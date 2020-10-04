Унаслідок обстрілу Агджабеді загинув 14-річний підліток, - Генпрокуратура Азербайджану

Населені пункти Агджабеді, Агдама і Барди в Азербайджані зазнали інтенсивного артилерійського обстрілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання АПА з посиланням на Міноборони Азербайджану інформувало, що є поранені.

Крім того, вівся обстріл населених пунктів Сариджали Агджабедінского району, Бахарли, Чірагли, Учоглан Агдамського району і Шахвеллер Бардінского району.

Також АПА в Генпрокуратурі країни повідомили, що "від влучання численних снарядів" обвалилася їдальня в Агджебеді. Під завалами загинув житель села Тайнаг Фарід Ділафат огли Іскандаров, 2006 року народження, який у той час перебував там.

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"Численним об'єктам цивільної інфраструктури було завдано значної шкоди. За фактом у прокуратурі Агджабедінского району порушено кримінальну справу за статтями 100.2 (ведення агресивної війни), 120.2.1 (умисне вбивство, вчинене організованою групою або злочинним угрупуванням), 120.2.4 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю або загальнонебезпечним чином), 120.2.12 (умисне вбивство з мотивів національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі), 186.3 (умисні знищення або пошкодження майна, вчинені із заподіянням особливо великого збитку)", - наголошується в повідомленні.

З 27 вересня до 15:30 сьогоднішнього дня, за даними Генпрокуратури Азербайджну, загинули 24 мирні жителі, 111 осіб зазнали поранень, 49 цивільним об'єктам і 248 приватним будинкам завдано збитків, інформує АПА.

Нагадаємо, 4 жовтня Азербайджан заявив про обстріл із боку Вірменії Гянджі - другого за розмірами міста країни. За заявою Баку, через обстріл загинув один мирний житель.

Єреван заперечує причетність до обстрілу Гянджі. Відповідальність за обстріл взяли на себе збройні сили невизнаного Нагірного Карабаху. Зараз обстріл вже припинено.

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