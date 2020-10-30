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акция (2403) КС (2131) электронное декларирование (1015)

Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного Суда: "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В пятницу, 30 октября, под здание Конституционного Суда Украины по улице Жилянской пройдет акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие, начало запланировано на 09:00.

"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Вчерашнее решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников - одно из таких.

Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС

Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем под здание Конституционного Суда и проведем судей-предателей туда, где им и место, - в Ростов.

Приходите вместе с нами и защитите проевропейский вектор Украины", - призывают организаторы - "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции".

Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного Суда: Отправим судей-предателей КСУ в Ростов 01

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также читайте: Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Подготовка к акции.Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного суда: "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" - Цензор.НЕТ 5659
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28.10.2020 22:25
+19
Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного суда: "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" - Цензор.НЕТ 5911
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28.10.2020 22:23
+14
Приходите вместе с нами и защитите проевропейский вектор Украины", - призывают организаторы - "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции" а где в списке нацкорпус, свобода, правый сектор?
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28.10.2020 22:21
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Замала відстань.
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28.10.2020 22:16 Ответить
завелика, на плаху ближче
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28.10.2020 22:18 Ответить
І шо це дасть ? який буде результат ?
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28.10.2020 22:18 Ответить
Так что прикажете, молчать?
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28.10.2020 22:29 Ответить
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник

Спустя 15 лет членства в ЕС Румынии всё же удалось добиться определённых успехов в сфере антикоррупционной деятельности. С 2006 г. более 90 румынских экс-министров, сенаторов, депутатов были привлечены к ответственности за коррупцию
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28.10.2020 22:35 Ответить
Приходите вместе с нами и защитите проевропейский вектор Украины", - призывают организаторы - "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции" а где в списке нацкорпус, свобода, правый сектор?
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28.10.2020 22:21 Ответить
Это чистой воды профанация. Судьи -исполнители. Можно еще в спортлото написать.
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28.10.2020 22:28 Ответить
в каком смысле судьи исполнители?
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28.10.2020 22:39 Ответить
Що їм сказали прийняти - те і прийняли. Конституційний суд в нас ніколи не був незалежним.
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28.10.2020 22:41 Ответить
Юридически - они "толкователи" Конституции и соответствия ей законов.
То, что фактически они оказались тем, чем оказались - значит надо это исправлять.

Ст. 5 Конституции Украины - единственным источником власти Украины является народ.
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28.10.2020 22:44 Ответить
"Вам ехать надо, или шашечки нужны?"
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28.10.2020 22:54 Ответить
не понял применения данного мема, поясните
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28.10.2020 22:56 Ответить
По форме-суд независимый орган. А по сути это обычные чиновники. Которые подчиняюися власти и деньгам.Вот в известном анекдоте речь и идет о форме и о сути. Или вы считаете, что "суд принял беспристрастное правовое решение"?
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29.10.2020 00:05 Ответить
в отличии от вас им платят огромные зарплаты и заоблачные пенсии для того что бы принимали решения и не поддавались ни на какие давления. Может им перейти в реальную жизнь и получать зарплату рядового рабочего или преподавателя?
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28.10.2020 23:46 Ответить
Свобода місцеві бюджети дерибанить, при Зе сидить тихо тому що спільно з медведчуками рішає земельні питання.. Його люди у нас пів міста забудували, частину незаконно і жодні "патріоти" цього не бачать...
Комусь з них це скажи готові за Україну сорочку рвати, а коли заходить питання про одну в нас впливову людину вся патріотичність пропадає
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28.10.2020 23:24 Ответить
Ждут "отмашки" - Нацкорпус от нацмена Авакова, тягнибоковско-пупсовая "Свобода" от Левочкина, а "Правый сектор" без Бениной "санкции" не почешетсся... Активісти проведуть 30 жовтня акцію під будівлею Конституційного суду: "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова" - Цензор.НЕТ 1823
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28.10.2020 23:35 Ответить
а где в списке Европейская Солидарность ?
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29.10.2020 03:45 Ответить
Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного суда: "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" - Цензор.НЕТ 5911
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28.10.2020 22:23 Ответить
Не исключено, что этих "ктивистов" сама Банковая и организовывает. Шоу для США, Евросоюза и МВФ. А по сути поезд ушел. Решение суда окончательное. Валерьич обещал гнать МВФ, вот его президент и исполняет. Тем более, зебилоидам понравицца, почти как в сериале про Холоборотько.
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28.10.2020 22:24 Ответить
ти бачив хоч одну акцію прихильників нелоха ? їм до рішень КСУ , какая разница !
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28.10.2020 22:38 Ответить
Вы недооцениваете мастерство игры потиттехнологов. Им, (политтехнологам) за это и деньги платят, что бы если есть необходимость "разыграть участников втемную". И люди придут совершенно искренне, только все это-пустить партнерам пыль в глаза. Мол, все протестуют, и даже активисты, но что мы, власть, можем сделать? Суд-независимая ветвь...
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29.10.2020 00:13 Ответить
И Обаму заодно, чтоб знал, как обсцыкать подъезды.
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28.10.2020 22:53 Ответить
Подготовка к акции.Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного суда: "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" - Цензор.НЕТ 5659
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28.10.2020 22:25 Ответить
Активісти проведуть 30 жовтня акцію під будівлею Конституційного суду: "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова" - Цензор.НЕТ 3533

25. Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана - Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.
- Геродот. История. Книга 5, глава 25.
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29.10.2020 04:01 Ответить
ну выпустите пар и дальше все будет продолжаться когда в стране нет судебной и правоохранительной системы а есть ОПГ судейской прокурорский и ментовской мафии то словами ничего не изменишь это просто водить хоровод уводя народ от радикальных решений
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28.10.2020 22:28 Ответить
И что? Это мешает им принять вознаграждение от Главного Акционера? Даже если бы судей назначил сам ты- это не стало бы для них препятствием.
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28.10.2020 22:31 Ответить
На украинском будет-"має місце конфлікт інтересів".А так как ты пробуешь писать на украинском только-подтверждает твою "ботячесть" с ботофермы важного "бизнесмена".
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28.10.2020 22:45 Ответить
а какой у них конфликт интересов? то, что они взяточники? 😂
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28.10.2020 22:48 Ответить
Может, именно там и собака зарыта (в смысле решения КС).
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28.10.2020 22:34 Ответить
"...Отправим судей-предателей КСУ в Ростов..."

Не потрібно їх нікуди відправляти. На каштанах вони будуть виглядати привабливіше.
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28.10.2020 22:30 Ответить
Как видишь, есть более гуманные и действенные методы...без отрубания рук и всего прочего!
Уголовная ответственность есть во всем цивилизованном мире. В США могут до 20 лет впаять за взяточничество, а за махинации с декларацией дадут лет 5-6 + штаф и конфискация...даже жену, маму, папу и всю цепочку вскроют (выйдешь с голой жопой), а если ты еще и государственный чиновник, то тут тебе - конец!
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28.10.2020 23:30 Ответить
Лучше гробы к виллам судей... Беня не даст соврать, завтра все напишут прошение об отставке.
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28.10.2020 22:50 Ответить
Краще судити їх народним судом на майдані.
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28.10.2020 22:56 Ответить
В Ростов? Разом з Зєлєю
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28.10.2020 22:58 Ответить
ХВАТИМ СУДЬЯМ ПЛАТИТЬ ИЗ НАЛОГОВ УКРАИНЦЕВ ТАКИЕ БЕШЕНЫЕ ЗАРПЛАТЫ !!!!!!

Судьи просто оборзели

Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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28.10.2020 23:04 Ответить
Дочитав список до Сергія Головатого... Якщо вже відомий гомосексуаліст заступник голови КС то там мабуть одні підараси і дуже багацько юних "рехферентів" та "стажорів"... Активісти проведуть 30 жовтня акцію під будівлею Конституційного суду: "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова" - Цензор.НЕТ 4224
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28.10.2020 23:41 Ответить
Якраз Головатий серед тих ************ лишився одним не підарасом.
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29.10.2020 10:20 Ответить
Ну тоді ... старі підараси наше всьо! Активісти проведуть 30 жовтня акцію під будівлею Конституційного суду: "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова" - Цензор.НЕТ 9695
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29.10.2020 14:17 Ответить
.
протестующие активисты пусть как белорусские ватники шарики возьмут:
.
Активісти проведуть 30 жовтня акцію під будівлею Конституційного суду: "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова" - Цензор.НЕТ 1107
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28.10.2020 23:06 Ответить
Знали бы вы на самом деле что такое КС - очень бы удивились.. а знали бы как там принимаются решения - акуели бы..
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28.10.2020 23:16 Ответить
Господи! в какую только государственную щель, этот гебнявый писюн, Головатый, еще не влазил?. И везде, этот шкодливый кот, успевал нагадить. Только недавно из телевизора исчезло (я думал, слава тебе, оно где-то там тихо себе сдохло в коррупционных лопухах), как это слюнявое чмо, снова выползло в новом коррупционном скандале, и поблескивая очечками, начало месить словесную глину.
Позор Украине, имеющей такой КС! Это не суд, это ПОЗОР.
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29.10.2020 04:27 Ответить
Не надо их посылать в Ростов! Хватит там формировать "Ростовское бандформирование предателей"! Суд им "сталинская тройка", всем заменить расстрел на штрафбаты! Их место в окопах на передовой завтра же, а позади них поставить "заградительные отряды" с пулеметами! Ими можно обеспечить полноценный фронт и через месяц с кличем "За Украину!", пусть идут в атаку и отбивают Донбасс и Крым!
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29.10.2020 05:27 Ответить
Суд независимый от совести.
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29.10.2020 07:08 Ответить
Ніхто вже нікого нікуди не відправить. Бені не потрібна Європа в Україні, Бені потрібна недоросія і хаос, де він буде вимивати останні гроші. Це потроібно і ху@лу. І це робить їх слуга зі своєю шоблою. Проект по розвалу держави набирає темпи. Скоріше за все ми втрачаємо підтримку Європи і біжитмо в обійми жидокацапського спруту. Пам*ятаєте 1918-1935 роки? Історія із-за дурнів повторюється,
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29.10.2020 07:39 Ответить
Та срали вони вже давно на ваші акції!!!
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29.10.2020 08:29 Ответить
им как-то пох. посмотрят из окошка, поржут над нищим быдлом и пойдут по "рабочим" местам насаждать кривосудие, причем за достойную оплату труда, размером в 300 с лишним тысяч в месяц. реформа, однако...
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29.10.2020 08:49 Ответить
Правильно заметил,а кто эту реформу судебную создал-ваш порошенко главный вор который нажил себе миллиарды за счёт войны с россией.
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29.10.2020 09:14 Ответить
Сколько им платят за это интересно?
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29.10.2020 09:13 Ответить
Подобається мені язЕлох!
Все більше і більше ********** нас до китайського методу боротьби !!!
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29.10.2020 10:02 Ответить
думаю "букву закону" вони витримали, але поняття "дух закону" їм мали пояснити на І курсі юрфаку
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29.10.2020 11:38 Ответить
 
 