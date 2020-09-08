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Украинские пограничники не задерживали белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова, - Госпогранслужба

Украинские пограничники не задерживали белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова, - Госпогранслужба

Украинские пограничники не задерживали белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Они проходят пограничный контроль.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я не подтверждаю эту информацию (о задержании Родненкова и Кравцова. - Ред.). Они проходят меры пограничного контроля согласно украинскому законодательству", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Координационный совет выдвинул требования к "власти" Беларуси: прекратить репрессии, обеспечить расследование преступлений, опубликовать реальные итоги голосования

Ранее белорусские СМИ проинформировали, что им в Госпогранкомитете Беларуси сообщили о якобы задержании Антона Родненкова и Ивана Кравцова в Украине.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил: Родненкова и Кравцова насильно заставили покинуть Беларусь.

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Топ комментарии
+16
Против Украины много лет ведется агрессивная война, аннексированы территории, убиты десятки тысяч человек, все это сопровождается мощным информационным сопровождением, потоком лжи и дезинформации. И что Украина? Да все то же, попытки примирения, редкие , ленивые ответы на инфо вбросы, медиа пространство забито агентами иностранных государств, как ОП и ВР предателями и вражеской сволочью всех мастей. Нарид мечтает о колбасе за 2.20, учителя ждут зарплат в 4000$, сериал "скоты" продолжается...
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08.09.2020 11:47
+8
"мудрый нарид" - это электорат Зелёного
Это именно нарИд,а не народ
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08.09.2020 12:18
+3
А кто голосовал за Голобородько, не тот народ который живет в центре Европы в самой бедной стране? И готов голосовать за Бойка и Шария? Называйте вещи своими именами.
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08.09.2020 14:22
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Против Украины много лет ведется агрессивная война, аннексированы территории, убиты десятки тысяч человек, все это сопровождается мощным информационным сопровождением, потоком лжи и дезинформации. И что Украина? Да все то же, попытки примирения, редкие , ленивые ответы на инфо вбросы, медиа пространство забито агентами иностранных государств, как ОП и ВР предателями и вражеской сволочью всех мастей. Нарид мечтает о колбасе за 2.20, учителя ждут зарплат в 4000$, сериал "скоты" продолжается...
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08.09.2020 11:47 Ответить
Можно было бы согласится, но последнее предложение перечеркивает аксиому, и что такое у вас "нарид", пишите на мордорском, или на украинском.
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08.09.2020 12:00 Ответить
"мудрый нарид" - это электорат Зелёного
Это именно нарИд,а не народ
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08.09.2020 12:18 Ответить
Народ вашему нариду снова даст пинка под зад.
Привыкайте.
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08.09.2020 12:58 Ответить
Нарид это из репертуара Азирова, а вы из какой берлоги вылезли раз не в теме?
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08.09.2020 13:31 Ответить
Нельзя цитировать дегенератов, если цитаты создают уничижительное впечатление об украинском народе. Из какой берлоги выползли вы сами, не удивлюсь, если вы будете цитировать хлам Ющенка про "маленьку людину", козел и воришка украл у Украины 5 лет развития и оставил ее в значительно более уязвивом геополитическом положении, чем получил - "немає маленьких людей, усі великі, якщо вони патріоти України", или маразм клоуна, ставшего Голобородьком-президеентом, про проститутку Украину. Свой народ нужно защищать, и поступками и вербально.
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08.09.2020 13:46 Ответить
А кто голосовал за Голобородько, не тот народ который живет в центре Европы в самой бедной стране? И готов голосовать за Бойка и Шария? Называйте вещи своими именами.
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08.09.2020 14:22 Ответить
Я горжусь моим народом, он способен свергать тиранов, и ни о каждом народе это можно сказать.
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08.09.2020 14:44 Ответить
Согласен с вами , но это 5 - 6% свідомих Українців.
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08.09.2020 15:32 Ответить
Що, і вам не повезло з народом?
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08.09.2020 12:15 Ответить
Нет дебильный конь ,ты как раз и попадаешь под это определение,нарид +зедебил.
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08.09.2020 12:38 Ответить
Не задержали, а следовало бы. Как так получилось что Колесникова оказалась вне автомобиля? Выпрыгнула, или вытолкали? Или сами сдали белорусским властям как откупную?
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08.09.2020 12:04 Ответить
нет что вы, надо верить Лукашенко - раз сказал что оппозиционеры ее вытолкали, чтобы машина быстрее ехала - значит так и было.
И вообще надо всегда верить Лукашенко и их КГБ!
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08.09.2020 12:13 Ответить
Мабуть, вона передумала, сказала ж раніше, що нізащо не покине Білорусь. Та в сірій зоні натрапила на українського прикордонника.
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08.09.2020 12:17 Ответить
Ты читать умеешь?
""Я не подтверждаю эту информацию (о задержании Родненкова и Кравцова. - Ред.). Они проходят меры пограничного контроля согласно украинскому законодательству", - добавил он."
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08.09.2020 12:44 Ответить
А ты читать умеешь?
стакато
Не задержали, а следовало бы.
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08.09.2020 13:03 Ответить
Колесникова задержана, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, - Госпогранкомитет РБ
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08.09.2020 15:50 Ответить
Понимаешь, я так думаю, у меня была такая мысль, что тех двоих, которые пересекли границу Украины, следовало бы препроводить в следственные органы для выяснения всех деталей и обстоятельств их к нам приезда. Надеюсь ты меня наконец-то понял.
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08.09.2020 17:20 Ответить
Нихрена я не понял. Приехали два чувака, в графе цель визита поставили "туризм" - на каком ОСНОВАНИИ "следовало бы препроводить в следственные органы" ??
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08.09.2020 17:40 Ответить
Колесникова порвала свой паспорт и выпрыгнула из машины чтоб сделать невозможной депотрацию
а смелые мальчики - оппозиционеры смело депортировались
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08.09.2020 12:19 Ответить
А чё не в литву?
Литва уже получила беларусской санкции, вписавшись за кремлёвских марионеток и больше не хочет?
Порты стоят, транзита нет, грядет безработица на фоне потерь от барановируса.
Следующий этап кремлёвского плана - лишить украинской военную технику беларусских запчастей
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08.09.2020 13:17 Ответить
Ой все умерли в литве от твоего таракана! )) Ватник иди пей новичок.
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08.09.2020 13:34 Ответить
Кремлебот, над тобой издевается админ - выдал прокси из под Гондураса!
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08.09.2020 13:48 Ответить
Неужели нам мало своей головной боли,чтобы еще и белорусскую взять на себя?
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08.09.2020 14:42 Ответить
 
 