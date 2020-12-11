Строительство "Северного потока-2" возобновили в водах Германии

Компания Nord Stream 2 AG заявила, что баржа "Фортуна" начала укладку участка газопровода в водах исключительной экономической зоны Германии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями", - сообщили в компании.

Баржа "Фортуна", которая будет вести работы по трубопроводу "Северный поток - 2" в районе мелководья Алдергрунд, приблизилась к предполагаемому месту строительства газопровода "Северный поток - 2" утром 11 декабря. Рядом с "Фортуной" в Балтийском море расположены три буксира и российские суда снабжения - "Балтийский исследователь" и "Катунь".

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О дальнейших строительных работах на морском участке будет сообщено дополнительно, сказали в Nord Stream 2.

Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - в конце ноября сообщал о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии. Сообщалось, что до конца года планируется уложить отрезок в 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

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Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что работы в водах Германии будут идти до 31 декабря.

Как сообщалось, Конгресс США достиг договоренности о включении санкций против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета США. Они будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над завершением проекта.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

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На данный момент газопровод достроен более чем на 90 процентов. Предполагалось, что проект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Если остановить строительство не удастся, газопровод может быть готов во второй половине 2021 года.