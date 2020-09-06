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Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі

Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі

В Одесі починається фінальний етап операції з підняття і відбуксировки затонулого танкера Delfi.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав в Telegram-каналі.

Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції, яка включає наступне:

- відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);
- випробування водотічності;
- переміщення на глибину;
- заведення тросів та пристроїв для обов’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";
- переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi заарештували

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.

Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі 01

Одеса (5450) Чорне море (1666) танкер (329) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+12
Епопея "Делфі". Третій сезон.
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06.09.2020 13:44
+12
Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 4698
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06.09.2020 13:55
+8
Срочно направить туда Зеленского и Криклия!
Тогда танкер будет гореть не 4 суток а пару лет!
Можно будет как маяк использовать!
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06.09.2020 14:10
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Епопея "Делфі". Третій сезон.
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06.09.2020 13:44 Відповісти
35 "финальная" стадия.
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06.09.2020 13:59 Відповісти
Зебильё пиарится на работе частной компании "Трансшип". Единственное, что смог сделать Криклий- анонсировал подъём танкера до 24.08 и как всегда oбoсрался.
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06.09.2020 16:30 Відповісти
под туш ленточки будут перерезать?...
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06.09.2020 13:45 Відповісти
Актуальне питання. Де ж Зєлєнскій? Кому рапортувати будуть?
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06.09.2020 14:01 Відповісти
финальная стадия. Дубль 12.
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06.09.2020 13:47 Відповісти
За цей час Титанік можна було підняти!

Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 1969
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06.09.2020 13:48 Відповісти
я стесняюсь спросить по первому пункту - пробоины закрыли прежде чем воду откачивать?
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06.09.2020 13:48 Відповісти
Звичайно, памперсами.
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06.09.2020 13:53 Відповісти
Идиоты отдайте его месным бомжам на металоллом, за пару дней растащат и следа не останеца..
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06.09.2020 13:48 Відповісти
будет конец этому сериалу?
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06.09.2020 13:48 Відповісти
Одесити з берега дивляться на безкоштовний цирк рукожопих кловунів.
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06.09.2020 14:09 Відповісти
Будєт. Але за ним послєлуєтЬ новий сезон. Скільки там сезонів у "Скотів"? От і рахуйте...
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06.09.2020 14:23 Відповісти
понятия не имею
никогда не смотрела,как и квартал
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06.09.2020 15:00 Відповісти
Начинается финальная стадия поднятия танкера Delfi на пляже в Одессе - Цензор.НЕТ 4698
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06.09.2020 13:55 Відповісти
Ну, воно і так було вельми помітно
Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі - Цензор.НЕТ 6981
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06.09.2020 14:24 Відповісти
Финальная стадия, конечного этапа, крайнего поднятия!!!
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06.09.2020 13:55 Відповісти
Они талантливые, оттянут на глубину и утопят.
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06.09.2020 14:07 Відповісти
шо? второй раз. он и так уже утоп. он лежит на дне и там давно уже песка в 50 см намыто. его сейчас оторвать от дна надо очень постараться.
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06.09.2020 14:22 Відповісти
самое сложное сделано, судно поставили.
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06.09.2020 14:34 Відповісти
у тебя и фото есть судна на ровном киле? велкам - предоставь
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06.09.2020 15:04 Відповісти
Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі - Цензор.НЕТ 3966
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06.09.2020 15:07 Відповісти
о
спасибо
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06.09.2020 15:10 Відповісти
Звичайно, він бреше. А Крим це Україна.
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06.09.2020 14:11 Відповісти
Дай то Бог щоб вона виявилась фінальною а то Маск вже в космос пару ракет послав а в нас за той час далеко не найбільший танкер підняти не можуть!!!
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06.09.2020 14:03 Відповісти
Ну хай тогда Зеля попросит Маска танкер ракетою дернуть,хай летит сразу на завод вторчермета
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06.09.2020 14:30 Відповісти
Дотянули почти до периода штормов в Чёрном море, мудачьё.
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06.09.2020 14:03 Відповісти
Почему почти.? Вчерась тока был
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06.09.2020 14:06 Відповісти
Ну с Богом! На большое дело мужики идут и подготовка у них уже серьёзная -- за девять-то месяцев.
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06.09.2020 14:04 Відповісти
Не забудьте раздать ордена и медали участникам!
Ну и премии по пару миллионов разным там Криклиям!
PS
Историческая справка, специально для "экспертов", считающих что подъем судов (особенно на мелководье) это п-ц какая сложная операция: британский предприниматель Эрнест Френк Кокс в 1924 году выкупил у Британского Адмиралтейства, права на подъем затопленных в Скапа Флоу немецких кораблей.
За 8 лет, человек который никогда не занимался подъемом кораблей и не имел вообще никакого отношения к флоту, поднял 40 немецких кораблей, включая семь линкоров, водоизмещением до 30 000 тонн!
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06.09.2020 14:06 Відповісти
У берегов Шри Ланки горит танкер уже 4 суток....
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06.09.2020 14:08 Відповісти
Срочно направить туда Зеленского и Криклия!
Тогда танкер будет гореть не 4 суток а пару лет!
Можно будет как маяк использовать!
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06.09.2020 14:10 Відповісти
Гарно горить?
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06.09.2020 14:10 Відповісти
Почему министр инфраструктуры не написал о:
1. Заварили дыры в корпусе или как-то по другому?
2. Куда делось топливо из танкера? В море?
3. Зачем было закачивать воду в танкер воду, если она и так там была? (Заваривали корпус под водой). Рассказ про то, что качали воду туда-сюда напоминает создание несуществующих объёмов работ.
4. Заведение тросов - это "офигенный" объём работ.
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06.09.2020 14:13 Відповісти
Решили оставить интригу, для показа в будущем сезоне!
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06.09.2020 14:21 Відповісти
Ці артисти-жартівники демонструють всім, що відповідальність за свої дії - річ не обов'язкова.
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06.09.2020 14:31 Відповісти
Очередной сериал от квартала 95 "Спасти танкер Делфи"

Сюжет:
Танкер Делфи пытаются вытащить из вод Черного моря в течение 325 серий.
Президент страны и его команда отважно борются за спасение судна.

Действующие лица:

Неунывающий и мужественный презЕдент Владимир Бубочка
Изобретательный и находчивый глава АП Андрей Ермак
Симпатичная и невозмутимая пресс-секретарь презЕдента Юлия Мендель
Хладнокровный и обаятельный министр инфраструктуры Владислав Криклий

Несравненная мисс Верещук в роли мисс Мэри Поппинс
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06.09.2020 14:26 Відповісти
Наш ответ австралийскому сериалу "Береговая охрана". На, пиндос, выкуси!
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06.09.2020 14:41 Відповісти
Единственный морской Украинский источник нефти,...и тот угробить хотят.
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06.09.2020 14:27 Відповісти
Летючий голандець став танкером Дельфі з дірокою на боці.
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06.09.2020 14:39 Відповісти
Испытание водоточности- Это точно вода в трюме?-Точно!-Тогда на глубину! И с глаз долой, задолбала эта эпопея уже!
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06.09.2020 14:49 Відповісти
а что завтра 24 июля?
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06.09.2020 15:11 Відповісти
Это, кожется, десятый подъем Криклия.
Интересно, цюцюрка у него так же поднимается?
Клоун от клоуна далеко не падает...
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06.09.2020 15:20 Відповісти
И зачем вы памятник эпохи зеленых дегенератов убираете? Был бы наглядный посібник будущим поколениям шо доярка и клоун не могут управлять страной.
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06.09.2020 15:21 Відповісти
Здесь вопрос в другом?Буксиры русские,водолазы скорей всего тоже, и вероятно с офицерскими званиями.Выдать все секреты портов в которые заходят корабли НАТО,- ради ржавой лоханки?Интересно СБУ и контрразведка проверяла этот состав,-или там тоже одни клоуны остались.
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06.09.2020 18:20 Відповісти
Какие "секреты", если ещё недавно все эти порты были советскими ?
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06.09.2020 23:40 Відповісти
Давайте, умельцы, только не утопите там баржу и кран.
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06.09.2020 21:43 Відповісти
 
 