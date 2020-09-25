Ждем объективного и честного расследования, - Порошенко про авиакатастрофу под Чугуевом

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что нужно провести объективное расследование по факту авиакатастрофы под Чугуевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Ужасная авиакатастрофа под Чугуевом. Сочувствую родным и близким погибших. Трудно когда гибнут воины, молодые люди, у которых впереди была вся жизнь!

Ожидаю объективного и честного расследования причин авиакатастрофы и объявления всеукраинского дня траура".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.

Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.

Президент Зеленский заявил, что по факту крушения самолета создается правительственная комиссия.