Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
Командування ЗС опублікувало номер телефону для родичів курсантів

Командування Повітряних Сил опублікувало номер телефону, за яким родичі курсантів, які були в літаку, що впав на Харківщині, можуть дізнатися про їхню долю.

Номер телефону опубліковано на сторінці Командування ПС ЗСУ у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"099 122 78 84 - тимчасовий номер служби зі зв'язків з громадськістю КПС", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054)
Підар мокрожопий!
показати весь коментар
25.09.2020 22:41 Відповісти
Высрался цапище. Алаверды будет.
показати весь коментар
25.09.2020 22:41 Відповісти
И тебе того же в 120 кратном размере и всем поколениям.
показати весь коментар
25.09.2020 22:44 Відповісти
Літають на хламі,Бо людські життя це ніщо.Можновладці на цьому смітті ж не літають.Це все були молоді люди,майбутнє України.
показати весь коментар
25.09.2020 22:56 Відповісти
 
 