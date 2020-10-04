В результате обстрела Агджабеди погиб 14-летний подросток, - Генпрокуратура Азербайджана

Населенные пункты Агджабеди, Агдама и Барды в Азербайджане подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, издание АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана информировало, что есть раненые.

Кроме того, велся обстрел населенных пунктов Сарыджалы Агджабединского района, Бахарлы, Чираглы, Учоглан Агдамского района и Шахвеллер Бардинского района.

Также АПА в Генпрокуратуре страны сообщили, что "от попадания многочисленных снарядов" обрушилась столовая в Агджебеди. Под завалами погиб находившийся там житель села Тайнаг Фарид Дилафат оглы Искандаров, 2006 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Азербайджана "последствия будут ужасными", - министр обороны Армении Тоноян

"Многочисленным объектам гражданской инфраструктуры был нанесен значительный ущерб. По факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное организованной группой или преступным сообществом), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные с причинением особо крупного ущерба)", - отмечается в сообщении.

С 27 сентября до 15:30 сегодняшнего дня, по данным Генпрокуратуры Азербайджна, погибли 24 мирных жителя, 111 человек получили ранения, 49 гражданским объектам и 248 частным домам нанесен ущерб, информирует АПА.

Напомним, 4 октября Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении второго по размерам города страны - Гянджи. По заявлению Баку, из-за обстрела погиб один мирный житель.

Ереван отрицает причастность к обстрелу Гянджи. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные силы непризнанного Нагорного Карабаха. Сейчас обстрел уже прекращен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия Азербайджана заняла Мадагиз: солдат заменяет флаг. ВИДЕО