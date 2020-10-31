Активісти проведуть 30 жовтня акцію під будівлею Конституційного суду: "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У п'ятницю, 30 жовтня, під будівлю Конституційного суду України по вулиці Жилянській відбудеться акція "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-захід, початок заплановано на 09:00.
"Конституційний суд продовжує знищувати антикорупційні інститути. Вчорашнє рішення про скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників - одне з таких.
Своїми рішеннями судді КСУ надають індульгенцію для сотень чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз, критично важливу фінансову допомогу від європейських інститутів і європейський напрямок розвитку України.
Тому в цю п'ятницю, 30 жовтня, ми прийдемо під будівлю Конституційного суду і проведемо суддів-зрадників туди, де їм і місце, - до Ростова.
Приходьте разом з нами і захистіть проєвропейський вектор України", - закликають організатори - "Центр протидії корупції", "Автомайдан", фонд Dejure, "Рух опору капітуляції".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
Спустя 15 лет членства в ЕС Румынии всё же удалось добиться определённых успехов в сфере антикоррупционной деятельности. С 2006 г. более 90 румынских экс-министров, сенаторов, депутатов были привлечены к ответственности за коррупцию
То, что фактически они оказались тем, чем оказались - значит надо это исправлять.
Ст. 5 Конституции Украины - единственным источником власти Украины является народ.
Комусь з них це скажи готові за Україну сорочку рвати, а коли заходить питання про одну в нас впливову людину вся патріотичність пропадає
25. Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана - Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.
- Геродот. История. Книга 5, глава 25.
Не потрібно їх нікуди відправляти. На каштанах вони будуть виглядати привабливіше.
Уголовная ответственность есть во всем цивилизованном мире. В США могут до 20 лет впаять за взяточничество, а за махинации с декларацией дадут лет 5-6 + штаф и конфискация...даже жену, маму, папу и всю цепочку вскроют (выйдешь с голой жопой), а если ты еще и государственный чиновник, то тут тебе - конец!
Судьи просто оборзели
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
протестующие активисты пусть как белорусские ватники шарики возьмут:
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Позор Украине, имеющей такой КС! Это не суд, это ПОЗОР.
Все більше і більше ********** нас до китайського методу боротьби !!!