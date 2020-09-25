РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
4 261 6

Командование ВС опубликовало номер телефона для родных курсантов

Командование Воздушных Сил опубликовало номер телефона, по которому родственники курсантов, которые были в рухнувшем на Харьковщине самолете, могут узнать об их судьбе.

Номер телефона опубликован на странице Командования ВС ВСУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"099 122 78 84 - временный номер службы по связям с общественностью КПС", - сказано в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии.

Также на Цензор.НЕТ: На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577)
Підар мокрожопий!
25.09.2020 22:41 Ответить
Высрался цапище. Алаверды будет.
25.09.2020 22:41 Ответить
И тебе того же в 120 кратном размере и всем поколениям.
25.09.2020 22:44 Ответить
Літають на хламі,Бо людські життя це ніщо.Можновладці на цьому смітті ж не літають.Це все були молоді люди,майбутнє України.
25.09.2020 22:56 Ответить
 
 