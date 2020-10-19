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Facebook удалил страницу нардепа Деркача

Facebook удалил страницу нардепа Деркача

Администрация социальной сети Facebook удалила страницу народного депутата Андрея Деркача, которого Минфин США считает "агентом РФ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание BuzzFeed.

"Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы", - сказал BuzzFeed News представитель Facebook.

Сам Деркач прокомментировал случившееся так: "Моя учетная запись в Facebook была заблокирована после публикации американскими СМИ моего заявления о существовании ноутбука, принадлежащего украинским правоохранительным органам, с помощью которого производились незаконные платежи компаниям, близким к семье Байдена".

Facebook удалил страницу нардепа Деркача 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Участники АТО, ветераны спецслужб и киберволонтеры требуют от СБУ расследовать пророссийскую деятельность нардепа Деркача. ВИДЕО

Речь идет о статье New York Post, распространение которой Facebook ранее ограничил как недостоверной.

Деркач также заявил, что не прекратит свою кампанию против Байдена. Он обещает "в ближайшие день или два" опубликовать дополнительную информацию о бывшем вице-президенте США.

Напомним, в августе 2020, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Также на Цензор.НЕТ: В посольстве США объяснили, что будет за помощь "агенту РФ" Деркачу: Лица, оказывающие материальную поддержку, могут сами стать объектом санкций. ВИДЕО

Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию".

Автор: 

Facebook (391) Деркач Андрей (134)


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Топ комментарии
+20
А Венедіктова відмовилася заводити справу проти Деркача за втручання в американські вибори
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19.10.2020 21:56
+15
А в Украине он законопослушный гражданин, по мнению Генпрокуратуры
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19.10.2020 21:55
+9
Это в Штатах он агент фсб. Для Украинской влады он - вполне уважаемый человек.
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19.10.2020 22:02
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Правила форума Совет форумчан
а як же я тепер спілкуватимусь з своїм депутатом ?
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19.10.2020 21:54 Ответить
Не стьідно привселюдно признаваться в таком? 😏
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19.10.2020 22:03 Ответить
а що я можу зробити коли живу серед вати , яка шість разів обирає депутатом контрабандиста , кремлівського агента , корупціонера , брехуна ? моя пропозиція з часів Ющенка введення паспорта не громадянина ! а киянам за своїх слуг не соромно ?
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19.10.2020 22:21 Ответить
Про що ж ви з цим кротом, агентом, корупціонером спілкувались?
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19.10.2020 22:28 Ответить
а про що ви спілкуєтесь з своїм депутатом ? до речі його партія наш край буде в першій трійці після виборів .
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19.10.2020 22:42 Ответить
Де в першій трійці?
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19.10.2020 22:46 Ответить
в Глухові , Ямполі,Кролевці точно . великий шанс що потрапить до Сумської обл. ради .
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19.10.2020 22:51 Ответить
"нелегкая это работа - из болота тащить бегемота", а малоросів із совка.
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19.10.2020 22:55 Ответить
малоросів не витягнути ! вони в совку повинні здохнути ! якщо цікаво знайдіть в фейсбуці групу подслушано в Глухові , дізнаєтесь про настрій місцевих .
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19.10.2020 23:00 Ответить
Може й пошукаю, якщо буде настрій почитати щось неприємне. Бо після такого анонсу припускаю, що побачу там саме таке.
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19.10.2020 23:04 Ответить
Facebook видалив сторінку нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 668
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19.10.2020 22:18 Ответить
шкода ,але такої корисної речі в господарстві не маю ...
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19.10.2020 22:23 Ответить
воно давно вже немає ніякої користі
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19.10.2020 22:26 Ответить
в АТО застосовували кулемет Максимума
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19.10.2020 22:45 Ответить
Отличный кстати агрегат! Ствол не перегревается
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19.10.2020 22:46 Ответить
если тебя поставить пред ней у стены - очень даже появится польза
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19.10.2020 22:45 Ответить
Треба пошукати в лісах поблизу, після Ковпака повинно залишитися.
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20.10.2020 06:49 Ответить
і що тут зображує іграшка 1924 року з Данії?
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19.10.2020 22:25 Ответить
А в Украине он законопослушный гражданин, по мнению Генпрокуратуры
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19.10.2020 21:55 Ответить
А Деркачу діватись нікуди. Він мости спалив. Тому грає напропалу.
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19.10.2020 21:56 Ответить
А Венедіктова відмовилася заводити справу проти Деркача за втручання в американські вибори
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19.10.2020 21:56 Ответить
А почему она должна париться про американские выборы? Мы каким боком к ним? За вмешательство в наши нужно отбивать бошки а американцы сами разберутся и без сопливых
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19.10.2020 22:08 Ответить
Укрывательство - есть соучастие.
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19.10.2020 22:19 Ответить
Як цікаво. По "плівкам" деркача відкриття прокуратурою справи було доречкним. А по факту фальсифікації, по тим же плівкам, "комплекс меншовартості".
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19.10.2020 22:32 Ответить
Ну за незаконну прослушку справу могли порушити - а потім уже в ході слідства визначати, чи записи справжні (як каже Деркач), чи змонтовані (як кажуть Петя і Байден)...
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19.10.2020 22:33 Ответить
Это в Штатах он агент фсб. Для Украинской влады он - вполне уважаемый человек.
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19.10.2020 22:02 Ответить
С жульем, допустим, надо бороться. (с)
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19.10.2020 22:02 Ответить
это гэбня а не жульё
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19.10.2020 22:48 Ответить
Блага цивилизації для цього мерзенного деркача віднині скорочуються...на позорний стовп продажну гниду.
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19.10.2020 22:04 Ответить
Ти диви! Воно ще й пручаєцца, тварюка фсбешна!
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19.10.2020 22:04 Ответить
Блин... На фото - типичный запойный хроник-синявка
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19.10.2020 22:05 Ответить
А Деркач, кто это?
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19.10.2020 22:08 Ответить
кацапіське лайно зі слуг іншого народу
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19.10.2020 22:21 Ответить
птица такая...
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19.10.2020 23:06 Ответить
Невеличка і противно кричить. А ще може бути стерта мітла або віник.
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20.10.2020 06:51 Ответить
Молодцы!
кацаскую и ватную падаль нужно выжигать под корень!
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19.10.2020 22:12 Ответить
А Венедиктова не бачить передумов для заведення кримінальної справи.Венедиктова і Деркач - одна шайка-лейка.
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19.10.2020 22:15 Ответить
Это почти расстрел. Сейчас всплакну...
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19.10.2020 22:27 Ответить
Його Держдеп США напряму назвав кацапським агентом. А ось це вже "пашті расстрєл"... Бо якщо він сунеться кудись в Європу чи Північну Америку, то його загребуть і видадуть США!
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19.10.2020 22:35 Ответить
Вместо того, чтобы называть кого-то кацапским агентом, пускай лучше Держдеп проверит подлинность записанных разговоров Байдена! И еще, почему нету пленок Петра и Обамы?
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19.10.2020 22:46 Ответить
Там уже все проверили, не дёргайся на бутылке
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19.10.2020 22:49 Ответить
Ты плохо в теме - пленки у нас!
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19.10.2020 22:51 Ответить
Які нафіг плівки в 2020 році??
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19.10.2020 23:30 Ответить
У кого это - "у вас", русский? В фсб?
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19.10.2020 23:33 Ответить
Підожди, може з горя повіситься.
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20.10.2020 06:56 Ответить
Министр финансов США и премьер-министр Израиля.
Facebook видалив сторінку нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 379
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19.10.2020 22:59 Ответить
Бакаов заодно с этими мразями
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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19.10.2020 23:02 Ответить
"Facebook удалил страницу нардепа Деркача..."

Краще б Фейсбук "удалил" самого Деркача, а не його сторінку.
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19.10.2020 23:13 Ответить
А связанные группы и ************** активистов удалили? Если нет , то зря .
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20.10.2020 06:41 Ответить
Персональні санкції
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20.10.2020 07:49 Ответить
да сваливайте с пейсбуга на gab.com нормальные люди уходят
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20.10.2020 11:57 Ответить
 
 