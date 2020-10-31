Активісти проведуть 30 жовтня акцію під будівлею Конституційного суду: "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова"

У п'ятницю, 30 жовтня, під будівлю Конституційного суду України по вулиці Жилянській відбудеться акція "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-захід, початок заплановано на 09:00.

"Конституційний суд продовжує знищувати антикорупційні інститути. Вчорашнє рішення про скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників - одне з таких.

Своїми рішеннями судді КСУ надають індульгенцію для сотень чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз, критично важливу фінансову допомогу від європейських інститутів і європейський напрямок розвитку України.

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Тому в цю п'ятницю, 30 жовтня, ми прийдемо під будівлю Конституційного суду і проведемо суддів-зрадників туди, де їм і місце, - до Ростова.

Приходьте разом з нами і захистіть проєвропейський вектор України", - закликають організатори - "Центр протидії корупції", "Автомайдан", фонд Dejure, "Рух опору капітуляції".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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