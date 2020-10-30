Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков
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Рассмотрение Конституционным судом положений антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было прямым нарушением ст. 147 Конституции.
Как передает корреспондент Укринформ, об этом председатель НАПК Александр Новиков заявил 28 октября на брифинге, посвященном решению Конституционного суда, которым отменен ряд норм законодательства касательно борьбы с коррупцией, передает Цензор.НЕТ.
"Рассмотрение в закрытом режиме является прямым нарушением ст. 147 Конституции, которая требует, чтобы деятельность КСУ основывалась на принципах гласности и верховенства права", - отметил он.
Новиков также подчеркнул, что несколько судей КС принимали решения в условиях конфликта интересов.
"Эти обстоятельства дают повод сомневаться в объективности судей по этому делу", - сообщил глава НАПК.
В то же время он опроверг утверждение о давлении на судей КС, которое якобы оказывало НАПК.
По словам Новикова, дела, которые были открыты в отношении судей Конституционного суда, даже хронологически не совпадают по времени с рассмотрением конституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства.
"Полные проверки судей Конституционного суда были начаты в мае, представление в КС было в августе. По судье Мойсику проверка о существенных изменениях в имущественном положении была начата до представления. То есть хронологически нельзя связывать эти вещи", - заявил глава НАПК.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Который что-то замолчал про барыг
Ще в одного судді незадекларована земелька в Криму з'явилась, вже після окупації рашкою.
Збіг чи дарунок ?
Но его отменили
Жодного розвитку. Жодного кроку вперед.
Джерело: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший)
Деталі: Журналісти зазначають, що Тупицький ще до анексії Криму Росією в 2014 році володів маєтком та землею під ним у Кореїзі неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність. Про це свідчить офіційний документ, отриманий "Схемами" з Єдиного держреєстру нерухомості Російської федерації. У липні, 2018-го року Тупицький (на той момент він був заступником голови КСУ) оформив договір купівлі землі площею 126 кв. м. у громадянина РФ Володимира Рисятова. У деклараціях Тупицького ані за 2018 рік, ані за 2019 рік немає згадки про те, що він став власником ще одного об'єкту нерухомості.https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/28/7271589/
Україна
@Just_Enemy
·9 ч
До виборів у США і обрання Байдена в Україні семимильними кроками Зеленський буде знищувати все, що було створено для шляху в ЄС.
Голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами РФ - «Схеми»
или они совсем неприкасаемые????
А за недостоверное декларирование можна, но его только шо отменили.
Шах и мат.
Замкнулися на ключ та ухвалили рішення, яке може знищити всю антикорупційну реформу. Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях для чиновників. Таємно ухвалений вердикт стривожив західних партнерів України. А в президента вже оголосили: покарання для тих, хто приховує статки, все одно поновлять. .https://tsn.ua/video/video-novini/konstituciyniy-sud-tayemno-uhvaliv-rishennya-yake-mozhe-znischiti-vsyu-antikorupciynu-reformu.html
1 ч ·
Сегодня Украина сделала шаг назад. Закрыт реестр электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции - НАПК выполнила вчерашнее решение Конституционного суда.
Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях - электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что мы создали для себя новый порядок. Порядок, которого у нас не было никогда. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, легализовать теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.
Сегодня мы показали, что даже простые формы контроля, которые работают во всех развитых странах мира в Украине не могут работать стабильно, наше государство настолько слабое, что обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций было создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.
Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности, и эти группировки пора сносить, они действуют против государства.
И каждый политик, каждая партия в данной ситуации должны публично определить свою позицию - на чьей они стороне.
Конституционный суд предпринял атаку на государство, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. Да, надо учесть, что голосовали не все судьи, но решения приняты.
Что ж, теперь наша задача, задача гражданского общества, оказать давление на власти, чтобы снова выбить возврат деклараций и остановить произвол судей. Это не повод отчаиваться - надо показать, что очень многим людям в нашей стране не все равно, какое государство мы строим.
Что бы ни строилось в стране, все будет развалено, если мы не начнем менять стержень государства - судебную систему. Без ответственных и профессиональных судов не стоит рассчитывать на инвестиции, недобросовестные дальнобойщики будут перегружать дороги, а коррупционеры будут покупать любые решения, не боясь пожизненного заключения, ведь после отмены деклараций им не надо бояться даже штрафов.
Они безнаказанно беспределят и никто им не указ. Они чувствуют себя богами....но хорошо бы их опустить даже не на землю, а под нее
Иначе совсем по другому воспринимался бы вопрос клоуна о пожизненном для коррупционеров. А может эти вопросики были прикрытием такого решения?