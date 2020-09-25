Чекаємо об'єктивного і чесного розслідування, - Порошенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що потрібно провести об'єктивне розслідування за фактом авіакатастрофи під Чугуєвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвом. Співчуваю рідним і близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя!

Очікую об'єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи та оголошення всеукраїнського дня жалоби".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.

Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.

Президент Зеленський заявив, що за фактом аварії літака створюється урядова комісія.

