"Facebook удалил страницу нардепа Деркача..."

Администрация социальной сети Facebook удалила страницу народного депутата Андрея Деркача, которого Минфин США считает "агентом РФ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание BuzzFeed.

"Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы", - сказал BuzzFeed News представитель Facebook.

Сам Деркач прокомментировал случившееся так: "Моя учетная запись в Facebook была заблокирована после публикации американскими СМИ моего заявления о существовании ноутбука, принадлежащего украинским правоохранительным органам, с помощью которого производились незаконные платежи компаниям, близким к семье Байдена".

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Речь идет о статье New York Post, распространение которой Facebook ранее ограничил как недостоверной.

Деркач также заявил, что не прекратит свою кампанию против Байдена. Он обещает "в ближайшие день или два" опубликовать дополнительную информацию о бывшем вице-президенте США.

Напомним, в августе 2020, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

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Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию".