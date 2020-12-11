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Строительство "Северного потока-2" возобновили в водах Германии

Строительство

Компания Nord Stream 2 AG заявила, что баржа "Фортуна" начала укладку участка газопровода в водах исключительной экономической зоны Германии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями", - сообщили в компании.

Баржа "Фортуна", которая будет вести работы по трубопроводу "Северный поток - 2" в районе мелководья Алдергрунд, приблизилась к предполагаемому месту строительства газопровода "Северный поток - 2" утром 11 декабря. Рядом с "Фортуной" в Балтийском море расположены три буксира и российские суда снабжения - "Балтийский исследователь" и "Катунь".

Читайте на Цензор.НЕТ: ЕС должен наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Это политический инструмент для разделения Европы, - посол США в ФРГ Куинвилл

О дальнейших строительных работах на морском участке будет сообщено дополнительно, сказали в Nord Stream 2.

Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - в конце ноября сообщал о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии. Сообщалось, что до конца года планируется уложить отрезок в 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Также на Цензор.НЕТ: Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2"

Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что работы в водах Германии будут идти до 31 декабря.

Как сообщалось, Конгресс США достиг договоренности о включении санкций против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета США. Они будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над завершением проекта.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

Также на Цензор.НЕТ: Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта

На данный момент газопровод достроен более чем на 90 процентов. Предполагалось, что проект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Если остановить строительство не удастся, газопровод может быть готов во второй половине 2021 года.

Автор: 

газопровод (831) Германия (6946) россия (95454) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+13
вот потому Донни и быкует с судами-пересудами,чтобы дать время друзьям из тайги достроить пипелин,в период безвластия..
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11.12.2020 17:23
+9
Тут многие форумчаны с пеной у рта рассказывали как Германия отказалась от АЕС в пользу *зеленой енергетики*. Ну как вам действия фрицев? Оказалось что Штанмаер и Шредер ето крупные акционеры Газпрома и по совместительству как раз те которые лоббировали закрытие АЕС в Европе. Украину ждет то же самое, если Ахметова и других мразей не придавят к ногтю со своими *зелеными тарифами*. А так же ето те персонажи которые склоняют Украину к *плану Штанмаера*. Но умные люди догадываются что етот план Штанмаер *придумал* парясь в сауне с ******.
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11.12.2020 17:35
+7
по быстрому используют переходный период во власти США, как шакалы....
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11.12.2020 17:23
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Правила форума Совет форумчан
А чому це сталося,коли в США вже Байден фактично президент? Вже подивимось,чи москалів Байден розгромить,як тутешні форумчани розповідали.
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11.12.2020 17:20 Ответить
вот потому Донни и быкует с судами-пересудами,чтобы дать время друзьям из тайги достроить пипелин,в период безвластия..
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11.12.2020 17:23 Ответить
Хааа Так он сам и запретил єтот поток- підняв ринок з крапельного газу з США))))
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11.12.2020 17:26 Ответить
Восток - дело тонкое..
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11.12.2020 19:52 Ответить
"сам запретил" ))))) ахахаха, яке тупе створіння!
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11.12.2020 23:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/99339 Так,так.
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11.12.2020 17:27 Ответить
Хахаха а ви сумнівались про цих демократів))))) чекаймо на вироки суду в США..... FBI кошмарить не по децкі синулю .... того самого який очолив фірму злочевського)))))
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11.12.2020 17:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/464971 Я точно ні.Я хочу подивитися на тутешніх Байденістів,десь через рік-два.Як зараз дивлюся на прихильників зелених.
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11.12.2020 17:26 Ответить
ага - це трамп підписував наказ ! А сенат задовольнив- 24 години і «трубовозки» драпали з цієї зони як скажені.... навіть саму трубу скинули у воду. Останнім часом мені дуже імпонують фрази які використовують журналісти ...Данінг крюгер відпочиває- Більшість електорату Зе це створіння з інтелектом рівня жартів 95 та сватобородька. Це як сперечатися з мавпою...Трам витримав імпічмент та 2 банкрутства.... Цікаво де будуть усі соціальщики -халявщики які звикли жити на рахунок держави..... Навіть Маск в Техас тікає- щоб не платити податки абізянам...Промислові компанії не будуть плясали під дудку дідугана.... За сенатом останнє слово.... Більш детально розуміють ситуацію хто розбираються в політичній системі управління в США. От мені і цікаво як демократи які і так займали ключові посади ( мерів прокурорів ітд) будуть виправдовуватись за підняття податків та таке інше....
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11.12.2020 23:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/464971 Байденісти в Україні,це і прихильники зелених і прихильники Порошенка і прихильники інших.Вже подивимось,як далі будуть розвиватися події.
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12.12.2020 03:48 Ответить
ви взагалі стат'ї читаєте,чи серете в коментах прочитавши тільки шапку? 2,6 км тільки должать в німецьких водах, а далі все,приїхали
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11.12.2020 17:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/398010 Так,так.
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11.12.2020 18:13 Ответить
по быстрому используют переходный период во власти США, как шакалы....
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11.12.2020 17:23 Ответить
А за бурисму младший по 50 выгребал. За что я плачу своих 200 тысяч гривен налогов. Хрен вам с маслом, в следующем году
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11.12.2020 17:29 Ответить
Ха-ха и ноутбук в Зе рвися забыл- аукцион невиданной щедрости для фбр ... щас посадят его как манафорта - и папаша в лучших традициях демократии будет вынужден уйти с поста ....манафорт сел только за налоги - вот разница между сша и Гондурасом. С нашего правительства просто ржут.... Зелика МИ6 вызвали и предъявы кинули - земля обосрался.... щас укокосывается по полной и видоискатели пилит- дебил
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11.12.2020 23:56 Ответить
Да там еще 120 км в датских водах. Эти 2 км роли не играют никакой. И они на условном мелководье и не подпадают под санкции
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11.12.2020 17:32 Ответить
Совершенно верно. Санкции на работы 30+ метров были заявлены. Там в футах, конечно, но порядок такой был. На немецком мелководье пролазят, дальше - глубже, как в том анекдоте)
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11.12.2020 17:43 Ответить
Інформація про те, що знову почали будувати Північний потік-2 це - маніпуляції Російської Федерації. Судно "Академік Черський" знаходиться у районі польського міста Колобжег. Це взагалі не територія будівництва Північного потоку-2.
Про це в коментарі для https://gazeta.ua/ Gazeta.ua говорить Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
"Ця інформаційна диверсія - маневри росіян та німців. Вони поки що не знають, що можуть собі дозволити в рамках цього проєкту. Намагаються таким чином перевірити реакцію Сполучених Штатів. Мовляв, у Вашингтоні йде транзит влади і їм зараз не до Північного потоку-2. Обіцяли розпочати добудову 5 грудня. Але цього досі не відбулось", - наголошує експерт.
За його словами, американці намагаються домовитись з німцями.
"Спонукають їх заморозити це будівництво. Цей варіант вже звучав кілька місяців тому у заявах одного з претендентів на посаду канцлера Німеччини Фрідріха Мерц. Він запропонував запровадити мораторій на будівництво Північного потоку-2 у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Навального. США зараз ************ Берлін до рішення. Але Анґела Мрекель фактично є хрещеною матір'ю Північного потоку-2, потрапила у капкан солодких путінських казок про газовий рай для Німеччини. Не може дати задній хід. Така принципова позиція в цьому питання наблизить завершення ери Меркель у німецькій політиці", - додає Михайло Гончар.
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11.12.2020 17:33 Ответить
Тут многие форумчаны с пеной у рта рассказывали как Германия отказалась от АЕС в пользу *зеленой енергетики*. Ну как вам действия фрицев? Оказалось что Штанмаер и Шредер ето крупные акционеры Газпрома и по совместительству как раз те которые лоббировали закрытие АЕС в Европе. Украину ждет то же самое, если Ахметова и других мразей не придавят к ногтю со своими *зелеными тарифами*. А так же ето те персонажи которые склоняют Украину к *плану Штанмаера*. Но умные люди догадываются что етот план Штанмаер *придумал* парясь в сауне с ******.
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11.12.2020 17:35 Ответить
Як гарно тонуть рашистські гроші в морі...)))
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11.12.2020 17:35 Ответить
Там адаптували російске судно замість швейцарського.
Роблять все екстпромтом, на швидку руку.
Новина скоріш позитивна, ніж негативна - чекайте на аварії в майбутньому.
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11.12.2020 17:38 Ответить
Лично мне как и другим простым украинцам ни холодно ни жарко в економическом и материальном плане достроят СП-2 или нет. Тут дело в другом. В кремле, Берлине и в *нашем* руководстве в лице кремлевского агента Ермака, надеются в скором времени договориться *где то посередине* и снять с РФ санкции.
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11.12.2020 17:56 Ответить
честная и справедливая носорога друзей не предает. наверное уже и подмылась.
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11.12.2020 17:38 Ответить
Весь прикол в том, что эта труба - чисто убыточный проект для газпрома. сечины-роттенберги пилят миллиарды на бессмысленной постройке, а кацапские лохи дрыщут от вяличия. Но по факту окупаемость этой трубы будет где-то от 30 лет при докороновирусных ценах и спросе. А если учесть, что европа не только уменьшает потребление газа, но и активно находит альтернативных поставщиков (сша, саудиты, турция-азербайджан и тд), то эта труба уже через 5 лет никому и нахер не будет нужна. Вспомним грандиозный проект "сила сибири", где он сейчас? Китайцы вообще ею не пользуются! Десятки миллиардов тупо просраны. Такая де судьба и сп-2
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11.12.2020 17:43 Ответить
А точно "Силой Сибири" не пользуются или Вы просто так брякнули?
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11.12.2020 17:51 Ответить
Она уже полгода "закрыта на ремонт". Кацапские сми об этом писали. Угадай почему "ремонтируют" новую трубу?
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12.12.2020 09:05 Ответить
Нууууу тут не прав.... Вспомни как кацапы засрали пол Сибири соляркой просто потому что ее некуда девать было.... Там менталитет другой- им пофиг сколько угрохать на этот проект ( пилят бабло на нем. Поясню - это какбы компания зарабатывает деньги на реализации проекта - чистая отмывка как с мостом в Крым.... вспомним цензор- сколько тут гадили « непостоят» просядет! Грунт не тот технологий нет итдитп ..... А им побоку- влили как в Зимнюю олимпиаду в субтропиках)))))Сел Вова на камаз и нажал на полный газ... И вливать бабло дальше будут.... Европа в #опе..... Щас там своїх проблем хватитет - денег нет И так далее тип - уже макарон с мергель пошли на уступки и о Венгрия и чехия заблокировали бюджет.... Договорились..... зрим в корень..... На Украину забили еще при шоколаде - ибо поняли и все его многоходовочки))))
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12.12.2020 00:06 Ответить
а де той фост стирчить від труби недоукладений, у яких водах, Данії чи Германії?
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11.12.2020 17:47 Ответить
Америка не допустит чтобы в их европейский гарем пробрался насильник.
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11.12.2020 17:53 Ответить
Шота коцапов много.Исправляем😂😂
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11.12.2020 18:02 Ответить
v blijaysiy 5-7 let nikakoqo severnoqo, yujnoqo i tureskoqo potoka ne budet, tak cto arbeiten
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11.12.2020 18:21 Ответить
Большому кораблю - большую пробоину. Еще не вечер.
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11.12.2020 18:53 Ответить
Додік продовжує виконувати завдання кремля. От же ж руда тварина.
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12.12.2020 04:05 Ответить
Федеральный канцлер А.Меркель о возобновлении строительства "Северного Потока-2" в водах Германии:
"Однако это не отменяет беспрецедентно жёсткие санкции ФРГ в отношении РФ:
- строителям газопровода "СП-2" вменено в обязанность выполнять строительно-монтажные работы с угрюмым выражением лица;
- всем федеральным чиновникам ФРГ вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ;
- процесс выпуска пищеварительных газов сопровождать максимальным акустическим эффектом."
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12.12.2020 09:20 Ответить
 
 