В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"
В Украине в настоящее время эксплуатируются 53 самолета Ан-26 и его модификаций, в том числе 24 экземпляра в гражданской авиации и 29 экземпляров в государственной авиации,.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщило ГП "Антонов", информирует Цензор.НЕТ.
По информации компании, самому старому из самолетов 48 лет и 5 месяцев (1972 г. в.), самому молодому - 35 лет и 1 месяц (1985 г.в.)
"Антонов" отмечает, что на большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно регламенту технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 с периодичностью базовой формы через 500 ± 50 летных часов.
Регламент предусматривает выполнение таких видов технического обслуживания как: оперативное техническое обслуживание; периодическое техническое обслуживание; техническое обслуживание при хранении самолета; сезонное техническое обслуживание; специальное техническое обслуживание.
"ГП "Антонов" как разработчик выполняет работы по оценке техсостояния самолетов с целью решения для возможности продления ресурсов и сроков службы планера самолета. Этапы индивидуальной отработки сроков службы составляют один-два года. Самолетам Ан-26 всех модификаций в индивидуальном порядке может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что специалисты предприятия постоянно работают над модернизацией, обновлением и продлением летной годности самолетов типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 и Ан-74, состоящих на вооружении, с целью обеспечения их безопасной эксплуатации в течение двух-пяти лет, пока их не заменят на более современные машины.
"ГП "Антонов" разработало средний военно-транспортный самолет Ан-178 и готов к его поставке. Этот новый самолет с современным бортовым оборудованием соответствует требованиям ВСУ и может заменить Ан-26, в том числе для подготовки курсантов. Предприятие начало работы над новым военно-транспортным самолетом Ан-188, который придет на замену Ил-76, срок службы которых заканчивается в 2035 году", - подчеркнули в компании.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорт Чугуева разбился самолет Ан-26Ш . На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в Украине средняя продолжительность жизни какая?
Такие вот рассказки мы слышали 22 года. Зачем нам стратегическая авиация, мы будем кого бомбить? Что вы что вы кругом друзья. Зачем нам ракеты СКАД, что по Румынии пулять? Порезать. И т.д и т.п. А когда началась война то поддержка десанта осуществлялась чем? Космолетами? Нет. ВТА. А когда наши батальоны попали в окружение у границы, снабжали их чем? ВТА. Потеряли 3 машины. Восстанавливали экстренно из травы.
А есть еще специализированные самолеты. Противолодочные, РЭР, РТ, летающие штабы.
А так то да. Зачем армии самолеты. Ей и танки не сильно нужны.
А санитарные борта? Сколько спасенных жизней. Посмотрите на любую более менее численную армию Европы и найдите хоть одну без ВТА-компоненты.
Только зеленые какаяразницевые могут рассказывать зачем нам армия, и зачем ее перевооружать.
Тех курсантов посадили в летающий гроб и хорошо знали об этом.
Так, звучить дико... Але це факт.
Но и на достигнутом не останавливайтесь. Все-таки дезертир на коксе своего потолка уже достиг. Медведчук - следующая ступень к освобождению Донбаса!
Удачи вам!
Вы - надежда Путина и российского народа
Но что за инфантилизм?
Типа, ой а я и не знала за кого галасавала.
«Павстанцы» - те знают, ваш выбор одобряют.
А ваш фокин позицию клоуна уже оформил: на Донбасе России нет.
Смотри не забеременей случайно.
А то потом опять будет «спасибо буду знать»
А пробіг- 3000 км.
Яка ця машина? Стара чи нова?
Кстати, тут про б52 уже писали?
Он стал flybywire а в TF33 поставили FADECи?
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
Механічні цехи Авіазаводу, задіяні у виконанні замовлення, наприкінці 1986 року перейшли на роботу у три зміни.