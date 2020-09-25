Командування ЗС опублікувало номер телефону для родичів курсантів
Командування Повітряних Сил опублікувало номер телефону, за яким родичі курсантів, які були в літаку, що впав на Харківщині, можуть дізнатися про їхню долю.
Номер телефону опубліковано на сторінці Командування ПС ЗСУ у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"099 122 78 84 - тимчасовий номер служби зі зв'язків з громадськістю КПС", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
vitaliymkua
показати весь коментар25.09.2020 22:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Койот Восточноукраинский
показати весь коментар25.09.2020 22:41 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
armamagedoniks
показати весь коментар25.09.2020 22:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар25.09.2020 22:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль