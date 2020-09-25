Командование ВС опубликовало номер телефона для родных курсантов

Командование Воздушных Сил опубликовало номер телефона, по которому родственники курсантов, которые были в рухнувшем на Харьковщине самолете, могут узнать об их судьбе.

Номер телефона опубликован на странице Командования ВС ВСУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"099 122 78 84 - временный номер службы по связям с общественностью КПС", - сказано в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии.

Также на Цензор.НЕТ: На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом