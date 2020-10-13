САП обжаловала противоправное постановление о закрытии дела экс-министра экологии Злочевского
13 октября 2020 Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса Генерального прокурора обжаловано принятое с нарушениями решение Печерского районного суда г. Киева относительно обязательства Генерального прокурора закрыть дело в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.
Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Печерским районным судом города Киева 1 октября 2020 г. было вынесено решение, согласно которому Генерального прокурора обязывают рассмотреть ходатайство адвоката в рамках уголовного производства в отношении экс-министр экологии и природных ресурсов Украины и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о возобновлении досудебного расследования по уголовному производству.
Постановление также обязывает прокурора, осуществляющего процессуальное руководство в этом уголовном производстве, принять меры по его закрытию.
В САП подчеркивают, что указанное решение суда ни в Офис Генерального прокурора, ни в Специализированнкую антикоррупционную прокуратуру не поступало, а о его существовании стало известно 12 октября 2020 по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений.
При этом, при принятии указанного постановления Печерским судом столицы, досудебное расследование по вышеуказанному уголовному проиводству осуществлялось детективами НАБУ. В соответствии с нормами ст.33-1, ч.1 ст.306 УПК Украины соответствующая жалоба адвоката, которая рассмотрена Печерским районным судом Киева была подсудна исключительно следственным судьям Высшего антикоррупционного суда и не могла рассматриваться следственными судьями других судов.
"Рассмотрев такую жалобу, следственный судья Печерского районного суда города Киева вышел за пределы своих дискреционных полномочий и фактически принял на себя полномочия Генерального прокурора и других уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора и принял решение по ходатайству адвоката, ранее адресованного Офису Генерального прокурора, при этом даже не исследуя материалы уголовного производства и без вызова уполномоченного прокурора в судебное заседание.
Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса Генерального прокурора указанное решение обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда", - сообщили в САП.
Кроме того, сейчас решается вопрос об обращении в Высший Совет правосудия с жалобой о совершении дисциплинарного проступка следственным судьей Печерского районного суда города Киева по результатам безосновательного принятия к рассмотрению жалобы адвоката и принятия указанного решения.
Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).
Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чего только стоит новелла в виде решений МЕСТНЫХ судов, которые НЕ ПОДЛЕЖАТ ОСПАРИВАНИЮ в аппеляционном порядке!! то есть - за бабки или тупости прописывай любой бред - и его нельзя оспорить или отменить, а за невыполнение ЛЮБОГО, даже самого очевидно незаконного решения суда, наступает уголовная ответственность (ст. 382 УК)!
вторая проблемма - внесение в ЕРДР абсолютно ВСЕХ заявлений, что практически полностью парализует работу следаков/прокуроров вследствии нереального повышения нагрузки из-за необходимости "расследовать" и закрывать весь этот лишний пласт заведомо мертвых дел, расходуя драгоценное время и ресурсы, вместо того чтобы вникать в реальные дела и добиваться справедливости
и третья ГЛАВНАЯ проблемма - наши карманные судьи. с ними нужно срочно что-то решать ибо без наведения порядка в судах все остальные потуги будут напрасными
этот недоКПК писался адвокатами для судей по указке портнова и его срочно нужно отменять!
ибо крайними в СМИ постоянно делают именно рядовых следаков, прокуроров, дбровцев, набушников, саповцев и прочих спецов, как бы не замечая, что ВСЕ предварительные во время расследования, а главное - ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ решения по сути дел принимают именно СУДЬИ (большинство решений которых, вы просто вдумайтесь - не НЕ ПОДЛЕЖАТ ОСПАРИВАНИЮ в аппеляции!!!), на которых и должна быть основная ответственность и спрос о результатах, чего нет и в помине...