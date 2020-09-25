РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9851 посетитель онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
6 335 108

Ждем объективного и честного расследования, - Порошенко про авиакатастрофу под Чугуевом

Ждем объективного и честного расследования, - Порошенко про авиакатастрофу под Чугуевом

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что нужно провести объективное расследование по факту авиакатастрофы под Чугуевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Ужасная авиакатастрофа под Чугуевом. Сочувствую родным и близким погибших. Трудно когда гибнут воины, молодые люди, у которых впереди была вся жизнь!

Ожидаю объективного и честного расследования причин авиакатастрофы и объявления всеукраинского дня траура".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.

Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.

Президент Зеленский заявил, что по факту крушения самолета создается правительственная комиссия. 

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Порошенко Петр (19649) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Без кацапни тут не обошлось. Как раз совместные учения с НАТО проходят и тут такое .... не бывает таких случайностей
показать весь комментарий
25.09.2020 22:44 Ответить
+19
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon

Коли була диверсія на військових складах, істерики про "імпічмент Порошенку! Міністра оборони під суд!" тиждень не вщухали, якщо не більше.
Завтра жодна ****** не заїкнеться про відставку Хомчака і відповідальність Зє і уряду...
показать весь комментарий
25.09.2020 22:57 Ответить
+17
Порох Армію відроджував ! Тому і має право питати, що трапилось!
Хтось хто розуміється, а що ті курсанти там робили (стільки на борту якщо не стрибали з парашутами)? Та й ще в темряві літак саджали а не в день ?
показать весь комментарий
25.09.2020 22:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сьогодні головне питання Зеленої Шмарклі - знайти в Чугуєві де пожерти шаурму.
показать весь комментарий
26.09.2020 08:35 Ответить
Среди погибших курсантов сын Игоря Скачкова...Ил,сбитый с нашим экипажем над луганщиной вагнеровцами в 2014 помнит зерыгосрань ?Так что заткнулись ,марзоты,покрывающие террарюг-вы не достойны наших воинов даже поминать словом...
показать весь комментарий
26.09.2020 08:37 Ответить
ждём когда ты свалишь с этой планеты
показать весь комментарий
26.09.2020 10:44 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2020 10:46 Ответить
А еще по иловайску.....
показать весь комментарий
26.09.2020 11:00 Ответить
Журналісти-розслідувачі по всьому світу почали публікувати матеріали на основі витоку даних FinCEN про підозрілі операції на 2 трильйони доларів. Серед фігурантів - українські олігархи та колишній президент України.

У витоку є дані і про фінансові операції Ріната Ахметова, Петра Порошенка та Сергія Курченка. Деталі щодо них журналісти опублікують згодом.

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665381/
Чекаємо об'єктивного і чесного розслідування, - Порошенко про авіакатастрофу під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 6955 Чекаємо об'єктивного і чесного розслідування, - Порошенко про авіакатастрофу під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 44Чекаємо об'єктивного і чесного розслідування, - Порошенко про авіакатастрофу під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 9346
показать весь комментарий
26.09.2020 14:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 