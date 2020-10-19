Facebook видалив сторінку нардепа Деркача

Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила сторінку народного депутата Андрія Деркача, якого Мінфін США вважає "агентом РФ".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання BuzzFeed.

"Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях зі здійснення впливу на вибори", - сказав BuzzFeed News представник Facebook.

Сам Деркач прокоментував те, що трапилося, так: "Мій обліковий запис у Facebook було заблоковано після публікації американськими ЗМІ моєї заяви про існування ноутбука, що належить українським правоохоронним органам, за допомогою якого проводилися незаконні платежі компаніям, близьким до родини Байдена".

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Йдеться про статтю New York Post, поширення якої Facebook раніше обмежив як недостовірну.

Деркач також заявив, що не припинить свою кампанію проти Байдена. Він обіцяє "найближчі день-два" опублікувати додаткову інформацію про колишнього віцепрезидента США.

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Нагадаємо, в серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Раніше США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".