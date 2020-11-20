Окружной админсуд открыл производство по иску Бабикова к ГБР

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску бывшего замглавы ГБР Александра Бабикова, который оспаривает свое увольнение из Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Александра Бабикова к Государственному бюро расследований. Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, иск об Бабикова, в котором он оспаривает увольнение, поступил в ОАСК 12 ноября.

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3 ноября стало известно, что исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении своего первого заместителя Александра Бабикова.

Позже стало известно, что Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. В НАПЕК заявили: увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон".

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