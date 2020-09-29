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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"

В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП

В Украине в настоящее время эксплуатируются 53 самолета Ан-26 и его модификаций, в том числе 24 экземпляра в гражданской авиации и 29 экземпляров в государственной авиации,.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщило ГП "Антонов", информирует Цензор.НЕТ.

По информации компании, самому старому из самолетов 48 лет и 5 месяцев (1972 г. в.), самому молодому - 35 лет и 1 месяц (1985 г.в.)

"Антонов" отмечает, что на большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно регламенту технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 с периодичностью базовой формы через 500 ± 50 летных часов.

Регламент предусматривает выполнение таких видов технического обслуживания как: оперативное техническое обслуживание; периодическое техническое обслуживание; техническое обслуживание при хранении самолета; сезонное техническое обслуживание; специальное техническое обслуживание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

"ГП "Антонов" как разработчик выполняет работы по оценке техсостояния самолетов с целью решения для возможности продления ресурсов и сроков службы планера самолета. Этапы индивидуальной отработки сроков службы составляют один-два года. Самолетам Ан-26 всех модификаций в индивидуальном порядке может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что специалисты предприятия постоянно работают над модернизацией, обновлением и продлением летной годности самолетов типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 и Ан-74, состоящих на вооружении, с целью обеспечения их безопасной эксплуатации в течение двух-пяти лет, пока их не заменят на более современные машины.

Также читайте: Разбившемуся на Харьковщине самолету недавно был продлен срок эксплуатации предприятием-производителем, - командование Воздушными Силами ВСУ

"ГП "Антонов" разработало средний военно-транспортный самолет Ан-178 и готов к его поставке. Этот новый самолет с современным бортовым оборудованием соответствует требованиям ВСУ и может заменить Ан-26, в том числе для подготовки курсантов. Предприятие начало работы над новым военно-транспортным самолетом Ан-188, который придет на замену Ил-76, срок службы которых заканчивается в 2035 году", - подчеркнули в компании.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорт Чугуева разбился самолет Ан-26Ш . На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. 

Автор: 

авиакатастрофа (1725) самолет (3620) Харьковщина (5577) ГП "Антонов" (142)


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Топ комментарии
+5
Вы задаете тупой вопрос. У нас есть транспортные бригады и у них есть определенный штат.
Такие вот рассказки мы слышали 22 года. Зачем нам стратегическая авиация, мы будем кого бомбить? Что вы что вы кругом друзья. Зачем нам ракеты СКАД, что по Румынии пулять? Порезать. И т.д и т.п. А когда началась война то поддержка десанта осуществлялась чем? Космолетами? Нет. ВТА. А когда наши батальоны попали в окружение у границы, снабжали их чем? ВТА. Потеряли 3 машины. Восстанавливали экстренно из травы.
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29.09.2020 22:29
+4
Во всем мире тысячи таких самолетов, и что?
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29.09.2020 21:41
+4
В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"

А в Украине средняя продолжительность жизни какая?
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29.09.2020 21:46
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Правила форума Совет форумчан
зеленскому один отдайте! пускай летает падаль
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29.09.2020 21:40 Ответить
Во всем мире тысячи таких самолетов, и что?
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29.09.2020 21:41 Ответить
И что!? А сколько советскиз ВАЗов в Украине? Я бы и рад на мерседес поменять, так вы мне такуюьоастоможку гилите, буду погибать в советской машине
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29.09.2020 21:41 Ответить
В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"

А в Украине средняя продолжительность жизни какая?
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29.09.2020 21:46 Ответить
В общем, по три-четыре Ана в год нужно заказывать со следующего года и до 2030 включительно только для армии. Зеленые бошки думайТе.
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29.09.2020 21:47 Ответить
Зачем армии столько транспортных машин? Планируем вторжение в Армению или что?
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29.09.2020 22:10 Ответить
Вы задаете тупой вопрос. У нас есть транспортные бригады и у них есть определенный штат.
Такие вот рассказки мы слышали 22 года. Зачем нам стратегическая авиация, мы будем кого бомбить? Что вы что вы кругом друзья. Зачем нам ракеты СКАД, что по Румынии пулять? Порезать. И т.д и т.п. А когда началась война то поддержка десанта осуществлялась чем? Космолетами? Нет. ВТА. А когда наши батальоны попали в окружение у границы, снабжали их чем? ВТА. Потеряли 3 машины. Восстанавливали экстренно из травы.
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29.09.2020 22:29 Ответить
Кроме того, есть ВУЗы. И им нужно 3-5 машин, что бы не повторялись трагедии. Кроме того, есть погранцы, а у нас тысячи км границы. Нацгвардия. ГСЧС - санитарные, пожарные.
А есть еще специализированные самолеты. Противолодочные, РЭР, РТ, летающие штабы.

А так то да. Зачем армии самолеты. Ей и танки не сильно нужны.
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29.09.2020 22:32 Ответить
Оё блин... Какие летающие штабы, какие протвоподлодки? У нас дыра в бюджете огромная.
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29.09.2020 22:44 Ответить
Ну и сильно помогли нам транспортные машины? Это рудимент Совка с его огромными расстояниями и амбициями. Я вам назову десятки более полезных направлений расходования средств. А "Антонов" пусть зарабатывает сам, без карманов и так небогатых налогоплательщиков.
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29.09.2020 22:35 Ответить
Ну вы же выбрали светоча. Пусть обеспечивает отсутствие дыры. А война никуда не рассосется. В масштабах поколения. А если нужно будет оперативно перекинут бат из Львова в Запорожье, автобусов не хватит.
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29.09.2020 23:26 Ответить
Помогли. Прорывающимся была поддержка. И аэропорты удерживались путем переброски туда десанта именно ВТА. Практически через неконтролируемую территорию. И снабжали их, совершив десятки боевых вылетов. А захват аэропортов в первые месяцы мог существенно изменить ситуацию на фронте.

А санитарные борта? Сколько спасенных жизней. Посмотрите на любую более менее численную армию Европы и найдите хоть одну без ВТА-компоненты.

Только зеленые какаяразницевые могут рассказывать зачем нам армия, и зачем ее перевооружать.
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29.09.2020 23:33 Ответить
а чи був сенс розжовувати щось нульовому, цифровому з ефектом відлуння ...гееву?
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29.09.2020 23:58 Ответить
Бананы из Колумбии.
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29.09.2020 22:51 Ответить
А напомните, скока лет нашей гордости самолету "МРІЯ"?
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29.09.2020 21:49 Ответить
Мовчі кума не буде гріха.
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29.09.2020 22:54 Ответить
Будет служить до 2040-го.
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29.09.2020 23:34 Ответить
Попытки русни создать замену Ан-26 пока не удались. Военные забраковали прототип (Ил-112, первый полёт в марте 2019), потребовав снизить его вес минимум на 2 тонны
В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 2456
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29.09.2020 21:50 Ответить
Я когда на ютюбе написал, что этот Ил уж больно смахивает на семейство АНов, то меня местная вата какахами сразу же закидала.
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29.09.2020 22:35 Ответить
Правильно закидала. Ничего особо общего у этого уродца с Анами нет. Тот же хвост, например, типично Иловский.
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29.09.2020 22:38 Ответить
Питання в тому - як експлатуються...
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29.09.2020 21:52 Ответить
Еще 53 потенциальных братских могилы...
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29.09.2020 21:54 Ответить
нельзя полувековые самолеты эксплуотировать
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29.09.2020 21:55 Ответить
А авиационные специалисты считают, что можно. Хорошо, что не Вы решаете, сколько самолёту летать, а то мы остались бы без самолётов. Проходят предусмотренное документацией техническое обслуживание - и вперёд. А ошибки пилотирования случаются чаще, чем поломки.
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29.09.2020 22:43 Ответить
Надя, ты ли че ли.
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29.09.2020 22:56 Ответить
?
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03.10.2020 00:27 Ответить
Ни о чём. Главное чтобы это не были вёдра, которые проходили капремонт в прошлом веке.
Тех курсантов посадили в летающий гроб и хорошо знали об этом.
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29.09.2020 21:56 Ответить
Не хвилюйся. Слава Зеленському, тепер літаки для ВСУ нам ремонтує російська фірма.
Так, звучить дико... Але це факт.
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29.09.2020 21:57 Ответить
А по делу свинарчуков не у россии покупали что ли? Тоже мне, открытие, "при зеленском". Прямо-таки ноу-хау.
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29.09.2020 22:02 Ответить
Купували. Крадені в Міноборони РФ запчастини, щоб відремонтувати техніку і вбивати кацапів. Як, уловлюєш різницю?
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29.09.2020 22:04 Ответить
Не, не вижу. Если такое отторжение всего российского - то надо его и к парашеновским временам демонстрировать.
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29.09.2020 22:06 Ответить
Зрозуміло з тобою. За ЗЕ голосував?
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29.09.2020 22:07 Ответить
Да, голосовал. Если против него снова будет ваше ПЕ - то придётся ещё раз.
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29.09.2020 22:12 Ответить
Та хто б сумнівався.
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29.09.2020 22:14 Ответить
Молодец, возьми канхфету за сообразительность.
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29.09.2020 22:16 Ответить
Та не обращайте на него!
Но и на достигнутом не останавливайтесь. Все-таки дезертир на коксе своего потолка уже достиг. Медведчук - следующая ступень к освобождению Донбаса!
Удачи вам!
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29.09.2020 23:25 Ответить
А я буду голосувати какаяразница аби твій тупорилий віслюк не був президентом...)))))
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30.09.2020 00:29 Ответить
Вот на таких мужественных людях и держится новороссия!
Вы - надежда Путина и российского народа
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30.09.2020 00:45 Ответить
Спасибо. Буду знать. Если не Поросвинтус - то Новороссия!
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30.09.2020 01:11 Ответить
Спасибо тебе уже наверное медалью за освобождение Крыма сказали.
Но что за инфантилизм?
Типа, ой а я и не знала за кого галасавала.
«Павстанцы» - те знают, ваш выбор одобряют.
А ваш фокин позицию клоуна уже оформил: на Донбасе России нет.

Смотри не забеременей случайно.
А то потом опять будет «спасибо буду знать»
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30.09.2020 01:25 Ответить
Ладно курсанты не знали, Царствие Небесное, экипаж знал, как так можно, для чего?
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29.09.2020 22:58 Ответить
А чем и кому не нравятся АН-ы?Самые надежные самолеты которые при надлежащем обслуживании будут исправно служить еще и 100 тет.Да вот только при теперишнем обучении по блату и за бабло техническому персоналу все мение и мение можно доверять даже закрытие канализационного люкаа не то что такую сложную технику.
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29.09.2020 21:56 Ответить
У мене знайомий машину купив. Їй 14 років.
А пробіг- 3000 км.
Яка ця машина? Стара чи нова?
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29.09.2020 21:56 Ответить
Парк надо обновлять, летать то можно, но они морально устарели.
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29.09.2020 22:02 Ответить
А моралисты - кто?
Кстати, тут про б52 уже писали?
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30.09.2020 00:50 Ответить
Б 52 напичкан современной электроникой.
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30.09.2020 14:54 Ответить
Какой именно?
Он стал flybywire а в TF33 поставили FADECи?
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30.09.2020 16:27 Ответить
АН-26 не пенсионеры, повышение возраста терпеть не будут, при совке было max 30 лет или 10 тыс.часов налета, тогда про людей думали. А сейчас, про кого думают?
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29.09.2020 22:05 Ответить
тогда про людей думали... Пілять, коли ви совки вже чЛеніна навідаєте?
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30.09.2020 00:06 Ответить
Ты скоро.....
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30.09.2020 07:16 Ответить
Как там талдычил сывочолый гэтьман ? "Це остаточно прощавай..."
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29.09.2020 22:30 Ответить
48 лет самолету?? Да хорош. Я думал они лет по 10- 15 летают, не больше
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29.09.2020 22:34 Ответить
это быпа диверсия
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29.09.2020 22:42 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 22:48 Ответить
В Україні експлуатуються Фокін і Кравчук а їм далеко за 48 і шкоди роблять не менше за літаки АН віком лише у 48...
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29.09.2020 23:52 Ответить
Незважаючи на надійність АН-26, продемонстровану в Афганській війні, уже у 1985 році індійські ВПС замовили на Київському авіазаводі велику партію модернізованої версії - АН-32.
Механічні цехи Авіазаводу, задіяні у виконанні замовлення, наприкінці 1986 року перейшли на роботу у три зміни.
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30.09.2020 10:53 Ответить
А потом начали выпускать кастрюли и ночные горшки.
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30.09.2020 20:23 Ответить
 
 