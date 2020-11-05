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Новости Политика Украины
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увольнение (908) ГБР (1608) Бабиков (67)

Я остаюсь в должности первого замдиректора ГБР, - Бабиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я остаюсь в должности первого замдиректора ГБР, - Бабиков

Александр Бабиков заявил, что остается на должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР). Он отметил, что мотивы приказа о его увольнении ему понятны, о чем он скажет позднее.

"Поскольку законодательство о труде предполагает обязательное ознакомление работника с приказом об увольнении, чего сделано не было, я остаюсь первым заместителем директора ГБР", - сказал Бабиков "Интерфакс-Украина" в четверг, проясняя ситуацию с увольнением его с должности, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 2 ноября и.о. директора ГБР Алексей Сухачов издал приказ о перераспределении обязанностей между заместителями, "которым переподчинил Главное следственное управление себе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность. ДОКУМЕНТ

"При этом вопреки установленному Кабмином порядку приказ об изменении порядка не был завизирован ни заместителями, ни даже юристами, и отсутствовало документальное основание необходимости перераспределения обязанностей", - отметил первый замглавы ГБР.

Отвечая на вопрос о том, не вызвана ли попытка его увольнения с должности нежеланием подписывать подозрение в отношении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, о чем заявил сам глава КС, Бабиков сказал, что ему известны причины попытки увольнения его с должности, но он скажет об этом позже.

"Мотивы такого грубого и явного нарушения законодательства при издании приказа о моем увольнении и перераспределении обязанностей ясны и понятны, но о них я скажу позднее", - сказал он.

Бабиков также отметил, что обнародовал на своей страинице в Фейсбуке документы, свидетельствующие об отсутствии конфликта интересов у него как у первого заместителя директора ГБР. При этом он сообщил, что подал в суд иск к главе НАПК Александру Новикову о защите чести и достоинства в связи с обнародованием неправдивой информации.

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"Дата рассмотрения моего иска к Новикову еще не назначена. Жду уведомления из суда", - уточнил он.

Ранее председатель НАПК Александр Новиков был допрошен ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении его предшественников. Сам Новиков считает, что этот повод - формальный, а на самом деле ГБР пытается давить на НАПК из-за конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Напомним, по данным СМИ Заместитель главы ГБР Бабиков был уволен. Позже стало известно, что Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. В НАПЕК заявили: увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон".

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Топ комментарии
+10
Уже можно смеяться или еще подождать?
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05.11.2020 12:12
+10
Це актор який грає роль президента.
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05.11.2020 12:16
+7
Он вообще никакой президент - полный ноль
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05.11.2020 12:17
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Уже можно смеяться или еще подождать?
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05.11.2020 12:12 Ответить
лучше не начинайте, поберегите силы, то-ли еще будет...
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05.11.2020 12:33 Ответить
Я залишаюся на посаді першого заступника директора ДБР, - Бабіков - Цензор.НЕТ 9355
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05.11.2020 12:40 Ответить
Бабиков... это заливает Богу и нашептал также?? ну- ну...уморил таки .....Бабиков твой клиент умнее тебя оказался бежал аж не оглядывался.... пуля она такая не спрашивает какой ты должности есть или був.. Витек... рванул ....чтобы не осознать как пуля выносит свои приказы...
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05.11.2020 13:08 Ответить
Радость то какая...
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05.11.2020 12:12 Ответить
Зеленський дуже слабий президент.
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05.11.2020 12:12 Ответить
Це актор який грає роль президента.
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05.11.2020 12:16 Ответить
Він не справляється зі своєю роллю.
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05.11.2020 12:18 Ответить
Он вообще никакой президент - полный ноль
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05.11.2020 12:17 Ответить
Зате великий Гавнюк.
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05.11.2020 12:48 Ответить
Ось візьму і залишусь. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
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05.11.2020 12:14 Ответить
про КЗоТ, ****, вспомнил, гнида ватная...
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05.11.2020 12:34 Ответить
Мразь.
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05.11.2020 12:34 Ответить
Мразі ті, хто завів це все лайно у владу.
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05.11.2020 12:49 Ответить
Надо же кому -то выполнять приказы Путина в ГБР Украины.
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05.11.2020 13:52 Ответить
 
 