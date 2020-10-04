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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілу Агджабеді загинув 14-річний підліток, - Генпрокуратура Азербайджану

Населені пункти Агджабеді, Агдама і Барди в Азербайджані зазнали інтенсивного артилерійського обстрілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання АПА з посиланням на Міноборони Азербайджану інформувало, що є поранені.

Крім того, вівся обстріл населених пунктів Сариджали Агджабедінского району, Бахарли, Чірагли, Учоглан Агдамського району і Шахвеллер Бардінского району.

Також АПА в Генпрокуратурі країни повідомили, що "від влучання численних снарядів" обвалилася їдальня в Агджебеді. Під завалами загинув житель села Тайнаг Фарід Ділафат огли Іскандаров, 2006 року народження, який у той час перебував там.

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"Численним об'єктам цивільної інфраструктури було завдано значної шкоди. За фактом у прокуратурі Агджабедінского району порушено кримінальну справу за статтями 100.2 (ведення агресивної війни), 120.2.1 (умисне вбивство, вчинене організованою групою або злочинним угрупуванням), 120.2.4 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю або загальнонебезпечним чином), 120.2.12 (умисне вбивство з мотивів національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі), 186.3 (умисні знищення або пошкодження майна, вчинені із заподіянням особливо великого збитку)", - наголошується в повідомленні.

З 27 вересня до 15:30 сьогоднішнього дня, за даними Генпрокуратури Азербайджну, загинули 24 мирні жителі, 111 осіб зазнали поранень, 49 цивільним об'єктам і 248 приватним будинкам завдано збитків, інформує АПА.

Нагадаємо, 4 жовтня Азербайджан заявив про обстріл із боку Вірменії Гянджі - другого за розмірами міста країни. За заявою Баку, через обстріл загинув один мирний житель.

Єреван заперечує причетність до обстрілу Гянджі. Відповідальність за обстріл взяли на себе збройні сили невизнаного Нагірного Карабаху. Зараз обстріл вже припинено.

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Азербайджан (858) Вірменія (738) смерть (6779) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+6
В результате обстрела Агджабеди погиб 14-летний подросток, - Генпрокуратура Азербайджана - Цензор.НЕТ 5046
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04.10.2020 19:12 Відповісти
+3
не кому то а хитрожопым арам. пора поднимать роботов в воздух.
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04.10.2020 19:08 Відповісти
+3
При будь-якій війні гинуть діти, це жахливо.
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04.10.2020 19:09 Відповісти
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Кому то этот обстрел вылезет боком...
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04.10.2020 19:07 Відповісти
Вже виліз. Загиблому.
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04.10.2020 19:08 Відповісти
не кому то а хитрожопым арам. пора поднимать роботов в воздух.
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04.10.2020 19:08 Відповісти
R.I.P.
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04.10.2020 19:08 Відповісти
+
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04.10.2020 20:03 Відповісти
При будь-якій війні гинуть діти, це жахливо.
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04.10.2020 19:09 Відповісти
В результате обстрела Агджабеди погиб 14-летний подросток, - Генпрокуратура Азербайджана - Цензор.НЕТ 5046
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04.10.2020 19:12 Відповісти
слабовата ара у тебя получается.
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04.10.2020 19:24 Відповісти
армяші вже іпошуть по теріторії суверенної країни і скиглять про хеноцид ормянскаго нароту?
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04.10.2020 19:27 Відповісти
Самое смешное, хотя нет в этом ничего смешного, так это то что от армянского обстрела города Гянджи, пострадала бабушка армянка, гражданка Азербайджана.
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04.10.2020 19:29 Відповісти
Это только доказывает, что на территории Азербайджана и сейчас живут армяне вне Карабаха. Как бы Ереван не орал об обратном, что всех изгнали.
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04.10.2020 19:56 Відповісти
Айзера с Турцией сейчас взялись за армяшек выгонять их из Карабаха. Наберут боевого опыта, уверенности и потом - когда параша развалится, шоб не взялись за украинский Крым. Эрдоган такой же имперец как и *****, поэтому мы украинцы должны думать на опережение.
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04.10.2020 19:35 Відповісти
не понял. А что здесь плохого, если Турция ввяжется в крым? Результат будет очень быстрый и вся русня на крыме будет аннигилирована.
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04.10.2020 19:46 Відповісти
ох уж эти стратеги вышиватные наличие хороших боевых дронов еще не означает абсолютного преимущества, особенно если у противника есть, что противопоставить(я уже даже умалчиваю о яо, которая раша может применить в случае опастности)...ну а ты пиши еще про никчемную рашисткую армию, пусть эта мысль тебя согревает
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04.10.2020 20:13 Відповісти
з.ы и кстати, в сирии я как то не вижу аннигиляции русни, а они там как раз соприкасаются
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04.10.2020 20:25 Відповісти
Да ты истинный набутылочник! Русня аннигилируется в Сирии грузовиками, а ты как то не видишь! Может "их там нет"?
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04.10.2020 22:03 Відповісти
да да да пиши исчо, так она там аннигилируется, что уже наверное воевать некому, а эрдоган добивает остатки рашистов в дамаске хотя у вышиватных дебилов своя реальность
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04.10.2020 22:22 Відповісти
Так тогда турки заберут Крым себе. Чи ты думаешь они нам его оттадут?
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04.10.2020 20:28 Відповісти
Ему некогда думать, он в "стрелялки" играет, аннигилятор. Надеется, что турки Крым освободят, вырежут (а не аннигилируют) там русню и вернут Крым Украине.
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04.10.2020 21:03 Відповісти
Буде олл-інклюзів
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04.10.2020 20:38 Відповісти
Сам собі повірь))
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04.10.2020 19:55 Відповісти
Новая кацапская страшилка?
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04.10.2020 19:57 Відповісти
по любому, эта береста присланая прямо из на мордовских болот.
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04.10.2020 20:34 Відповісти
Думать некому уже!
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04.10.2020 20:01 Відповісти
чет уже 2ой тролль за 2дня мне бодро рапортует, что раша уже прям скоро разваливается, и вместо нее в крым вторгнется турция...это что, какая то методичка или просто желаемое за действительное выдается?
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04.10.2020 20:27 Відповісти
С чего ты взял, что я тролль? Чи по себе судишь? Ещё 7 лет назад никто не мог предположить, что ***** нападёт на Украину и оттяпает Крым и часть Донбасса. Но теперь все понимают, что ***** и кремль не только не утратили своих имперских амбиций, но и осуществили их. Точно такие же имперские амбиции и у эрдогана, но чтоб это понять надо сравнить историю Турции с действиями президента Турции. Украина воюет сейчас с недоимперией за Крым и мы в этой войне можем друг друга истощить, а в истории всегда этим пользуется кто-то третий. Разпад параши я не говорю, что будет завтра, но его приближение уже чувствует и большинство ролссиян - и козломордых, и нормальных. А в Сирии турки как раз и наблатыкали на дурной руцне свои дроны и средства ПВО, теперь утюжат армяно-русню в Карабахе. Мне вообще кажется, что эрефийские базы руцни в Сирии сейчас у эрдогана и возможно америкосов в заложниках.
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04.10.2020 20:47 Відповісти
конечно тролль, раз какую то куету с умным видом пишешь, провоцируя других на срач да да да, напиши там мне еще про турцию, как там турки блестяще рашистов нагнули, да так, что им пришлось только идлибом довольствоваться...кстати,про крым--чуть ли не точно известно, что раша уже давно вынашивала планы прибрать его к рукам--все дело в базе в севастополе, точнее невозможности ее перенести в другое место, ну и понятно, когда был майдан в горячем разгаре, час х наступил--раша действовала как то подозрительно осознанно...эрдоган в основном будет на ближнем востоке, а в скорый распад раши я не верю, но ты можешь в него верить и писать разную куету, бумага, как говорится, все стерпит
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04.10.2020 20:53 Відповісти
С таким же успехом я могу написать, что если ты не веришь в развал параши, то ты и есть кремлёвский говно-тролль. Да и в Сирии руцню как-то защищаешь. Так, шо ты говно-тролль и есть, а я нет, бо кто громче всех кричит - держи тролля? Тролль! Кстати крымские татары бьются, чтоб Рада признала Крым крымско-татарской автономией. Не знаешь зачем? А мне кажется, чтоб туркам легче было перед всем миром обосновать оккупацию ими Крыма в момент развала параши. Но для этого нужно видеть дальше своего носа, а ты кроме своего шнобеля не видишь ничего. У турак самый сильный флот на Чёрном море, ядерная держава, денег в армию турки не жалеют. Что это как не имперские амбиции? Ладно, гудбай. Вчы историю.
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04.10.2020 21:42 Відповісти
одно бла бла бла и конспирология...и с каких это пор турки ядерной державой стали?или там просто американское яо?крымские татары хотят многого, например земля в херсонской области для своей автономии, и что?их основные деятели у пети в партии, тоесть в оппозици, требовать могут, но кто ж им даст?короче, все это конспирологию, в которую ты можешь верить, также как в рептилоидов или всемирный заговор, только не удивляйся, что адекватные люди тебя не поймут...хотя тут на цензоре поддержку может и получишь, неадекватов тут хватает
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04.10.2020 22:19 Відповісти
тут нет бумаги, уася! а во что ты там веришь - всем как то...
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04.10.2020 22:06 Відповісти
а ты, мудозвон, чего сюда вклинился?в спам идешь
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04.10.2020 22:20 Відповісти
Позднячок пришел.
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04.10.2020 20:00 Відповісти
Пошли в дело зеленые человечки.. Azərbaycan, валите их..
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04.10.2020 19:57 Відповісти
давайте уже брать Степанакерт, ато нарисуется в Азербайджане свой Мертвечук, скажет всё подарим коцабам
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04.10.2020 20:00 Відповісти
Иди бери.
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04.10.2020 20:02 Відповісти
«Сегодня освобождены от оккупации села *******, Щюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян, Деджал Джебраильского района.
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04.10.2020 20:05 Відповісти
Унаслідок обстрілу Агджабеді загинув 14-річний підліток, - Генпрокуратура Азербайджану - Цензор.НЕТ 4399
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04.10.2020 20:01 Відповісти
Эрдоган нанес ракетный удар по позициям РАБссии в сирийском Идлибе...
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04.10.2020 20:04 Відповісти
Правильно. Пусть отвлечет пуйло от Закавказья.
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04.10.2020 20:06 Відповісти
он же шиит не наш и не армяш
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04.10.2020 20:08 Відповісти
Вірмени є двох типів - ті які усвідомлюють себе вірменами і ті які вважають себе частиною "русскаго міра". Одні не бажають приймати участь в політиці ***** на Кавказі, а інші мріють пограбувати сусідні народи і "возвеличитися" за рахунок їх приниження. Одні горді а інші пихаті. Лише в цьому різниця, але саме вона визначає долю кожного окремо взятого вірменина...
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04.10.2020 21:35 Відповісти
 
 