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Facebook видалив сторінку нардепа Деркача

Facebook видалив сторінку нардепа Деркача

Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила сторінку народного депутата Андрія Деркача, якого Мінфін США вважає "агентом РФ".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання BuzzFeed.

"Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях зі здійснення впливу на вибори", - сказав BuzzFeed News представник Facebook.

Сам Деркач прокоментував те, що трапилося, так: "Мій обліковий запис у Facebook було заблоковано після публікації американськими ЗМІ моєї заяви про існування ноутбука, що належить українським правоохоронним органам, за допомогою якого проводилися незаконні платежі компаніям, близьким до родини Байдена".

Дивіться також: У посольстві США пояснили, що буде за допомогу "агенту РФ" Деркачу: Особи, які надають матеріальну підтримку, можуть самі стати об'єктом санкцій. ВIДЕО

Facebook видалив сторінку нардепа Деркача 01

Йдеться про статтю New York Post, поширення якої Facebook раніше обмежив як недостовірну.

Деркач також заявив, що не припинить свою кампанію проти Байдена. Він обіцяє "найближчі день-два" опублікувати додаткову інформацію про колишнього віцепрезидента США.

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Нагадаємо, в серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Раніше США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".

Автор: 

Facebook (725) Деркач Андрій (151)


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Топ коментарі
+20
А Венедіктова відмовилася заводити справу проти Деркача за втручання в американські вибори
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19.10.2020 21:56
+15
А в Украине он законопослушный гражданин, по мнению Генпрокуратуры
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19.10.2020 21:55
+9
Это в Штатах он агент фсб. Для Украинской влады он - вполне уважаемый человек.
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19.10.2020 22:02
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а як же я тепер спілкуватимусь з своїм депутатом ?
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19.10.2020 21:54 Відповісти
Не стьідно привселюдно признаваться в таком? 😏
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19.10.2020 22:03 Відповісти
а що я можу зробити коли живу серед вати , яка шість разів обирає депутатом контрабандиста , кремлівського агента , корупціонера , брехуна ? моя пропозиція з часів Ющенка введення паспорта не громадянина ! а киянам за своїх слуг не соромно ?
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19.10.2020 22:21 Відповісти
Про що ж ви з цим кротом, агентом, корупціонером спілкувались?
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19.10.2020 22:28 Відповісти
а про що ви спілкуєтесь з своїм депутатом ? до речі його партія наш край буде в першій трійці після виборів .
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19.10.2020 22:42 Відповісти
Де в першій трійці?
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19.10.2020 22:46 Відповісти
в Глухові , Ямполі,Кролевці точно . великий шанс що потрапить до Сумської обл. ради .
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19.10.2020 22:51 Відповісти
"нелегкая это работа - из болота тащить бегемота", а малоросів із совка.
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19.10.2020 22:55 Відповісти
малоросів не витягнути ! вони в совку повинні здохнути ! якщо цікаво знайдіть в фейсбуці групу подслушано в Глухові , дізнаєтесь про настрій місцевих .
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19.10.2020 23:00 Відповісти
Може й пошукаю, якщо буде настрій почитати щось неприємне. Бо після такого анонсу припускаю, що побачу там саме таке.
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19.10.2020 23:04 Відповісти
Facebook видалив сторінку нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 668
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19.10.2020 22:18 Відповісти
шкода ,але такої корисної речі в господарстві не маю ...
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19.10.2020 22:23 Відповісти
воно давно вже немає ніякої користі
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19.10.2020 22:26 Відповісти
в АТО застосовували кулемет Максимума
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19.10.2020 22:45 Відповісти
Отличный кстати агрегат! Ствол не перегревается
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19.10.2020 22:46 Відповісти
если тебя поставить пред ней у стены - очень даже появится польза
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19.10.2020 22:45 Відповісти
Треба пошукати в лісах поблизу, після Ковпака повинно залишитися.
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20.10.2020 06:49 Відповісти
і що тут зображує іграшка 1924 року з Данії?
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19.10.2020 22:25 Відповісти
А в Украине он законопослушный гражданин, по мнению Генпрокуратуры
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19.10.2020 21:55 Відповісти
А Деркачу діватись нікуди. Він мости спалив. Тому грає напропалу.
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19.10.2020 21:56 Відповісти
А Венедіктова відмовилася заводити справу проти Деркача за втручання в американські вибори
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19.10.2020 21:56 Відповісти
А почему она должна париться про американские выборы? Мы каким боком к ним? За вмешательство в наши нужно отбивать бошки а американцы сами разберутся и без сопливых
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19.10.2020 22:08 Відповісти
Укрывательство - есть соучастие.
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19.10.2020 22:19 Відповісти
Як цікаво. По "плівкам" деркача відкриття прокуратурою справи було доречкним. А по факту фальсифікації, по тим же плівкам, "комплекс меншовартості".
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19.10.2020 22:32 Відповісти
Ну за незаконну прослушку справу могли порушити - а потім уже в ході слідства визначати, чи записи справжні (як каже Деркач), чи змонтовані (як кажуть Петя і Байден)...
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19.10.2020 22:33 Відповісти
Это в Штатах он агент фсб. Для Украинской влады он - вполне уважаемый человек.
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19.10.2020 22:02 Відповісти
С жульем, допустим, надо бороться. (с)
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19.10.2020 22:02 Відповісти
это гэбня а не жульё
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19.10.2020 22:48 Відповісти
Блага цивилизації для цього мерзенного деркача віднині скорочуються...на позорний стовп продажну гниду.
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19.10.2020 22:04 Відповісти
Ти диви! Воно ще й пручаєцца, тварюка фсбешна!
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19.10.2020 22:04 Відповісти
Блин... На фото - типичный запойный хроник-синявка
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19.10.2020 22:05 Відповісти
А Деркач, кто это?
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19.10.2020 22:08 Відповісти
кацапіське лайно зі слуг іншого народу
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19.10.2020 22:21 Відповісти
птица такая...
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19.10.2020 23:06 Відповісти
Невеличка і противно кричить. А ще може бути стерта мітла або віник.
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20.10.2020 06:51 Відповісти
Молодцы!
кацаскую и ватную падаль нужно выжигать под корень!
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19.10.2020 22:12 Відповісти
А Венедиктова не бачить передумов для заведення кримінальної справи.Венедиктова і Деркач - одна шайка-лейка.
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19.10.2020 22:15 Відповісти
Это почти расстрел. Сейчас всплакну...
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19.10.2020 22:27 Відповісти
Його Держдеп США напряму назвав кацапським агентом. А ось це вже "пашті расстрєл"... Бо якщо він сунеться кудись в Європу чи Північну Америку, то його загребуть і видадуть США!
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19.10.2020 22:35 Відповісти
Вместо того, чтобы называть кого-то кацапским агентом, пускай лучше Держдеп проверит подлинность записанных разговоров Байдена! И еще, почему нету пленок Петра и Обамы?
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19.10.2020 22:46 Відповісти
Там уже все проверили, не дёргайся на бутылке
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19.10.2020 22:49 Відповісти
Ты плохо в теме - пленки у нас!
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19.10.2020 22:51 Відповісти
Які нафіг плівки в 2020 році??
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19.10.2020 23:30 Відповісти
У кого это - "у вас", русский? В фсб?
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19.10.2020 23:33 Відповісти
Підожди, може з горя повіситься.
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20.10.2020 06:56 Відповісти
Министр финансов США и премьер-министр Израиля.
Facebook видалив сторінку нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 379
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19.10.2020 22:59 Відповісти
Бакаов заодно с этими мразями
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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19.10.2020 23:02 Відповісти
"Facebook удалил страницу нардепа Деркача..."

Краще б Фейсбук "удалил" самого Деркача, а не його сторінку.
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19.10.2020 23:13 Відповісти
А связанные группы и ************** активистов удалили? Если нет , то зря .
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20.10.2020 06:41 Відповісти
Персональні санкції
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20.10.2020 07:49 Відповісти
да сваливайте с пейсбуга на gab.com нормальные люди уходят
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20.10.2020 11:57 Відповісти
 
 