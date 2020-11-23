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Новости Общество
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Луцк (559) психбольница (154) суд (24701) Максим Кривош (38)

"Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове

Новости Цензор.НЕТ Общество

Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу "луцкого террориста" Максима Кривоша (Плохого). Он в июле захватил автобус с пассажирами в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на судебное решение.

В начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предварительная амбулаторная экспертиза обнаружила определённые расстройства психики у Кривоша.

В то же время, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Учитывая это суд решил поместить "террориста" во Львовскую областную психбольницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.
Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию. Тем не менее, 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

Читайте: Харьковский сообщник террориста Кривоша вышел под залог, - адвокат

Напомним, утром 21 июля мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы. 28 июля харьковский "сообщник Кривоша" вышел под залог.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

Читайте: "Луцкий террорист" Кривош объявил голодовку, в знак протеста против условий содержания в СИЗО, - адвокат

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
почему не в Феофанию, к зеле?
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23.11.2020 11:27
+8
Буде й лікарем, чому ніт - у ті дні, коли вранці першим ухопить халат... 🤓
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23.11.2020 11:32
+7
Мером у палаті №6.
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23.11.2020 11:32
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почему не в Феофанию, к зеле?
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23.11.2020 11:27 Ответить
Предлагаю назначить ему ското-квартало терапию "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове - Цензор.НЕТ 1431 ох хотел шоб все смотрели "Земляне", а он теперь пусть сватов смотрит все сезоны "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове - Цензор.НЕТ 523
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23.11.2020 11:28 Ответить
врачом?
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23.11.2020 11:30 Ответить
Буде й лікарем, чому ніт - у ті дні, коли вранці першим ухопить халат... 🤓
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23.11.2020 11:32 Ответить
Мером у палаті №6.
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23.11.2020 11:32 Ответить
Браслета-не хватило? "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове - Цензор.НЕТ 1696
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23.11.2020 11:35 Ответить
На перевоспитание?
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23.11.2020 11:39 Ответить
Чому немає новин про прем'єру "Номерів"?
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23.11.2020 11:41 Ответить
і заради бога, не давайте дивитись відосиків!
особливо "Земляни"
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23.11.2020 11:49 Ответить
зюзя обіцяв йому, що подивиться "Землян" - подививсь?
чи є таке, де б воно не на***ліо?
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23.11.2020 11:51 Ответить
так сразу нада на повишеніє, в ОПу- там такі специ потрібніші
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23.11.2020 11:54 Ответить
А що, з початку "операціі" по його захопленню "правоохоронці" піарщики не знали, що він знаходиться на обліку в прихлікарні? Все вони знали, вони вішали локшину на вуха громадян. Який результат по тому, що на мосту в Києві? Ми побачили сухопутні, надводні, підводні і повітряні сили поліції, на які витрачено величезні державні кошти і вони також знали, що людина хвора.
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23.11.2020 12:07 Ответить
Нарешті згадали про "кривоша". А про "доп'ЙОша" вже ніхто анічичирк. "Луцького терориста" Кривоша відправили до психіатричної лікарні у Львові - Цензор.НЕТ 3824
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23.11.2020 12:23 Ответить
Кривоша в Слуги под №1!
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23.11.2020 12:47 Ответить
Почему они террорист пишут в кавычках?
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23.11.2020 18:41 Ответить
верно. он определённо болен.
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23.11.2020 20:43 Ответить
 
 