Одесса (7877) Черное море (1479) танкер (145) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+12
Епопея "Делфі". Третій сезон.
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06.09.2020 13:44
+12
Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 4698
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06.09.2020 13:55
+8
Срочно направить туда Зеленского и Криклия!
Тогда танкер будет гореть не 4 суток а пару лет!
Можно будет как маяк использовать!
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06.09.2020 14:10
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Правила форума Совет форумчан
Епопея "Делфі". Третій сезон.
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06.09.2020 13:44 Ответить
35 "финальная" стадия.
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06.09.2020 13:59 Ответить
Зебильё пиарится на работе частной компании "Трансшип". Единственное, что смог сделать Криклий- анонсировал подъём танкера до 24.08 и как всегда oбoсрался.
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06.09.2020 16:30 Ответить
под туш ленточки будут перерезать?...
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06.09.2020 13:45 Ответить
Актуальне питання. Де ж Зєлєнскій? Кому рапортувати будуть?
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06.09.2020 14:01 Ответить
финальная стадия. Дубль 12.
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06.09.2020 13:47 Ответить
За цей час Титанік можна було підняти!

Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 1969
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06.09.2020 13:48 Ответить
я стесняюсь спросить по первому пункту - пробоины закрыли прежде чем воду откачивать?
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06.09.2020 13:48 Ответить
Звичайно, памперсами.
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06.09.2020 13:53 Ответить
Идиоты отдайте его месным бомжам на металоллом, за пару дней растащат и следа не останеца..
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06.09.2020 13:48 Ответить
будет конец этому сериалу?
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06.09.2020 13:48 Ответить
Одесити з берега дивляться на безкоштовний цирк рукожопих кловунів.
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06.09.2020 14:09 Ответить
Будєт. Але за ним послєлуєтЬ новий сезон. Скільки там сезонів у "Скотів"? От і рахуйте...
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06.09.2020 14:23 Ответить
понятия не имею
никогда не смотрела,как и квартал
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06.09.2020 15:00 Ответить
Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 4698
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06.09.2020 13:55 Ответить
Ну, воно і так було вельми помітно
Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі - Цензор.НЕТ 6981
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06.09.2020 14:24 Ответить
Финальная стадия, конечного этапа, крайнего поднятия!!!
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06.09.2020 13:55 Ответить
Они талантливые, оттянут на глубину и утопят.
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06.09.2020 14:07 Ответить
шо? второй раз. он и так уже утоп. он лежит на дне и там давно уже песка в 50 см намыто. его сейчас оторвать от дна надо очень постараться.
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06.09.2020 14:22 Ответить
самое сложное сделано, судно поставили.
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06.09.2020 14:34 Ответить
у тебя и фото есть судна на ровном киле? велкам - предоставь
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06.09.2020 15:04 Ответить
Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі - Цензор.НЕТ 3966
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06.09.2020 15:07 Ответить
о
спасибо
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06.09.2020 15:10 Ответить
Звичайно, він бреше. А Крим це Україна.
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06.09.2020 14:11 Ответить
Дай то Бог щоб вона виявилась фінальною а то Маск вже в космос пару ракет послав а в нас за той час далеко не найбільший танкер підняти не можуть!!!
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06.09.2020 14:03 Ответить
Ну хай тогда Зеля попросит Маска танкер ракетою дернуть,хай летит сразу на завод вторчермета
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06.09.2020 14:30 Ответить
Дотянули почти до периода штормов в Чёрном море, мудачьё.
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06.09.2020 14:03 Ответить
Почему почти.? Вчерась тока был
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06.09.2020 14:06 Ответить
Ну с Богом! На большое дело мужики идут и подготовка у них уже серьёзная -- за девять-то месяцев.
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06.09.2020 14:04 Ответить
Не забудьте раздать ордена и медали участникам!
Ну и премии по пару миллионов разным там Криклиям!
PS
Историческая справка, специально для "экспертов", считающих что подъем судов (особенно на мелководье) это п-ц какая сложная операция: британский предприниматель Эрнест Френк Кокс в 1924 году выкупил у Британского Адмиралтейства, права на подъем затопленных в Скапа Флоу немецких кораблей.
За 8 лет, человек который никогда не занимался подъемом кораблей и не имел вообще никакого отношения к флоту, поднял 40 немецких кораблей, включая семь линкоров, водоизмещением до 30 000 тонн!
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06.09.2020 14:06 Ответить
У берегов Шри Ланки горит танкер уже 4 суток....
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06.09.2020 14:08 Ответить
Срочно направить туда Зеленского и Криклия!
Тогда танкер будет гореть не 4 суток а пару лет!
Можно будет как маяк использовать!
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06.09.2020 14:10 Ответить
Гарно горить?
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06.09.2020 14:10 Ответить
Почему министр инфраструктуры не написал о:
1. Заварили дыры в корпусе или как-то по другому?
2. Куда делось топливо из танкера? В море?
3. Зачем было закачивать воду в танкер воду, если она и так там была? (Заваривали корпус под водой). Рассказ про то, что качали воду туда-сюда напоминает создание несуществующих объёмов работ.
4. Заведение тросов - это "офигенный" объём работ.
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06.09.2020 14:13 Ответить
Решили оставить интригу, для показа в будущем сезоне!
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06.09.2020 14:21 Ответить
Ці артисти-жартівники демонструють всім, що відповідальність за свої дії - річ не обов'язкова.
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06.09.2020 14:31 Ответить
Очередной сериал от квартала 95 "Спасти танкер Делфи"

Сюжет:
Танкер Делфи пытаются вытащить из вод Черного моря в течение 325 серий.
Президент страны и его команда отважно борются за спасение судна.

Действующие лица:

Неунывающий и мужественный презЕдент Владимир Бубочка
Изобретательный и находчивый глава АП Андрей Ермак
Симпатичная и невозмутимая пресс-секретарь презЕдента Юлия Мендель
Хладнокровный и обаятельный министр инфраструктуры Владислав Криклий

Несравненная мисс Верещук в роли мисс Мэри Поппинс
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06.09.2020 14:26 Ответить
Наш ответ австралийскому сериалу "Береговая охрана". На, пиндос, выкуси!
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06.09.2020 14:41 Ответить
Единственный морской Украинский источник нефти,...и тот угробить хотят.
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06.09.2020 14:27 Ответить
Летючий голандець став танкером Дельфі з дірокою на боці.
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06.09.2020 14:39 Ответить
Испытание водоточности- Это точно вода в трюме?-Точно!-Тогда на глубину! И с глаз долой, задолбала эта эпопея уже!
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06.09.2020 14:49 Ответить
а что завтра 24 июля?
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06.09.2020 15:11 Ответить
Это, кожется, десятый подъем Криклия.
Интересно, цюцюрка у него так же поднимается?
Клоун от клоуна далеко не падает...
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06.09.2020 15:20 Ответить
И зачем вы памятник эпохи зеленых дегенератов убираете? Был бы наглядный посібник будущим поколениям шо доярка и клоун не могут управлять страной.
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06.09.2020 15:21 Ответить
Здесь вопрос в другом?Буксиры русские,водолазы скорей всего тоже, и вероятно с офицерскими званиями.Выдать все секреты портов в которые заходят корабли НАТО,- ради ржавой лоханки?Интересно СБУ и контрразведка проверяла этот состав,-или там тоже одни клоуны остались.
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06.09.2020 18:20 Ответить
Какие "секреты", если ещё недавно все эти порты были советскими ?
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06.09.2020 23:40 Ответить
Давайте, умельцы, только не утопите там баржу и кран.
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06.09.2020 21:43 Ответить
 
 