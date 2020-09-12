РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10008 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
5 005 53
Днепр город (3934) местные выборы (2751) Бужанский (103)

"Слуга народа" Бужанский планирует участвовать в выборах мэра Днепра, - ЦПК

По некоторой информации, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский планирует участвовать в выборах мэра Днепра. На это косвенно указывают билборды, которые развесили по городу.

Центр противодействия коррупции в Facebook в связи с этим решил освежить список позорных поступков "слуги народа", передает Цензор.НЕТ.

Так, Бужанский успел:

- Поставить под угрозу безвиз с Евросоюзом. "Избиратели, в том числе из Днепра, почувствовали что такое поездки в Европу без траты времени и нервов на визовые центры. А вот такие, как Бужанский, ради интересов Коломойского, Авакова и Медведчука делают все, чтобы Евросоюз пересмотрел безвизовый режим. Они прекрасно понимают, что, в отличие от рядовых граждан, смогут и в дальнейшем беспрепятственно ездить в страны ЕС", - отмечают в ЦПК.

- В который раз выслужиться перед олигархом Коломойским. "Бужанского считают одним из членов "группы Коломойского", поэтому неудивительно, что нардеп не только не голосовал за "антиколомойский" закон, но и обжаловал его в Конституционном суде. То есть Украина по логике Бужанского должна была вернуть "ПриватБанк" олигарху, который довел учреждение до ручки? После того как налогоплательщики влили более 150 млрд грн для спасения банка?", - задает вопрос ЦПК.

- Помочь сохранить Авакова в кресле министра. "Несколько месяцев назад Бужанский, как и Зеленский, называл Авакова эффективным министром. Свое мнение об Авакове Бужанский не изменил и после ужасных историй с участием полицейских в Кагарлыке и других уголках страны. Интересно, разделяют ли эту позицию избиратели Бужанского. Было бы хорошо если бы его об этом спросили", - комментирует ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко

Слуга народа Бужанский планирует участвовать в выборах мэра Днепра, - ЦПК 01

Напомним, языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главой избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине стал депутат, обвинявшийся в избиении жены. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Припиніть обливати брудом Бужанського!!!

... я не встигаю Вам лайкати
показать весь комментарий
12.09.2020 21:36
+18
с днем рождения, Днепр! (сегодня днюха у Днепра, сегодня будет праздник!!)))
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2121

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8074

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9695

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1536

.пицца рекордсмен)))
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4664

...
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4068

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4903

...
показать весь комментарий
12.09.2020 21:33
+12
Уже не знает, где выставить свою кацапскую дупу.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У них сегодня помутнение рассудка?
показать весь комментарий
12.09.2020 21:21 Ответить
Разброд и шатания...
показать весь комментарий
12.09.2020 21:32 Ответить
раст и его команда.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2153
показать весь комментарий
12.09.2020 21:50 Ответить
Почему сегодня ? Прислуга путлера 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹🐽🐀🦠в своём обычном состоянии
показать весь комментарий
12.09.2020 22:01 Ответить
Уже не знает, где выставить свою кацапскую дупу.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:22 Ответить
Сначала Эйфория , а затем Облом .
показать весь комментарий
12.09.2020 21:23 Ответить
З парасолькою буде літати, чи як барон Мюнхuаузен на ядрі?
показать весь комментарий
12.09.2020 21:24 Ответить
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1392
показать весь комментарий
12.09.2020 21:30 Ответить
Це реакція полтавської вати на новину, що пан Андрій Карпов (Андрій Полтава) іде в мери від ЄС?
показать весь комментарий
12.09.2020 21:33 Ответить
Это ответ-иллюстрация на вышестоящий вопрос.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:34 Ответить
То ще шото слабая...
От коли Андрій стане мером...

показать весь комментарий
12.09.2020 21:45 Ответить
Йому мало по щам дісталося? Просить добавки?
показать весь комментарий
13.09.2020 00:45 Ответить
Гнида ищет где бы кровушкой поживиться...
показать весь комментарий
12.09.2020 21:25 Ответить
Я планов нашіх люблю громадьйо.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:25 Ответить
а мэр Филатов в курсе, чтоб у него появился такой охрененно сильный конкуренте как бужанский ?
показать весь комментарий
13.09.2020 01:05 Ответить
Чим тупіше тим більша тяга з жадобою до влади. З мізком туди не йде, бо там дно. Тим більш зараз.
Ну що, ЗЕлебоби, як вам ваша "влада"? Зробили вас ЩЕ раз, зроблять і ще. Терпіть, терпіли грьобані.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:29 Ответить
с днем рождения, Днепр! (сегодня днюха у Днепра, сегодня будет праздник!!)))
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2121

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8074

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9695

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1536

.пицца рекордсмен)))
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4664

...
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4068

.
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4903

...
показать весь комментарий
12.09.2020 21:33 Ответить
ИНТЕРЕСНО
а... нашефсё ....поздравит город с праздником???
показать весь комментарий
12.09.2020 21:42 Ответить
Припиніть обливати брудом Бужанського!!!

... я не встигаю Вам лайкати
показать весь комментарий
12.09.2020 21:36 Ответить
😂
показать весь комментарий
12.09.2020 21:55 Ответить
А кто у них главный ватный кандидат. Может у него голоса отнимет.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:39 Ответить
Здається Вілкул молодший.
показать весь комментарий
12.09.2020 22:54 Ответить
на чем летать будем ?
показать весь комментарий
12.09.2020 21:40 Ответить
На реактивной соплЕ.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:42 Ответить
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9008
показать весь комментарий
12.09.2020 21:41 Ответить
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3746
показать весь комментарий
12.09.2020 21:44 Ответить
Этот гоблин обратно Днепр в Петровск переименует
показать весь комментарий
12.09.2020 21:43 Ответить
этот гоблин думает что он потмко Роксовского - мало ли когда и с кем маршал развлекался
показать весь комментарий
12.09.2020 21:49 Ответить
да пошёл он падло на хрен!
показать весь комментарий
12.09.2020 23:49 Ответить
Єдине, що можна залічити в плюс Бужанському це вміння спілкуватись з різко здешевілими після 21.04.2019 медіашлюхами.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:48 Ответить
Не знаю кто такой, но знаю что ему ничего не светит.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:51 Ответить
"Найнародніший Слуга" очіпив частину парка Шевченка в Одесі щоб виступити перед однопартійцями в Зеленому театрі.А як Ви хотіли? А вдруг яїчко диєтічєскоє прілетіт? У яніка було 150 кг живого вєса, так він свідомість втратив, а цього сошкрєбай потім з асфальту
показать весь комментарий
12.09.2020 21:53 Ответить
Недоумки, які обрали його у ВР, проголосують це гидоття і зараз.
Ще, можливо, і нових прихильників здобув за цей час.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:54 Ответить
Он ещё и выиграет, нет дна у мудрого нарида.
показать весь комментарий
12.09.2020 22:06 Ответить
***** Украина в израиль превращается.В Киев пальчевский рвется,в Днепре бужанский.Скоро Украинцам места не будет в родной стране.Пора прекращать жидовские гуляния. Вам зеленского президента мало?
показать весь комментарий
12.09.2020 22:14 Ответить
точно підмітив Борис Філатов"..... и всякие чревовещатели". це з яких пір М.Забужанський є потомком маршала Рокосовського. маршал був поляком, шлюбна дружина росіянка, інші подружки росіянки або полячки. Скоріше, Максимко є потомком іншого "видатного українця", про якого навіть Сталін сказав " тобою матері лякають своїх дітей, бо ти схожий на таракана".(хто це ?). Всеж таки цікаво взнати результати голосування дніпрян. вірю,що буде не тільки негативний результат, але одночасне послідуюче очищення ефіру.
показать весь комментарий
12.09.2020 22:19 Ответить
Да хрен ему в жопу, а не кресло мэра в Днепре.
показать весь комментарий
12.09.2020 23:59 Ответить
Не знаю як у вас, шановні колеги, а у мене є трійка «улюблених» довбоЗЕбів у ВР : бужанський, дубінський та богуцька. Це самі мерзенні створіння які я взагалі бачила у своєму житті. 🐸🦎🐍
показать весь комментарий
13.09.2020 00:32 Ответить
ще ********* зеленых с десятка два на початок додати - и буба на найвищий смереки? - то и запитань бы не було.
показать весь комментарий
13.09.2020 00:44 Ответить
"Слуга народу" Бужанський планує брати участь у виборах мера Дніпра, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8474
показать весь комментарий
13.09.2020 00:55 Ответить
сучки любят скорость.
показать весь комментарий
13.09.2020 01:00 Ответить
Филатов его нахлобучит)
показать весь комментарий
13.09.2020 02:13 Ответить
Хій йому. Нашому місту бавовна не потрібна.
показать весь комментарий
13.09.2020 06:11 Ответить
Але хтось же його обрав до Верховної Ради. Залишається тільки сподіватися, що ці люди прийшли до тями, їм дуже соромно і більше таких ганебних вчинків вони не вчинять .
показать весь комментарий
13.09.2020 08:39 Ответить
Депутату Бужанському, громадянину Ізраїля, не подобається українська мова і тому у липні цього року він вніс у Раду відповідний закон. Тепер він хоче бути мером Дніпра. Що далі?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-maksym-buzhansky/30732710.html
показать весь комментарий
13.09.2020 06:21 Ответить
до чего же у бужанского неприятные рожа и ум...
показать весь комментарий
13.09.2020 07:54 Ответить
И это центр противодействия коррупции? Какие-то смешные предъявы уровня "голосовал не так, как нам нравится". А могли бы нарыть яхты-пароходы, которые не соответствуют декларации или невозможно купить за официальные доходы, для начала.
Надеюсь, этот центр не финансируется из наших налогов.
показать весь комментарий
13.09.2020 10:50 Ответить
 
 