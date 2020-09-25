Чекаємо об'єктивного і чесного розслідування, - Порошенко про авіакатастрофу під Чугуєвом
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що потрібно провести об'єктивне розслідування за фактом авіакатастрофи під Чугуєвом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Порошенко зазначив: "Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвом. Співчуваю рідним і близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя!
Очікую об'єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи та оголошення всеукраїнського дня жалоби".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.
Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.
Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.
Президент Зеленський заявив, що за фактом аварії літака створюється урядова комісія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У витоку є дані і про фінансові операції Ріната Ахметова, Петра Порошенка та Сергія Курченка. Деталі щодо них журналісти опублікують згодом.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665381/