Facebook видалив сторінку нардепа Деркача
Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила сторінку народного депутата Андрія Деркача, якого Мінфін США вважає "агентом РФ".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання BuzzFeed.
"Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях зі здійснення впливу на вибори", - сказав BuzzFeed News представник Facebook.
Сам Деркач прокоментував те, що трапилося, так: "Мій обліковий запис у Facebook було заблоковано після публікації американськими ЗМІ моєї заяви про існування ноутбука, що належить українським правоохоронним органам, за допомогою якого проводилися незаконні платежі компаніям, близьким до родини Байдена".
Йдеться про статтю New York Post, поширення якої Facebook раніше обмежив як недостовірну.
Деркач також заявив, що не припинить свою кампанію проти Байдена. Він обіцяє "найближчі день-два" опублікувати додаткову інформацію про колишнього віцепрезидента США.
Нагадаємо, в серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.
Раніше США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".
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кацаскую и ватную падаль нужно выжигать под корень!
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
Краще б Фейсбук "удалил" самого Деркача, а не його сторінку.