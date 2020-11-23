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Новини Суспільство
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Луцьк (363) психлікарня (85) суд (8041) Максим Кривош (38)

"Луцького терориста" Кривоша відправили до психіатричної лікарні у Львові

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив до психіатричної лікарні "луцького терориста" Максима Кривоша (Плохого). Він у липні захопив автобус із пасажирами в центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на судове рішення.

На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури щодо проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

Водночас для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих. Там протягом двох місяців підозрюваному мають провести психолого-психіатричну експертизу.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію. Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.

Також читайте: Харківський спільник терориста Кривоша вийшов під заставу, - адвокат

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Луцький терорист" Кривош оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання в СІЗО, - адвокат

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
почему не в Феофанию, к зеле?
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23.11.2020 11:27
+8
Буде й лікарем, чому ніт - у ті дні, коли вранці першим ухопить халат... 🤓
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23.11.2020 11:32
+7
Мером у палаті №6.
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23.11.2020 11:32
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почему не в Феофанию, к зеле?
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23.11.2020 11:27 Відповісти
Предлагаю назначить ему ското-квартало терапию "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове - Цензор.НЕТ 1431 ох хотел шоб все смотрели "Земляне", а он теперь пусть сватов смотрит все сезоны "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове - Цензор.НЕТ 523
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23.11.2020 11:28 Відповісти
врачом?
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23.11.2020 11:30 Відповісти
Буде й лікарем, чому ніт - у ті дні, коли вранці першим ухопить халат... 🤓
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23.11.2020 11:32 Відповісти
Мером у палаті №6.
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23.11.2020 11:32 Відповісти
Браслета-не хватило? "Луцкого террориста" Кривоша отправили в психбольницу во Львове - Цензор.НЕТ 1696
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23.11.2020 11:35 Відповісти
На перевоспитание?
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23.11.2020 11:39 Відповісти
Чому немає новин про прем'єру "Номерів"?
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23.11.2020 11:41 Відповісти
і заради бога, не давайте дивитись відосиків!
особливо "Земляни"
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23.11.2020 11:49 Відповісти
зюзя обіцяв йому, що подивиться "Землян" - подививсь?
чи є таке, де б воно не на***ліо?
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23.11.2020 11:51 Відповісти
так сразу нада на повишеніє, в ОПу- там такі специ потрібніші
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23.11.2020 11:54 Відповісти
А що, з початку "операціі" по його захопленню "правоохоронці" піарщики не знали, що він знаходиться на обліку в прихлікарні? Все вони знали, вони вішали локшину на вуха громадян. Який результат по тому, що на мосту в Києві? Ми побачили сухопутні, надводні, підводні і повітряні сили поліції, на які витрачено величезні державні кошти і вони також знали, що людина хвора.
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23.11.2020 12:07 Відповісти
Нарешті згадали про "кривоша". А про "доп'ЙОша" вже ніхто анічичирк. "Луцького терориста" Кривоша відправили до психіатричної лікарні у Львові - Цензор.НЕТ 3824
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23.11.2020 12:23 Відповісти
Кривоша в Слуги под №1!
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23.11.2020 12:47 Відповісти
Почему они террорист пишут в кавычках?
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23.11.2020 18:41 Відповісти
верно. он определённо болен.
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23.11.2020 20:43 Відповісти
 
 