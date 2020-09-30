РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13620 посетителей онлайн
Новости
6 659 111

Члены команды президента допускают ошибки, это нормальный рабочий процесс, - Ермак

Члены команды президента допускают ошибки, это нормальный рабочий процесс, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что некоторые люди в команде президента Украины Владимира Зеленского со временем решили, что они больше команды, но не стоит пытаться обыграть свою команду ради личного интереса.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Действовать совместно, координировать усилия, находить командные решения – это то, что нужно для построения современной конкурентной Украины. Если ты в команде, не пытайся обыграть свою же команду ради какого-то своего интереса. Если ты обещаешь, выполняй то, ради чего тебя взяли в команду, и чего от тебя ожидает общество. Это простые принципы, которые, к сожалению, зачастую теряются где-то в высоких коридорах и парламентских кулуарах", - написал он в среду на своей странице в Фейсбук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ, - указ

По его словам, "уже понятно, что некоторые люди в команде президента со временем почувствовали, что они - лично - больше команды". "Разочарую. Это иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей. Независимо от властного или депутатского статуса…", - указал он.

Ермак считает, что в 2019 году благодаря победе на выборах президента Владимира Зеленского многие получили долгожданный шанс реализовать в Украине те положительные изменения и программы, которые блокировались в течение десятилетий.

Также на Цензор.НЕТ: Фокин о реакции на его заявления в Раде: Я надеялся, что меня услышат и поймут, но этого не произошло

"Часть из этих людей выполняет свою работу эффективно, еще часть – допускают ошибки и всплески личностного, которые конфликтуют с государственнической позицией. И что требует от нас жестких выводов. Это нормальный рабочий процесс, которого не избежать. Еще раз. Идеальных людей и решений не бывает. Но надо уметь мгновенно реагировать на сложные ситуации", - заявил он.

При этом Ермак указал, что в сложных ситуациях нет простых и очевидных решений, как это иногда выглядит в теории. "Мы уволили, мы знаем, мы оказываем давление". Можно с легкостью написать несколько хороших фейсбучных текстов и сказать, что дело сделано. "Все разложено по полочкам". А на самом деле – пустота", - отметил он.

Читайте также: Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая

Руководитель ОП также считает, что народным депутатам, чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки туда лично съездить, но не в "паркетном режиме админпоездки" и не на полдня.

"А увидеть воочию настоящую жизнь. Откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей – например, расспросить об их отношении к режиму прекращения огня. И, наконец, понять, что эта тишина (долговременная, кстати) для них действительно означает. А уже потом обсуждать что-то, писать очень обличительные "фейсбучные поучения", давать глобальные советы, как за три дня все решить. Только тогда это будет взаимно полезно. Или нет? Или как всегда обойдемся словами "суперзнатоков"?", - отметил он.

Далее на Цензор.НЕТ: Песков о заявлении Фокина: Он солидаризируется с очевидностью, ведь на Донбассе нет войны между Россией и Украиной

Члены команды президента допускают ошибки, это нормальный рабочий процесс, - Ермак 01
Члены команды президента допускают ошибки, это нормальный рабочий процесс, - Ермак 02

Автор: 

Фокин Витольд (101) Ермак Андрей (1269)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+44
Сказала одна из самых больших ошибок!!!
показать весь комментарий
30.09.2020 18:44
+37
Члены команды президента допускают ошибки, это нормальный рабочий процесс, - Ермак - Цензор.НЕТ 2002
показать весь комментарий
30.09.2020 18:52
+35
Члены команды президента допускают ошибки, это нормальный рабочий процесс, - Ермак - Цензор.НЕТ 6469
показать весь комментарий
30.09.2020 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Кнзьірь чичу притаранил".. "Влючил дурочку"
Він препіздінент, а тому повинен був би відповідати за свої помилки якщо б працював на Україну. Але він працює на ворога і тому повинен відповідати за злочини перед народом і Україною.
"Какие ваши доказательства" не канає .......Оманський зашквар діє..
показать весь комментарий
30.09.2020 21:24 Ответить
Члени команди президента допускають помилки, це нормальний робочий процес, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9167
показать весь комментарий
30.09.2020 21:32 Ответить
Члени команди президента допускають помилки, це нормальний робочий процес, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3600
показать весь комментарий
30.09.2020 21:42 Ответить
Нормально это когда из ошибок делают выводы и в дальнейшем их не допускают... А если постоянно одни ошибки, да отмазки - это не нормально.
показать весь комментарий
30.09.2020 21:55 Ответить
Если кто-то считает, что высшему руководству допустимо допускать ошибки - тот точно настоящий идиот. Тогда глава в семье - это вон тот самый младший, который обсирается каждый час.
показать весь комментарий
30.09.2020 22:02 Ответить
Зеленский уже принял решение об увольнении Ермака.
показать весь комментарий
30.09.2020 22:30 Ответить
Ермак - лучше читать латиницей
показать весь комментарий
30.09.2020 22:42 Ответить
Це Єрмак сказав про себе ? Бо його "помилки" дорівнюють Державній Зраді!
показать весь комментарий
30.09.2020 23:55 Ответить
Маша ему больше не даст. Деда обидел.
показать весь комментарий
01.10.2020 00:01 Ответить
дЕрьмак, он же агент Козырь, ты сам одна большая ошибка.
показать весь комментарий
01.10.2020 12:14 Ответить
Як що є хороші пропозиції а команда не сприймає а тільки однобоко, ЯК БУТИ ? Якщо в команді один цар, як сказав так має бути! Як поступати?За Єрмаком вже багато сміття розсипається! Хто має прибрати??Та на вас працюють всі інститути влади де немає виникнути ні одної помилки а виникла як з Фокіним , відповідай головою.Чого має терпіти народ! Хто бере за це відповідальність?
показать весь комментарий
01.10.2020 12:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 