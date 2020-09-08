Украинские пограничники не задерживали белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова, - Госпогранслужба

Украинские пограничники не задерживали белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Они проходят пограничный контроль.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я не подтверждаю эту информацию (о задержании Родненкова и Кравцова. - Ред.). Они проходят меры пограничного контроля согласно украинскому законодательству", - добавил он.

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Ранее белорусские СМИ проинформировали, что им в Госпогранкомитете Беларуси сообщили о якобы задержании Антона Родненкова и Ивана Кравцова в Украине.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил: Родненкова и Кравцова насильно заставили покинуть Беларусь.