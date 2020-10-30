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КС (2131) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) Новиков Александр (69)

Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков

Рассмотрение Конституционным судом положений антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было прямым нарушением ст. 147 Конституции.

Как передает корреспондент Укринформ, об этом председатель НАПК Александр Новиков заявил 28 октября на брифинге, посвященном решению Конституционного суда, которым отменен ряд норм законодательства касательно борьбы с коррупцией, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение в закрытом режиме является прямым нарушением ст. 147 Конституции, которая требует, чтобы деятельность КСУ основывалась на принципах гласности и верховенства права", - отметил он.

Новиков также подчеркнул, что несколько судей КС принимали решения в условиях конфликта интересов.

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"Эти обстоятельства дают повод сомневаться в объективности судей по этому делу", - сообщил глава НАПК.

В то же время он опроверг утверждение о давлении на судей КС, которое якобы оказывало НАПК.

По словам Новикова, дела, которые были открыты в отношении судей Конституционного суда, даже хронологически не совпадают по времени с рассмотрением конституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства.

"Полные проверки судей Конституционного суда были начаты в мае, представление в КС было в августе. По судье Мойсику проверка о существенных изменениях в имущественном положении была начата до представления. То есть хронологически нельзя связывать эти вещи", - заявил глава НАПК.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+24
Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 1892
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28.10.2020 20:24
+15
Вихід один - роспускати КС.
Ще в одного судді незадекларована земелька в Криму з'явилась, вже після окупації рашкою.
Збіг чи дарунок ?
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28.10.2020 20:24
+11
КС - пожиттеве зажранне суддівське бидло.
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28.10.2020 20:24
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Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 1892
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28.10.2020 20:24 Ответить
Похоже шо креатифф с офиса простых решений от выдающегося антикоррупционера с крыши)
Который что-то замолчал про барыг
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28.10.2020 20:34 Ответить
КС - пожиттеве зажранне суддівське бидло.
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28.10.2020 20:24 Ответить
Вихід один - роспускати КС.
Ще в одного судді незадекларована земелька в Криму з'явилась, вже після окупації рашкою.
Збіг чи дарунок ?
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28.10.2020 20:24 Ответить
Тут патовая ситуация. Фарш нельзя затолкать в мясорубку. Беня это прекрасно понимал. Судей НЕЛЬЗЯ уволить. По приговору суда или по собственному. И потом, кто их увольнять будет? Зеленский? Ему папа Карабас -Барабас быстро сделает вырванные годы.
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28.10.2020 20:36 Ответить
судей можна было прижучить за недостоверное декларирование.
Но его отменили Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 4674
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28.10.2020 20:40 Ответить
На додачу до інших, в Україні настала конституційна криза. І вийти з неї швидко не вдасться. Найвищою владою в цьому випадку виступає Верховна Рада. Оскільки вона через законодавство може міняти порядок діяльністі будь-яких інших органів влади. Але в нинішній ситуації це геть не просто і, напевно, в цю каденцію не відбудеться.
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29.10.2020 00:04 Ответить
Тобто, більше нічого чекати від президенства ЗЕ.
Жодного розвитку. Жодного кроку вперед.
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29.10.2020 09:05 Ответить
Скажу вам, певний параліч влади, - це не найгірший сценарій для України. Як на мене, щоменше зелені будуть здатні прийняти ключових рішень, то менше зроблять зла. Так, це виклик для цілісності держави. Але саме в таких ситуаціях з'являються підстави для укладення нових суспільних договорів.
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29.10.2020 21:25 Ответить
Або ви намагаєтесь хоч у чомусь віднайти позитив.
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29.10.2020 21:30 Ответить
Песиміст, це добре поінформований оптиміст.)
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29.10.2020 21:39 Ответить
Ви добре проінформований, цього не заперечити )
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29.10.2020 21:52 Ответить
К сожалению, Украину спасут только массовые расстрелы
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28.10.2020 20:25 Ответить
Они же ее и похоронят.
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28.10.2020 20:32 Ответить
демократия не для дебилов.
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28.10.2020 21:09 Ответить
Ха, Конституционный суд должен следить за соблюдением Конституции, но вместо этого прямо её нарушает. По идее у нас должен быть "гарант", чтобы пресекать подобные моменты, но там просто насрано...
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28.10.2020 20:28 Ответить
У нас в стране гаранта и верховного главнокомандующего нету уже 16 мес!
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28.10.2020 20:39 Ответить
Інколи починаю розуміти червоних кхмерів, які забивали масово мотигами юрістів, після взяття Пномпеня.
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28.10.2020 20:31 Ответить
Голова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії - "Схеми"олова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.
Джерело: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший)
Деталі: Журналісти зазначають, що Тупицький ще до анексії Криму Росією в 2014 році володів маєтком та землею під ним у Кореїзі неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність. Про це свідчить офіційний документ, отриманий "Схемами" з Єдиного держреєстру нерухомості Російської федерації. У липні, 2018-го року Тупицький (на той момент він був заступником голови КСУ) оформив договір купівлі землі площею 126 кв. м. у громадянина РФ Володимира Рисятова. У деклараціях Тупицького ані за 2018 рік, ані за 2019 рік немає згадки про те, що він став власником ще одного об'єкту нерухомості.https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/28/7271589/
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28.10.2020 20:32 Ответить
ОН коррупционер !
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28.10.2020 20:35 Ответить



Україна

@Just_Enemy

·9 ч

До виборів у США і обрання Байдена в Україні семимильними кроками Зеленський буде знищувати все, що було створено для шляху в ЄС.
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28.10.2020 20:32 Ответить
****!
Голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами РФ - «Схеми»

Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8361
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28.10.2020 20:32 Ответить
Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 5074
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28.10.2020 20:32 Ответить
ну и... надо как то привлечь это кодло к ответственности...
или они совсем неприкасаемые????
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28.10.2020 20:34 Ответить
За землю в Крыму не привлечешь.
А за недостоверное декларирование можна, но его только шо отменили.
Шах и мат.
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28.10.2020 20:37 Ответить
практически неприкасаемые- это пошло по традиции, с гребанного совка и только усилилось с олигархами- им без этого не сохраниться... - а теперь..- вопрос долгий, как это структурированное кодло-быдло поставить в стойло, начиная с районных судов и до кс...(((((
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29.10.2020 02:11 Ответить
Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 2316
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28.10.2020 20:35 Ответить
РАСПУСТИТЬ СОСТАВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
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28.10.2020 20:37 Ответить
Конституційний суд таємно ухвалив рішення, яке може знищити всю антикорупційну реформу

Замкнулися на ключ та ухвалили рішення, яке може знищити всю антикорупційну реформу. Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях для чиновників. Таємно ухвалений вердикт стривожив західних партнерів України. А в президента вже оголосили: покарання для тих, хто приховує статки, все одно поновлять. .https://tsn.ua/video/video-novini/konstituciyniy-sud-tayemno-uhvaliv-rishennya-yake-mozhe-znischiti-vsyu-antikorupciynu-reformu.html
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28.10.2020 20:38 Ответить
зебилы, сейчас у вашего божка есть все козыри для возвращения страны в правовое русло: поднапряч раду и принять измения в конституцию, распустить конституц суд или признать решения кс - неконституционным. Но он нихера не делает. А знаете почему?! Он вас тупорылое быдло хочет и дальше грабить на пару с опзеже и каломойшей.
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28.10.2020 20:37 Ответить
Юрий Бутусов

1 ч ·

Сегодня Украина сделала шаг назад. Закрыт реестр электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции - НАПК выполнила вчерашнее решение Конституционного суда.

Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях - электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что мы создали для себя новый порядок. Порядок, которого у нас не было никогда. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, легализовать теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.

Сегодня мы показали, что даже простые формы контроля, которые работают во всех развитых странах мира в Украине не могут работать стабильно, наше государство настолько слабое, что обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций было создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.

Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности, и эти группировки пора сносить, они действуют против государства.

И каждый политик, каждая партия в данной ситуации должны публично определить свою позицию - на чьей они стороне.

Конституционный суд предпринял атаку на государство, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. Да, надо учесть, что голосовали не все судьи, но решения приняты.

Что ж, теперь наша задача, задача гражданского общества, оказать давление на власти, чтобы снова выбить возврат деклараций и остановить произвол судей. Это не повод отчаиваться - надо показать, что очень многим людям в нашей стране не все равно, какое государство мы строим.

Что бы ни строилось в стране, все будет развалено, если мы не начнем менять стержень государства - судебную систему. Без ответственных и профессиональных судов не стоит рассчитывать на инвестиции, недобросовестные дальнобойщики будут перегружать дороги, а коррупционеры будут покупать любые решения, не боясь пожизненного заключения, ведь после отмены деклараций им не надо бояться даже штрафов.
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28.10.2020 20:39 Ответить
Треба оргінузуватися для розпуску Конституційного суда і ОСАК. Це справжня війна не гірша за Донбас, яку вони нас обявили.
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28.10.2020 20:40 Ответить
по закону никто их не может распустить...они избраны на 9 лет и уйдут только после этого срока....ни зеленая сопля ни депутаты ни шмыгаль-никто им не указ
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28.10.2020 21:20 Ответить
изменить ку- и с пляжа нахххх всех клопов...- только так!!!
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29.10.2020 02:20 Ответить
Они просто делали нас вместе
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28.10.2020 20:43 Ответить
Сотни проверок деклараций, которые длятся годами и ни одного наказания! Может, кто-то на этом зарабатывает? Следовательно, надо создавать более эффективный орган и сроки расследования!
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28.10.2020 20:45 Ответить
ты дебил, или не дочитал- все антикорр.органы, что созданы= 0.00 после этого решения.. и другие новые, что будут созданы- УЖЕ будут равны 0.00 ПОСЛЕ ЭТОГО РЕШЕНИЯ...((((
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29.10.2020 02:23 Ответить
Сам факт того, что зелёная банда до сих пор при власти, есть грубейшее нарушение Конституции и, вообще, оскорбление здравого смысла...
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28.10.2020 20:54 Ответить
Когда они успели всё это замутить?
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28.10.2020 20:59 Ответить
С приходом Зеленского уже сломаны государственные структуры.При попередниках наш поровоз шёл в Европу,а при Зеленском начали откручиваться гайки с рельс. А 73% умеляются:*какой он умный.Мы на его месте поступили также*
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28.10.2020 21:05 Ответить
ТОЛЬКО СУДЫ ЛИНЧА ПОМОГУТ...причем начинать надо как раз с судей...любой инстанции
Они безнаказанно беспределят и никто им не указ. Они чувствуют себя богами....но хорошо бы их опустить даже не на землю, а под нее
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28.10.2020 21:18 Ответить
Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.
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28.10.2020 21:26 Ответить
для всех здесь- они НИКОМУ НЕПОДВЛАСТНЫ, кроме 2\3 САМИХ СЕБЯ...= вывод- только изменить статьи ку о кс!!!)))
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29.10.2020 02:25 Ответить
КС-на нары !!!!!
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28.10.2020 21:53 Ответить
Жаль что решение принято не до, а после выборов.
Иначе совсем по другому воспринимался бы вопрос клоуна о пожизненном для коррупционеров. А может эти вопросики были прикрытием такого решения?
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28.10.2020 22:13 Ответить
Козир і Бубочка набрали в рот води. Розгляд КС антикорупційного законодавства в закритому режимі було порушенням Конституції, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 3302
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28.10.2020 22:16 Ответить
Який тепер сенс щось говорити? Від України фактично залишились "руїни" - держави практично нема. "Зелена" та москальска шваль знищила державні інституції - залишились тільки назви: Конституційний суд, президент, СБУ, НАБУ, ДБР ... Ви ще сумніваєтесь, що владу в Україні захопили ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ-шні виродки? Ви тільки зрозумієте це, коли вони покажуть свої посвідчення, чи персональні справи?
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28.10.2020 22:19 Ответить
І активно допомогло їм в цьому бидло-стадо вирощене ленино-сталінським комуно-фашистським режимом та їх нащадками.
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28.10.2020 22:39 Ответить
 
 