Починається фінальна стадія підняття танкера Delfi на пляжі в Одесі

В Одесі починається фінальний етап операції з підняття і відбуксировки затонулого танкера Delfi.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав в Telegram-каналі.

Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції, яка включає наступне:



- відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);

- випробування водотічності;

- переміщення на глибину;

- заведення тросів та пристроїв для обов’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";

- переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.





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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.