"Слуга народа" Бужанский планирует участвовать в выборах мэра Днепра, - ЦПК
По некоторой информации, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский планирует участвовать в выборах мэра Днепра. На это косвенно указывают билборды, которые развесили по городу.
Центр противодействия коррупции в Facebook в связи с этим решил освежить список позорных поступков "слуги народа", передает Цензор.НЕТ.
Так, Бужанский успел:
- Поставить под угрозу безвиз с Евросоюзом. "Избиратели, в том числе из Днепра, почувствовали что такое поездки в Европу без траты времени и нервов на визовые центры. А вот такие, как Бужанский, ради интересов Коломойского, Авакова и Медведчука делают все, чтобы Евросоюз пересмотрел безвизовый режим. Они прекрасно понимают, что, в отличие от рядовых граждан, смогут и в дальнейшем беспрепятственно ездить в страны ЕС", - отмечают в ЦПК.
- В который раз выслужиться перед олигархом Коломойским. "Бужанского считают одним из членов "группы Коломойского", поэтому неудивительно, что нардеп не только не голосовал за "антиколомойский" закон, но и обжаловал его в Конституционном суде. То есть Украина по логике Бужанского должна была вернуть "ПриватБанк" олигарху, который довел учреждение до ручки? После того как налогоплательщики влили более 150 млрд грн для спасения банка?", - задает вопрос ЦПК.
- Помочь сохранить Авакова в кресле министра. "Несколько месяцев назад Бужанский, как и Зеленский, называл Авакова эффективным министром. Свое мнение об Авакове Бужанский не изменил и после ужасных историй с участием полицейских в Кагарлыке и других уголках страны. Интересно, разделяют ли эту позицию избиратели Бужанского. Было бы хорошо если бы его об этом спросили", - комментирует ЦПК.
Напомним, языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.
Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.
Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".
Пожалуйста, подождите...
От коли Андрій стане мером...
Ну що, ЗЕлебоби, як вам ваша "влада"? Зробили вас ЩЕ раз, зроблять і ще. Терпіть, терпіли грьобані.
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.пицца рекордсмен)))
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а... нашефсё ....поздравит город с праздником???
... я не встигаю Вам лайкати
Ще, можливо, і нових прихильників здобув за цей час.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-maksym-buzhansky/30732710.html
Надеюсь, этот центр не финансируется из наших налогов.