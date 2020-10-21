Организовавшего концерт Поляковой в Харькове предпринимателя нашли, проводится проверка причастности чиновников, - глава полиции области Сокуренко

Суд разрешил полицейским изучить документы Новобаварский райадминистрации по делу о нарушении карантина во время концерта Ольги Поляковой. Теперь следователи проверят, причастны ли должностные лица к подготовке выступления, которое прошло на территории местной школы.

Об этом Суспільному рассказал начальник полиции области Валерий Сокуренко, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, посетителей, участников концерта и предпринимателя-организатора уже установили.

"Мы установили всех, кто там был. Как всех, их более 2000 было, по их телефонам мы работали. Организаторы концерта - некий ФЛП, он тоже получит свое. Ему выписали подозрение, но прокуратура говорит - давайте, чтобы это было в комплексе, чтобы это был не "козел отпущения", которого нашли. чтобы это был и тот фактор, который в учебном заведении, в школе это проводилось… Есть районная администрация - мы придем, посмотрим, все должны получить правовую оценку своим действиям", - сообщил Сокуренко.

Полицейские планируют установить, какое именно отношение дирекция школы и администрация района имели к организации мероприятия.

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Напомню, 3 октября в Новобаварском районе Харькова ко Дню работника образования прошел концерт украинской певицы Ольги Поляковой. По данным полиции, на выступление пришли около двух тысяч человек. Массовое мероприятие следователи расследуют по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Глава Администрации Новобаварского района в Харькове Татьяна Цыбульник заявила, что чиновники не причастны к организации концерта Поляковой в Харькове, хотя на афишах людей приглашали от имени команды городского головы Геннадия Кернеса. В начале сентября мэр заболел COVID-19 и сейчас находится на лечении в Германии.

5 октября за проведение концерта во время обострения эпидситуации должностных лиц Харькова раскритиковал министр здравоохранения Максим Степанов. Повторно он обратился к властям Харькова на брифинге 8 октября.

В тот же день Сокуренко заявил, что полиции известны координаты организаторов концерта.

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