Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного Суда: "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов"
Новости Цензор.НЕТ Общество
В пятницу, 30 октября, под здание Конституционного Суда Украины по улице Жилянской пройдет акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие, начало запланировано на 09:00.
"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Вчерашнее решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников - одно из таких.
Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины.
Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем под здание Конституционного Суда и проведем судей-предателей туда, где им и место, - в Ростов.
Приходите вместе с нами и защитите проевропейский вектор Украины", - призывают организаторы - "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции".
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Спустя 15 лет членства в ЕС Румынии всё же удалось добиться определённых успехов в сфере антикоррупционной деятельности. С 2006 г. более 90 румынских экс-министров, сенаторов, депутатов были привлечены к ответственности за коррупцию
То, что фактически они оказались тем, чем оказались - значит надо это исправлять.
Ст. 5 Конституции Украины - единственным источником власти Украины является народ.
Комусь з них це скажи готові за Україну сорочку рвати, а коли заходить питання про одну в нас впливову людину вся патріотичність пропадає
25. Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана - Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.
- Геродот. История. Книга 5, глава 25.
Не потрібно їх нікуди відправляти. На каштанах вони будуть виглядати привабливіше.
Уголовная ответственность есть во всем цивилизованном мире. В США могут до 20 лет впаять за взяточничество, а за махинации с декларацией дадут лет 5-6 + штаф и конфискация...даже жену, маму, папу и всю цепочку вскроют (выйдешь с голой жопой), а если ты еще и государственный чиновник, то тут тебе - конец!
Судьи просто оборзели
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
протестующие активисты пусть как белорусские ватники шарики возьмут:
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Позор Украине, имеющей такой КС! Это не суд, это ПОЗОР.
Все більше і більше ********** нас до китайського методу боротьби !!!