Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі
В Одесі починається фінальний етап операції з підняття і відбуксировки затонулого танкера Delfi.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав в Telegram-каналі.
Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції, яка включає наступне:
- відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);
- випробування водотічності;
- переміщення на глибину;
- заведення тросів та пристроїв для обов’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";
- переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.
За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.
26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.
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никогда не смотрела,как и квартал
спасибо
Ну и премии по пару миллионов разным там Криклиям!
PS
Историческая справка, специально для "экспертов", считающих что подъем судов (особенно на мелководье) это п-ц какая сложная операция: британский предприниматель Эрнест Френк Кокс в 1924 году выкупил у Британского Адмиралтейства, права на подъем затопленных в Скапа Флоу немецких кораблей.
За 8 лет, человек который никогда не занимался подъемом кораблей и не имел вообще никакого отношения к флоту, поднял 40 немецких кораблей, включая семь линкоров, водоизмещением до 30 000 тонн!
Тогда танкер будет гореть не 4 суток а пару лет!
Можно будет как маяк использовать!
1. Заварили дыры в корпусе или как-то по другому?
2. Куда делось топливо из танкера? В море?
3. Зачем было закачивать воду в танкер воду, если она и так там была? (Заваривали корпус под водой). Рассказ про то, что качали воду туда-сюда напоминает создание несуществующих объёмов работ.
4. Заведение тросов - это "офигенный" объём работ.
Сюжет:
Танкер Делфи пытаются вытащить из вод Черного моря в течение 325 серий.
Президент страны и его команда отважно борются за спасение судна.
Действующие лица:
Неунывающий и мужественный презЕдент Владимир Бубочка
Изобретательный и находчивый глава АП Андрей Ермак
Симпатичная и невозмутимая пресс-секретарь презЕдента Юлия Мендель
Хладнокровный и обаятельный министр инфраструктуры Владислав Криклий
Несравненная мисс Верещук в роли мисс Мэри Поппинс
Интересно, цюцюрка у него так же поднимается?
Клоун от клоуна далеко не падает...