Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе
В Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram-канале.
Как отметил министр, завершающая операция включает следующее:
- откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого положения на грунте (были высокие волны и ветер на днях);
- испытания водоточности;
- перемещение на глубину;
- заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";
- подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.
В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.
По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.
26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
никогда не смотрела,как и квартал
спасибо
Ну и премии по пару миллионов разным там Криклиям!
PS
Историческая справка, специально для "экспертов", считающих что подъем судов (особенно на мелководье) это п-ц какая сложная операция: британский предприниматель Эрнест Френк Кокс в 1924 году выкупил у Британского Адмиралтейства, права на подъем затопленных в Скапа Флоу немецких кораблей.
За 8 лет, человек который никогда не занимался подъемом кораблей и не имел вообще никакого отношения к флоту, поднял 40 немецких кораблей, включая семь линкоров, водоизмещением до 30 000 тонн!
Тогда танкер будет гореть не 4 суток а пару лет!
Можно будет как маяк использовать!
1. Заварили дыры в корпусе или как-то по другому?
2. Куда делось топливо из танкера? В море?
3. Зачем было закачивать воду в танкер воду, если она и так там была? (Заваривали корпус под водой). Рассказ про то, что качали воду туда-сюда напоминает создание несуществующих объёмов работ.
4. Заведение тросов - это "офигенный" объём работ.
Сюжет:
Танкер Делфи пытаются вытащить из вод Черного моря в течение 325 серий.
Президент страны и его команда отважно борются за спасение судна.
Действующие лица:
Неунывающий и мужественный презЕдент Владимир Бубочка
Изобретательный и находчивый глава АП Андрей Ермак
Симпатичная и невозмутимая пресс-секретарь презЕдента Юлия Мендель
Хладнокровный и обаятельный министр инфраструктуры Владислав Криклий
Несравненная мисс Верещук в роли мисс Мэри Поппинс
Интересно, цюцюрка у него так же поднимается?
Клоун от клоуна далеко не падает...