"Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове
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Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу "луцкого террориста" Максима Кривоша (Плохого). Он в июле захватил автобус с пассажирами в центре города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на судебное решение.
В начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предварительная амбулаторная экспертиза обнаружила определённые расстройства психики у Кривоша.
В то же время, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.
Учитывая это суд решил поместить "террориста" во Львовскую областную психбольницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.
Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.
Защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию. Тем не менее, 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.
Напомним, утром 21 июля мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.
Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы. 28 июля харьковский "сообщник Кривоша" вышел под залог.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.
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особливо "Земляни"
чи є таке, де б воно не на***ліо?