САП обжаловала противоправное постановление о закрытии дела экс-министра экологии Злочевского

13 октября 2020 Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса Генерального прокурора обжаловано принятое с нарушениями решение Печерского районного суда г. Киева относительно обязательства Генерального прокурора закрыть дело в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Печерским районным судом города Киева 1 октября 2020 г. было вынесено решение, согласно которому Генерального прокурора обязывают рассмотреть ходатайство адвоката в рамках уголовного производства в отношении экс-министр экологии и природных ресурсов Украины и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о возобновлении досудебного расследования по уголовному производству.

Постановление также обязывает прокурора, осуществляющего процессуальное руководство в этом уголовном производстве, принять меры по его закрытию.

В САП подчеркивают, что указанное решение суда ни в Офис Генерального прокурора, ни в Специализированнкую антикоррупционную прокуратуру не поступало, а о его существовании стало известно 12 октября 2020 по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений.

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При этом, при принятии указанного постановления Печерским судом столицы, досудебное расследование по вышеуказанному уголовному проиводству осуществлялось детективами НАБУ. В соответствии с нормами ст.33-1, ч.1 ст.306 УПК Украины соответствующая жалоба адвоката, которая рассмотрена Печерским районным судом Киева была подсудна исключительно следственным судьям Высшего антикоррупционного суда и не могла рассматриваться следственными судьями других судов.

"Рассмотрев такую ​​жалобу, следственный судья Печерского районного суда города Киева вышел за пределы своих дискреционных полномочий и фактически принял на себя полномочия Генерального прокурора и других уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора и принял решение по ходатайству адвоката, ранее адресованного Офису Генерального прокурора, при этом даже не исследуя материалы уголовного производства и без вызова уполномоченного прокурора в судебное заседание.

Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса Генерального прокурора указанное решение обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда", - сообщили в САП.

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Кроме того, сейчас решается вопрос об обращении в Высший Совет правосудия с жалобой о совершении дисциплинарного проступка следственным судьей Печерского районного суда города Киева по результатам безосновательного принятия к рассмотрению жалобы адвоката и принятия указанного решения.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

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Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.