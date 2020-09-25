УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
Чекаємо об'єктивного і чесного розслідування, - Порошенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що потрібно провести об'єктивне розслідування за фактом авіакатастрофи під Чугуєвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвом. Співчуваю рідним і близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя!

Очікую об'єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи та оголошення всеукраїнського дня жалоби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.

Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.

Президент Зеленський заявив, що за фактом аварії літака створюється урядова комісія.

Читайте також: Командування ЗС опублікувало номер телефону для родичів курсантів

авіакатастрофа (1111) Порошенко Петро (15226) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+19
Без кацапни тут не обошлось. Как раз совместные учения с НАТО проходят и тут такое .... не бывает таких случайностей
25.09.2020 22:44 Відповісти
+19
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon

Коли була диверсія на військових складах, істерики про "імпічмент Порошенку! Міністра оборони під суд!" тиждень не вщухали, якщо не більше.
Завтра жодна ****** не заїкнеться про відставку Хомчака і відповідальність Зє і уряду...
25.09.2020 22:57 Відповісти
+17
Порох Армію відроджував ! Тому і має право питати, що трапилось!
Хтось хто розуміється, а що ті курсанти там робили (стільки на борту якщо не стрибали з парашутами)? Та й ще в темряві літак саджали а не в день ?
25.09.2020 22:49 Відповісти
Сьогодні головне питання Зеленої Шмарклі - знайти в Чугуєві де пожерти шаурму.
26.09.2020 08:35 Відповісти
Среди погибших курсантов сын Игоря Скачкова...Ил,сбитый с нашим экипажем над луганщиной вагнеровцами в 2014 помнит зерыгосрань ?Так что заткнулись ,марзоты,покрывающие террарюг-вы не достойны наших воинов даже поминать словом...
26.09.2020 08:37 Відповісти
ждём когда ты свалишь с этой планеты
26.09.2020 10:44 Відповісти
26.09.2020 10:46 Відповісти
А еще по иловайску.....
26.09.2020 11:00 Відповісти
26.09.2020 14:01 Відповісти
