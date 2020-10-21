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Организовавшего концерт Поляковой в Харькове предпринимателя нашли, проводится проверка причастности чиновников, - глава полиции области Сокуренко

Организовавшего концерт Поляковой в Харькове предпринимателя нашли, проводится проверка причастности чиновников, - глава полиции области Сокуренко

Суд разрешил полицейским изучить документы Новобаварский райадминистрации по делу о нарушении карантина во время концерта Ольги Поляковой. Теперь следователи проверят, причастны ли должностные лица к подготовке выступления, которое прошло на территории местной школы.

Об этом Суспільному рассказал начальник полиции области Валерий Сокуренко, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, посетителей, участников концерта и предпринимателя-организатора уже установили.

"Мы установили всех, кто там был. Как всех, их более 2000 было, по их телефонам мы работали. Организаторы концерта - некий ФЛП, он тоже получит свое. Ему выписали подозрение, но прокуратура говорит - давайте, чтобы это было в комплексе, чтобы это был не "козел отпущения", которого нашли. чтобы это был и тот фактор, который в учебном заведении, в школе это проводилось… Есть районная администрация - мы придем, посмотрим, все должны получить правовую оценку своим действиям", - сообщил Сокуренко.

Полицейские планируют установить, какое именно отношение дирекция школы и администрация района имели к организации мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове

Напомню, 3 октября в Новобаварском районе Харькова ко Дню работника образования прошел концерт украинской певицы Ольги Поляковой. По данным полиции, на выступление пришли около двух тысяч человек. Массовое мероприятие следователи расследуют по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Глава Администрации Новобаварского района в Харькове Татьяна Цыбульник заявила, что чиновники не причастны к организации концерта Поляковой в Харькове, хотя на афишах людей приглашали от имени команды городского головы Геннадия Кернеса. В начале сентября мэр заболел COVID-19 и сейчас находится на лечении в Германии.

5 октября за проведение концерта во время обострения эпидситуации должностных лиц Харькова раскритиковал министр здравоохранения Максим Степанов. Повторно он обратился к властям Харькова на брифинге 8 октября.

В тот же день Сокуренко заявил, что полиции известны координаты организаторов концерта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Билык в Харькове

Автор: 

концерт (401) Нацполиция (16415) Харьков (7433) Сокуренко Валерий (3)


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Топ комментарии
+8
Рубанула тетка денег,
Заразился батальон.
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21.10.2020 16:46
+7
Гастроли медведчука в Николаеве ничем от гастролей Поляковой не отличаются
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21.10.2020 16:50
+5
Она не соснв, она кобыла-ласунка. Укус счастия. Иииигогогого. Впрочем, какая разница?
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21.10.2020 16:59
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То скільки трупів на совісті Полякової?
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21.10.2020 16:45 Ответить
у неё с парада индульгенция
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21.10.2020 16:48 Ответить
Рубанула тетка денег,
Заразился батальон.
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21.10.2020 16:46 Ответить
нужно признать, что сосна она ничего так
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21.10.2020 16:50 Ответить
У кожного своя уява прекрасного.😉
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21.10.2020 17:00 Ответить
Она не соснв, она кобыла-ласунка. Укус счастия. Иииигогогого. Впрочем, какая разница?
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21.10.2020 16:59 Ответить
ласунка-сунка-сунка щастя выробных
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21.10.2020 17:02 Ответить
Полякова за бабло удавится, отжэж ушлая баба
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21.10.2020 16:50 Ответить
Гастроли медведчука в Николаеве ничем от гастролей Поляковой не отличаются
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21.10.2020 16:50 Ответить
Таки да, и в Харькове дебилы в кучу собралиси и в Николаеве дебилы в кучу собрались.
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21.10.2020 17:01 Ответить
Преступление века !
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21.10.2020 16:51 Ответить
красавы... Берите Гепу за Допу ! ибо для его поддержки был устроен этот цирк .. и заодно Кучку пощупайте - ему дивиденты тоже выгодны
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21.10.2020 16:58 Ответить
Бред, а почему тогда разрешены футбольные матчи, там народу было в разы больше чем на этом концерте.
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21.10.2020 17:04 Ответить
Кучер Гепу убирает.
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21.10.2020 17:18 Ответить
найти участников , я думаю, было не сложно - именно сейчас они начали оформление в приемных отделениях инфекционок....и уж молчать о том, что заразились именно на Поляковой не будут!!
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21.10.2020 17:16 Ответить
ідіотизм. Чому тільки Полякову? Нормальні дівчина, арміїї допомагала весь час війни, НА 100 % проукраїнська позиція.. Чи саме за це саме її??
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21.10.2020 17:25 Ответить
Лідери за кількістю хворих Харків та Одеса де нещодавно проводилися гуляння із великою кількістю народу.
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21.10.2020 17:38 Ответить
очень актуально сейчас проводить концерты для уставших от войны
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21.10.2020 20:56 Ответить
"их более 2000 было, по их телефонам мы работали.
Организаторы концерта - некий ФЛП, он тоже получит свое." - это какие то мстители в погонах
по телефонам они "работали" ДО решения суда или ПОСЛЕ? (вангую что ДО)
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24.10.2020 13:00 Ответить
 
 